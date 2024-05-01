什么是痣？
痣是皮肤小增生物，可以在长在你身体的任何部位。它们通常颜色深，为圆形或椭圆形。几乎每个人都有一些痣。
痣通常在你是一个孩子或青少年时首先出现
它们不会自行消失
痣不疼或痒
它们通常不需要治疗，除非让你感到困扰
痣不是癌症。但有一种称为黑素瘤的皮肤癌有时就是从一颗痣开始的。癌症的警示特征包括痣：
变大
形状改变
颜色改变
如果你的痣变了，去看医生。
痣看起来是什么样子？
痣通常：
大小从小点到直径超过一英寸（约 2.5 厘米）不等
是对称的，这意味着如果你在中间划一条线，那么两半看起来是一样的
为圆形或椭圆形
可以是扁平的，也可以是隆起的，光滑的或粗糙的，或有毛发长出
起初可能是红色的，但通常会变为黄褐色、黄色、棕色、蓝灰色或接近黑色
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
不常见的痣（“不典型的痣”）：
往往有多种颜色，尤其是棕色和黄褐色，背景为粉色
形状和边缘不规则
通常比你身上的其他痣更大
通常出现在晒到太阳的皮肤上，但也会在身体的任何部位出现
不典型的痣有家族遗传倾向。即使只有几颗不典型的痣，出现黑素瘤的可能性也很大。
我该什么时候去让医生看痣？
如果痣有以下情况，去看医生：
疼或发痒
出血
形状改变，长大，或比铅笔擦宽
颜色改变，颜色不寻常，或比你其他的痣更深，或呈不同颜色
两边的形状不一样
边界不是圆形或椭圆形
在您年满 30 岁或以上时出现
医生如何治疗痣？
大多数的痣是无害的，不需要治疗。你的医生可以去除你感到不舒服的痣。
医生会：
仔细看你的痣
取一块在显微镜下观察（活检），看看不典型痣是否是癌性的
手术去除痣（如果是癌性）及其附近的皮肤
我如何预防黑素瘤？
黑素瘤是一种严重危及生命的皮肤癌。检查痣是否有任何变化。让医生看看任何已经改变的痣。
如您有以下情况，则您有黑素瘤的风险较高：
非典型痣
痣超过 50 颗
有家人存在黑素瘤
如果你有黑素瘤的风险较高，医生可能会希望您：
至少每年让皮肤科医生（皮肤医生）检查一次您的皮肤
立即切除任何发生改变的不典型的痣
阳光暴露引起的皮肤损伤会增加黑素瘤（及其他皮肤癌）的风险，因此请确保：
避免晒伤和晒黑
避免在早上 10 点到下午 3 点之间外出暴露在阳光下
在暴露于阳光下的皮肤上涂抹防晒霜
戴帽子，穿防晒服