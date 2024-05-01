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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2024
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获得完整的细节

什么是痣？

痣是皮肤小增生物，可以在长在你身体的任何部位。它们通常颜色深，为圆形或椭圆形。几乎每个人都有一些痣。

  • 痣通常在你是一个孩子或青少年时首先出现

  • 它们不会自行消失

  • 痣不疼或痒

  • 它们通常不需要治疗，除非让你感到困扰

痣不是癌症。但有一种称为黑素瘤的皮肤癌有时就是从一颗痣开始的。癌症的警示特征包括痣：

  • 变大

  • 形状改变

  • 颜色改变

如果你的痣变了，去看医生。

痣看起来是什么样子？

痣通常：

  • 大小从小点到直径超过一英寸（约 2.5 厘米）不等

  • 是对称的，这意味着如果你在中间划一条线，那么两半看起来是一样的

  • 为圆形或椭圆形

  • 可以是扁平的，也可以是隆起的，光滑的或粗糙的，或有毛发长出

  • 起初可能是红色的，但通常会变为黄褐色、黄色、棕色、蓝灰色或接近黑色

不常见的痣（“不典型的痣”）：

  • 往往有多种颜色，尤其是棕色和黄褐色，背景为粉色

  • 形状和边缘不规则

  • 通常比你身上的其他痣更大

  • 通常出现在晒到太阳的皮肤上，但也会在身体的任何部位出现

不典型的痣有家族遗传倾向。即使只有几颗不典型的痣，出现黑素瘤的可能性也很大。

我该什么时候去让医生看痣？

如果痣有以下情况，去看医生：

  • 疼或发痒

  • 出血

  • 形状改变，长大，或比铅笔擦宽

  • 颜色改变，颜色不寻常，或比你其他的痣更深，或呈不同颜色

  • 两边的形状不一样

  • 边界不是圆形或椭圆形

  • 在您年满 30 岁或以上时出现

医生如何治疗痣？

大多数的痣是无害的，不需要治疗。你的医生可以去除你感到不舒服的痣。

医生会：

  • 仔细看你的痣

  • 取一块在显微镜下观察（活检），看看不典型痣是否是癌性的

  • 手术去除痣（如果是癌性）及其附近的皮肤

我如何预防黑素瘤？

黑素瘤是一种严重危及生命的皮肤癌。检查痣是否有任何变化。让医生看看任何已经改变的痣。

如您有以下情况，则您有黑素瘤的风险较高：

  • 非典型痣

  • 痣超过 50 颗

  • 有家人存在黑素瘤

如果你有黑素瘤的风险较高，医生可能会希望您：

  • 至少每年让皮肤科医生（皮肤医生）检查一次您的皮肤

  • 立即切除任何发生改变的不典型的痣

阳光暴露引起的皮肤损伤会增加黑素瘤（及其他皮肤癌）的风险，因此请确保：

  • 避免晒伤和晒黑

  • 避免在早上 10 点到下午 3 点之间外出暴露在阳光下

  • 在暴露于阳光下的皮肤上涂抹防晒霜

  • 戴帽子，穿防晒服

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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