虱子通常会导致严重瘙痒。

头虱很难被找到。灰白色的卵（虱卵）通常更容易看到。在头皮长出头发的部位，通常会有虱卵附着。你可能会有一些或很多虱卵。

体虱叮咬会使皮肤出现红色针尖样小孔，通常位于肩部、臀部和腹部区域。

阴虱叮咬会使腹股沟或其他被叮咬部位出现蓝色斑点。阴虱通常比头虱更容易发现。