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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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黑素瘤

（恶性黑素瘤）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2023
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什么是黑素瘤？

黑素瘤是一种皮肤癌。它起源于被称为黑素细胞的皮肤细胞。黑素细胞生成的棕色物质赋予皮肤颜色。因此，黑素瘤通常是深色的。癌症可以从正常皮肤或开始演变而来。

  • 黑素瘤通常在发病时表现为在皮肤的日光暴露部位有一个新发的深色小增生物

  • 在你的身体不接触阳光的部位，如你的口腔内，也会出现黑素瘤

  • 癌细胞容易扩散到身体其他部位，进而摧毁组织，因此通常是致命的

  • 为了诊断黑素瘤，医生会进行活检，即取一小块组织样本在显微镜下观察

  • 如果你的黑素瘤诊断得足够早，手术通常可以治愈

黑素瘤不像其他皮肤癌那么常见。但更致命。

哪些人有发生黑素瘤的风险？

以下风险因素会让你更容易有黑素瘤：

  • 长期晒太阳且晒伤

  • 使用日光浴床

  • 家庭成员有黑素瘤或有许多形状各异的痣

  • 皮肤白皙和雀斑

  • 大量形状或颜色不同的痣

  • 免疫系统脆弱

黑素瘤有哪些症状？

黑素瘤的外观各不相同。它们可以是：

  • 扁平的棕色斑片，边界参差不齐，有小黑点

  • 隆起的棕色斑片，有红色、白色、黑色或蓝色斑点

  • 坚实的红色、黑色或灰色肿块

黑素瘤在深肤色人中较为少见。如果深肤色人有黑素瘤，它通常在指甲或趾甲下，或在手掌或脚掌上。

浅表播散性黑色素瘤
隐藏详情
这张照片突出显示浅表扩散性黑色素瘤的不规则边界。
Gregory L. Wells医学博士供图。

黑素瘤的症状是有以下特征的任何皮肤增生物：

  • 变大

  • 变暗

  • 发炎（红肿）

  • 多斑点和颜色变化

  • 出血或黑素瘤上的皮肤破裂

  • 瘙痒、触痛或疼痛

医生如何判断我是否有黑素瘤？

医生会做活检（即切一小块组织样本放在显微镜下观察）。

黑素瘤的 ABCDE

黑素瘤的警示特征有时被称为黑素瘤的 ABCDE。字母 ABCDE 代表：

  • A对称：两半皮肤增生物的形状不一样

  • B边缘：皮肤增生物的边缘参差不齐，或融入周围皮肤

  • C颜色：皮肤增生物变色，特别是变为棕色、黑色、红色、白色、蓝色或不同于或深于其他痣的颜色

  • 径：皮肤增生物宽于 0.64 厘米，比铅笔擦大

  • E演变：皮肤增生物在你 30 多岁时出现，或近期有增长或变化

医生如何治疗黑素瘤？

医生通过手术中切除皮肤增生物和癌症周围的一些皮肤来治疗黑素瘤。如果无法行手术，医生可能会给你药物，尝试用极低温度（冷冻疗法）杀死增生物，或给予放射治疗。

如果黑素瘤扩散到身体其他部位，你的医生可能会尝试：

  • 手术切除癌变组织

  • 化疗

  • 帮助你的免疫系统杀死癌细胞的药物

  • 辐射

  • 找到并杀死黑素瘤癌细胞的药物

我如何预防黑素瘤？

您可以通过限制日晒来预防黑素瘤：

  • 不要呆在阳光下 - 坐在阴凉的地方，尽量避免在上午 10 点到下午 4 点之间晒太阳

  • 不要日光浴或使用晒黑床

  • 穿防护服，如长袖衫、长裤，戴宽边帽

  • 涂抹防晒系数 (SPF) 至少为 30 的防晒霜 - 务必每两小时以及在游泳或出汗后涂抹更多防晒霜

如您有以下情况，请拜访你的医生，进行皮肤检查，至少每年一次：

  • 之前有过黑素瘤

  • 有许多痣

如果你发现有皮肤增生物变化在几周后都没有消失，请去看医生

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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