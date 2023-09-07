痣是由皮肤色素细胞（黑素细胞）产生的，通常色深的小的皮肤增生物。

大多数人都会有一些痣，但有向非典型痣发展趋势的痣通常是带有遗传性的。

若怀疑是黑色素瘤，痣和发生巨大变化的非典型痣均应该做活检。

大多数非癌性（良性）痣不需要治疗，但如果感到不舒服或出于美观的考虑，可在局麻下用手术刀切除痣。

（另见皮肤增生物概述。）

痣的大小不一，从小点到直径超过 1 英寸（约 2.5 厘米）不等，但通常小于 1 厘米，往往小于 6 毫米（约 1/4 英寸）。几乎每个人都有痣，而且很多人会有大量的痣。痣超过 50 颗的人发生黑素瘤的风险会在一定程度上增高，黑素瘤是黑素细胞的一种癌性（恶性）增生。他们应该自行查看痣的变化（见黑素瘤的 ABCDE），并定期检查，以作为基本护理的一部分。

痣可以是扁平的，也可以是隆起的，光滑的或是粗糙的（像疣一样），而且可能还会有毛发生出。痣通常是肤色、黄色、棕色、蓝灰色或近黑色的。也可能起初是红色随后颜色加深。

痣 痣 痣是肉色、黄色、蓝灰色、棕色，或者接近黑色的斑点或肿块。 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。 眼附近的痣 痣会出现在眼睛附近。在左图中，上下眼睑都有一颗痣。 © Springer Science+Business Media 头皮上的痣 这张照片显示头皮上有一个肤色痣。这颗痣比大多数痣更凸出。 © Springer Science+Business Media 蓝痣 蓝痣颜色很深，因为它们含有大量色素。 DermPics/科学图片库 痣 痣是肉色、黄色、蓝灰色、棕色，或者接近黑色的斑点或肿块。 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。 眼附近的痣 痣会出现在眼睛附近。在左图中，上下眼睑都有一颗痣。 © Springer Science+Business Media 头皮上的痣 这张照片显示头皮上有一个肤色痣。这颗痣比大多数痣更凸出。 © Springer Science+Business Media 蓝痣 蓝痣颜色很深，因为它们含有大量色素。 DermPics/科学图片库

痣通常出现在儿童时期或青少年时期，现有的痣通常会变大（与身体发育成比例）并且颜色加深。有些人的痣在一生中持续长大。痣可以出现在身体任何部位。痣会对女性体内的激素水平变化做出反应，在怀孕期间颜色会加深。痣一旦形成，就会终身存在，随着时间的延长，颜色也会有少许加深，而且会更隆起或饱满。肤色浅的人在曝光部位容易出现痣。

你知道吗……

痣的诊断 皮肤检查

黑素瘤的 ABCDE

有时活组织检查 痣因其典型的皮损很容易被诊断。它们是对称的，呈圆形或椭圆形，边界规整。痣无痛痒感，也不是癌症的一种形式。但痣有时会发展成黑素瘤或形似黑素瘤。事实上，许多黑素瘤是从痣发展而来的，因此看起来可疑的痣应该切除并在显微镜下检查（活检）。 以下痣的变化可能是黑素瘤的警示特征（称为黑素瘤的 ABCDE）： A: 不对称 - 外观不对称（即一半看起来不像另一半）

B: 边缘 - 边缘不规则（即边界模糊或呈锯齿状，不明确或不平滑）

C：颜色—痣颜色变化、颜色不寻常、或颜色与其身体上的其他痣不同或更深

D：直径—宽超过 ¼ 英寸（大约 6 毫米），大小与铅笔橡皮擦类似

E：演化—超过 30 岁出现新痣，或痣不断变化 如果痣疼痛、瘙痒、出血、导致皮肤破损或出现任何黑素瘤的迹象，医生可进行活检。如果痣证明是恶性，则需要手术切除周围皮肤。

痣的治疗 有时需要去除 大多数的痣是无害的，不需要去除。有些痣因其外观和位置而被认为是美丽的象征。 有些痣不美观或处于衣物经常摩擦的部位，应该请医生在局麻下切除。