什么是黑素瘤？
哪些人有发生黑素瘤的风险？
黑素瘤有哪些症状？
黑素瘤的外观各不相同。它们可以是：
扁平的棕色斑片，边界参差不齐，有小黑点
隆起的棕色斑片，有红色、白色、黑色或蓝色斑点
坚实的红色、黑色或灰色肿块
黑素瘤在深肤色人中较为少见。如果深肤色人有黑素瘤，它通常在指甲或趾甲下，或在手掌或脚掌上。
浅表播散性黑色素瘤
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这张照片突出显示浅表扩散性黑色素瘤的不规则边界。
Gregory L. Wells医学博士供图。
黑素瘤的症状是有以下特征的任何皮肤增生物：
变大
变暗
发炎（红肿）
多斑点和颜色变化
出血或黑素瘤上的皮肤破裂
瘙痒、触痛或疼痛
医生如何判断我是否有黑素瘤？
医生会做活检（即切一小块组织样本放在显微镜下观察）。
黑素瘤的 ABCDE
黑素瘤的警示特征有时被称为黑素瘤的 ABCDE。字母 ABCDE 代表：
A对称：两半皮肤增生物的形状不一样
B边缘：皮肤增生物的边缘参差不齐，或融入周围皮肤
C颜色：皮肤增生物变色，特别是变为棕色、黑色、红色、白色、蓝色或不同于或深于其他痣的颜色
直径：皮肤增生物宽于 0.64 厘米，比铅笔擦大
E演变：皮肤增生物在你 30 多岁时出现，或近期有增长或变化
医生如何治疗黑素瘤？
我如何预防黑素瘤？
您可以通过限制日晒来预防黑素瘤：
不要呆在阳光下 - 坐在阴凉的地方，尽量避免在上午 10 点到下午 4 点之间晒太阳
不要日光浴或使用晒黑床
穿防护服，如长袖衫、长裤，戴宽边帽
涂抹防晒系数 (SPF) 至少为 30 的防晒霜 - 务必每两小时以及在游泳或出汗后涂抹更多防晒霜
如您有以下情况，请拜访你的医生，进行皮肤检查，至少每年一次：
之前有过黑素瘤
有许多痣
如果你发现有皮肤增生物变化在几周后都没有消失，请去看医生。