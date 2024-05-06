Stevens-Johnson 综合征 (SJS) 和中毒性表皮坏死松解症 (TEN)

Stevens-Johnson 综合征和中毒性表皮坏死松解症通常有发热、头痛、咳嗽、角膜结膜炎（眼结膜和角膜炎症）和全身疼痛。如果由药物引起，这些症状通常在开始用药后 1 至 3 周出现。随之皮肤开始变化，面部、颈部和躯干出现扁平红色或紫色皮疹，通常之后扩散到其他部位，形成不规则的图形。皮疹的面积会扩大和播散，常常在皮疹中央形成水疱。起疱的皮肤非常松，容易擦掉，通常只需轻轻触摸或拉动便会擦掉，水疱在 1-3 天内脱落。患处感觉疼痛，患者感到非常不适，伴有发冷发热。有些患者可表现为眉毛和指甲脱落。手掌和脚掌可能受累。

对于这两种疾病，溃疡都出现在口、喉、肛门、生殖器和眼的黏膜。口腔内黏膜损害导致患者进食困难，闭口时疼痛，所以患者常流唾液不止。眼睛可能非常疼痛、肿胀，大量结痂导致眼睛被封住。角膜会变得伤痕累累。尿道也有可能受到影响，造成排尿困难和疼痛。有时，消化道和呼吸道黏膜也会受累，导致腹泻和咳嗽、肺炎以及呼吸困难。

Stevens-Johnson综合征(SJS) 隐藏详情 这张照片显示患有SJS的人的皮肤和眼睛和嘴巴上的粘膜上红疹和水疱。 P. MARAZZI 博士／科学图片库

Stevens-Johnson Syndrome (SJS) 图片 DR M.A. ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

在中毒性表皮坏死松解症中大面积皮肤的缺失如同严重烧伤一样危及生命。患者可能非常难受，无法进食或睁眼。大量的体液和电解质从大片的皮肤破损处渗出。有这种病的患者非常容易发生器官衰竭。受伤暴露的组织部位还有感染的风险。此类感染是中毒性表皮坏死松解症患者最常见的死亡原因。