黑素瘤的外观各不相同。它们可以是：

扁平的棕色斑片，边界参差不齐，有小黑点

隆起的棕色斑片，有红色、白色、黑色或蓝色斑点

坚实的红色、黑色或灰色肿块

黑素瘤在深肤色人中较为少见。如果深肤色人有黑素瘤，它通常在指甲或趾甲下，或在手掌或脚掌上。

浅表播散性黑色素瘤 隐藏详情 这张照片突出显示浅表扩散性黑色素瘤的不规则边界。 Gregory L. Wells医学博士供图。

黑素瘤的症状是有以下特征的任何皮肤增生物：