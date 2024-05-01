什么是虱？
虱子是小虫子，寄生在你的身体或衣物和寝具上。有三种虱子：头虱、体虱和阴虱。
虱子会通过与皮肤或个人物品（如衣服或床上用品）上有虱子的人亲密接触而传播
虱子导致的主要症状是严重瘙痒
医生会根据在你毛发里看到虱子或虱卵来诊断虱病
医生通常用专门的洗发剂、乳膏或乳液以及让你清洁衣物和床上用品来治疗虱病
虱的特写
寄生于身体的三种虱体。虱体大小高达1/8英寸，大至 3 毫米。
头虱
头虱寄生在头发和头皮上 - 你可以在头发里看见它们以及它们的卵（称为虱卵）
它们容易人传人，尤其是如果你与他人共用梳子、帽子和其他物品的话
头虱在 5-11 岁的女孩中最常见，但任何人都可能会有患病
保持清洁并不能防止头虱
主要症状是头皮瘙痒
医学博士 Thomas Habif 供图。
体虱
体虱寄生在衣服和床上用品上，而不是在你的身体上，但会爬到你的皮肤上叮咬你并吸你的血
它们在住在拥挤或肮脏环境下的人中最常见
它们会在人们共用有虱子的床上用品和衣服时传播
宠物不会使你患上虱病
与头虱不同，体虱会传播某些疾病，比如斑疹伤寒
阴虱
阴虱寄生于腹股沟和臀部的毛发里，但也会寄生在你胸部、大腿和面部的毛发中
阴虱常被称为蟹虱
它们通常通过性行为传播，但也会通过共用毛巾、床上用品或衣服传播
儿童与有阴虱的成人密切接触也会有阴虱
© Springer Science+Business Media
虱病有哪些症状？
虱子通常会导致严重瘙痒。
头虱很难被找到。灰白色的卵（虱卵）通常更容易看到。在头皮长出头发的部位，通常会有虱卵附着。你可能会有一些或很多虱卵。
体虱叮咬会使皮肤出现红色针尖样小孔，通常位于肩部、臀部和腹部区域。
阴虱叮咬会使腹股沟或其他被叮咬部位出现蓝色斑点。阴虱通常比头虱更容易发现。
PAUL PARKER/科学图片库
医生如何判断我是否有虱子？
医生通过在你身上或衣物上寻找虱子或卵（虱卵）来诊断虱病。
对于头虱，他们会仔细梳你的湿头发，看看有没有活的虱子。对于阴虱，他们只查看腹股沟的毛发。对于体虱，他们会检查你的衣物，尤其是线缝部位。
医生如何治疗虱病？
根据你的虱子类型，医生会采取不同方式来治疗虱病。但对于所有类型的虱子，你的医生会让你：
更换、清洗或干洗你的衣物，并用热水和洗衣皂清洗你的床上用品
无法清洗的物品可放在密封塑料袋中 2 周，以将虱子杀死
头虱治疗
医生会用专门的洗发剂、乳膏或乳液来治疗你及你家里所有人的头虱
你必须在 7-10 天后再使用洗发剂、乳膏或乳液，以杀死所有从首次治疗起孵化出来的虱子
如果这些治疗不奏效，医生可能会给你口服药
这些治疗可杀死虱卵，但不能将其从你的头发里去除。为了去除虱卵，你可用专门的细齿梳子或仔细地把它们挑出来。
是否需要让有头虱的儿童待在家里不上学，医生也不确定。很多学校有自己的相关规定。
体虱治疗
医生会治疗你的症状，让你清洗或干洗你的衣物和床上用品，让你尽可能保持卫生
阴虱治疗
医生会用专门的洗发剂和乳膏治疗阴虱，有时会让你口服药物
你的性伴侣也需要治疗
对于睫毛上的虱子，你可以使用凡士林 8-10 天，服用某些药物或使用滴眼液，或仔细地去除虱子和虱卵