痣是皮肤小增生物，可以在长在你身体的任何部位。它们通常颜色深，为圆形或椭圆形。几乎每个人都有一些痣。

痣通常在你是一个孩子或青少年时首先出现

它们不会自行消失

痣不疼或痒

它们通常不需要治疗，除非让你感到困扰

痣不是癌症。但有一种称为黑素瘤的皮肤癌有时就是从一颗痣开始的。癌症的警示特征包括痣：

变大

形状改变

颜色改变

如果你的痣变了，去看医生。