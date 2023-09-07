痣是由皮肤色素细胞（黑素细胞）产生的，通常色深的小的皮肤增生物。
大多数人都会有一些痣，但有向非典型痣发展趋势的痣通常是带有遗传性的。
若怀疑是黑色素瘤，痣和发生巨大变化的非典型痣均应该做活检。
大多数非癌性（良性）痣不需要治疗，但如果感到不舒服或出于美观的考虑，可在局麻下用手术刀切除痣。
（另见皮肤增生物概述。）
痣的大小不一，从小点到直径超过 1 英寸（约 2.5 厘米）不等，但通常小于 1 厘米，往往小于 6 毫米（约 1/4 英寸）。几乎每个人都有痣，而且很多人会有大量的痣。痣超过 50 颗的人发生黑素瘤的风险会在一定程度上增高，黑素瘤是黑素细胞的一种癌性（恶性）增生。他们应该自行查看痣的变化（见黑素瘤的 ABCDE），并定期检查，以作为基本护理的一部分。
痣可以是扁平的，也可以是隆起的，光滑的或是粗糙的（像疣一样），而且可能还会有毛发生出。痣通常是肤色、黄色、棕色、蓝灰色或近黑色的。也可能起初是红色随后颜色加深。
痣是肉色、黄色、蓝灰色、棕色，或者接近黑色的斑点或肿块。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
痣会出现在眼睛附近。在左图中，上下眼睑都有一颗痣。
© Springer Science+Business Media
这张照片显示头皮上有一个肤色痣。这颗痣比大多数痣更凸出。
© Springer Science+Business Media
蓝痣颜色很深，因为它们含有大量色素。
DermPics/科学图片库
痣是肉色、黄色、蓝灰色、棕色，或者接近黑色的斑点或肿块。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
痣会出现在眼睛附近。在左图中，上下眼睑都有一颗痣。
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这张照片显示头皮上有一个肤色痣。这颗痣比大多数痣更凸出。
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蓝痣颜色很深，因为它们含有大量色素。
DermPics/科学图片库
痣通常出现在儿童时期或青少年时期，现有的痣通常会变大（与身体发育成比例）并且颜色加深。有些人的痣在一生中持续长大。痣可以出现在身体任何部位。痣会对女性体内的激素水平变化做出反应，在怀孕期间颜色会加深。痣一旦形成，就会终身存在，随着时间的延长，颜色也会有少许加深，而且会更隆起或饱满。肤色浅的人在曝光部位容易出现痣。
你知道吗……
痣的诊断
皮肤检查
黑素瘤的 ABCDE
有时活组织检查
痣因其典型的皮损很容易被诊断。它们是对称的，呈圆形或椭圆形，边界规整。痣无痛痒感，也不是癌症的一种形式。但痣有时会发展成黑素瘤或形似黑素瘤。事实上，许多黑素瘤是从痣发展而来的，因此看起来可疑的痣应该切除并在显微镜下检查（活检）。
以下痣的变化可能是黑素瘤的警示特征（称为黑素瘤的 ABCDE）：
A: 不对称 - 外观不对称（即一半看起来不像另一半）
B: 边缘 - 边缘不规则（即边界模糊或呈锯齿状，不明确或不平滑）
C：颜色—痣颜色变化、颜色不寻常、或颜色与其身体上的其他痣不同或更深
D：直径—宽超过 ¼ 英寸（大约 6 毫米），大小与铅笔橡皮擦类似
E：演化—超过 30 岁出现新痣，或痣不断变化
如果痣疼痛、瘙痒、出血、导致皮肤破损或出现任何黑素瘤的迹象，医生可进行活检。如果痣证明是恶性，则需要手术切除周围皮肤。
痣的治疗
有时需要去除
大多数的痣是无害的，不需要去除。有些痣因其外观和位置而被认为是美丽的象征。
有些痣不美观或处于衣物经常摩擦的部位，应该请医生在局麻下切除。
非典型痣
非典型痣为非癌性（良性）痣，与典型痣相比，外观异常。
有非典型痣的人发生黑素瘤的风险升高，黑素瘤是皮肤中产黑色素的细胞（称为黑色素细胞）的癌症。当痣数增加时，发生黑素瘤的风险增加。长时间暴露在阳光下的人，风险也会增加。
非典型痣可能有遗传倾向，如家族性非典型多发性痣 - 黑素瘤综合征。对于这种疾病，如有 2 个或更多一级亲属（如父母、兄弟姐妹或儿童）出现许多非典型痣和黑素瘤，家族成员患黑素瘤的风险更大。
非典型痣的症状
P. MARAZZI 博士／科学图片库
非典型痣呈多种颜色，通常为深浅不同的棕色和黄褐色，底色为浅色；不对称；形态和边缘不规则。通常大于（宽度超过 ¼ 英寸[约 6 毫米]）大部分正常痣。非典型痣最常出现于暴露在阳光下的皮肤，但也可能出现在遮盖住的部位（如臀部、胸部或头皮）。
非典型痣的诊断
体格检查
活检
有黑素瘤家族史的人应该让皮肤科医生（擅长皮肤疾病的医生）检查皮肤，以了解黑素瘤的迹象。有黑素瘤的人应该让皮肤科医生定期检查皮肤。
一些皮肤科医师使用手持器械仔细检查皮肤（该过程称为皮肤镜检查），观察肉眼不可见的痣结构，以及判断出现黑素瘤的可能性是大还是小。
皮肤科医生可能会去除一些非典型痣，并在显微镜下检查它们（活检）。
非典型痣的预防
非典型痣的治疗
有时需要去除
有非典型痣或新痣或有变化的痣的人应该让皮肤科医生进行评估，以确定是否应该去除痣。去除所有非典型痣并不能预防黑素瘤。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
皮肤癌基金会： 从推荐的防晒产品清单到查找皮肤科医生的指南，该组织通过提供各种内容，使人们能够主动实施防晒、早期检测和早期治疗皮肤癌。