虱病是小型无翅昆虫引起的皮肤寄生虫侵染。
虱病大多数情况下是通过人与人接触传播。
虱病患者通常有剧烈瘙痒。
仔细观察头部毛发和身体其他部分，可以发现虱及其卵。
治疗通常包括洗发剂、霜剂或洗剂，有时需要衣服和床单去污。
有些患者需要口服抗寄生虫药物。
寄生虫是寄生在其他生物（宿主）上或其内部的生物体，依靠宿主提供营养来生存。虱属于寄生虫，因为它们靠吸食人血来生存。
虱为不易观察到的无翅昆虫，可寄生于人的头部、身体或阴部。通过人与人之间的接触和共用衣物及其他个人用品，它们极易传播。有三种虱存在于身体不同部位。头虱和阴虱直接生活在人身上，而体虱生活在衣服和床上用品上。所有类型的虱感染可在全球发生。
虱的特写
寄生于身体的三种虱体。虱体大小高达1/8英寸，大至 3 毫米。
头虱
头虱寄生于头发和头皮。感染会通过身体密切接触传播，并可能因共用梳子、牙刷、帽子和其他个人物品传播。静电或风可以将虱从头发中驱逐。头虱在 5-11岁的女童身上最常见，但可以影响几乎每个人。头虱在黑人中较少见。头虱与卫生条件低下及社会经济层次无关。
体虱
阴虱
阴虱常侵犯生殖器部位，通过典型的性接触传播。通过与父母密切接触传播给儿童。阴虱也会通过毛巾、床上用品和衣服等无生命对象传播。这些阴虱可能也会感染胸部、大腿和面部（胡须、山羊胡和眼睫毛）毛发。
© Springer Science+Business Media
此图片被放大多倍。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
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阴虱可能扩散到睫毛上。这张照片显示滋生虱子和卵（虱卵）的睫毛。
PAUL PARKER/科学图片库
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阴虱可能扩散到睫毛上。这张照片显示滋生虱子和卵（虱卵）的睫毛。
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虱病的症状
虱病通常在侵犯部位会有剧烈瘙痒。
体虱叮咬会使皮肤出现红色针尖大小的孔。搔抓过度可使皮肤屏障破坏，导致细菌感染。这些症状在肩膀、臀部和腹部尤为常见。
阴虱咬伤可能也会使胸部、臀部和大腿上出现蓝灰色斑点。淋巴结可膨胀。虱侵染睫毛会使眼睛瘙痒、灼热和刺激。
儿童的头虱可能难于发现或可能只是感到头皮瘙痒。
虱病的诊断
虱卵、虱子或两者均存在。
头虱的检查可采用细齿检查梳从头皮向外梳理湿发的方法。虱通常会在头后或耳后发现。虱有时难于发现，但它们的卵则较易发现。雌虱的卵（虱卵）是浅灰白色的、有光泽的，且为球状，紧附于毛发底部。每个成年雌虱每天会产 3-5 颗卵，因此虱卵数量一般比虱多。在慢性感染中，卵随着头发向外长，因而就与头皮有一定距离，这些就取决于感染的时间。
虱卵与其他头发外源物质的区别要点在于其紧附于头发。
也可能会在衣物和寝具的缝隙里发现体虱成虫及其虫卵。
使用紫外线进行仔细检查可以找到阴虱，并可通过显微镜分析确定。阴虱也会在皮肤或内衣上留下暗棕色斑点（排泄物）。
虱病的治疗
对于头虱和阴虱，使用洗发剂和洗发膏
去除毛发和睫毛的虱卵
彻底清洗或干洗，或者更换衣服和床单
对于所有虱，推荐通过彻底清洗或干洗，更换或净化受影响的衣服和床单。无法清洗的物品可在密封塑料袋中放置 2 周时间，以将虱杀死。
头虱治疗
几种有效的处方和非处方 (OTC) 药物均可治疗虱病。
涂抹含有除虫菊酯和胡椒基丁醚的香波或乳膏，10 分钟后用清水冲洗掉。
处方药扑灭司林（除虫菊酯的合成剂）的水剂或乳膏也有效。
多杀菌素悬浮液（液体）可用于 4 岁及以上人群，并可擦入干燥头皮，涂抹于干燥头发上，留置 10 分钟，然后用温水彻底冲洗掉。应避免接触眼睛。如果 7 天后看到活虱，应进行第二次治疗。
处方药马拉硫磷可高效地杀灭成人虱及其卵，但不是治疗虱病的一线用药，因为它的易燃性和难闻的气味，且需涂抹在皮肤上 8～12 小时。
林旦是一种处方药，可以用作洗液或洗发剂，也可以治愈虱病，但由于其广泛的耐药性和毒副作用，已不再建议使用。
所有的虱病治疗在 7～10 天后都要重复治疗，以杀灭新孵化出的虱。如果虱开始有了耐药性，就可能难以杀灭。如果虱对标准治疗有耐药性，通常可给予口服伊维菌素。
大多数药物治疗只是杀灭虱卵，并没有去除它们。已死掉的虱卵不是必须要去除，但药物不能杀灭所有虱卵。由于不能鉴别死卵和活卵，医生建议去除虱卵。然而，只有一小部分有虱卵的儿童，其头皮有活的虱。通常用涂抹药物的细齿梳去除虱卵。
由于虱卵紧附于头发，有几种非处方制剂可使它们易于脱落。使用热吹风机吹 30 分钟也有助于杀死虱卵（但不是虱子）。虱卵会随着头发的生长而远离头皮。如果在 0.64 厘米的头皮范围内无虱卵，则可能无活的虱。
对于头虱，医生没有明确证据表明需要清洁或扔掉患者的个人衣物或将其与学校或工作隔离。扔掉污染的衣物或彻底清洗或干洗衣物便可消除体虱的卵。这些物品应在 54°C 的烘干机中烘干约 30 分钟。
阴虱治疗
可以使用非处方洗发精和包含除虫菊素以及增效醚或林丹的洗发膏治疗阴虱，头虱也是如此。性伴侣也需要治疗。可以涂抹凡士林 8-10 天、使用荧光素滴眼剂、口服伊佛霉素、凡士林油药膏、水杨酸毒扁豆碱眼膏治疗影响睫毛的虱子，或者通过仪器小心去除每个虱子。
体虱治疗
通常，没有药物可以去除体虱，因为体虱位于衣服和床单上，而不是身体上。医生会治疗患者症状，并建议彻底清洗或干洗，更换或净化受影响衣服和床单。最佳处理方式是，在烘干期间将这些物品暴露在至少 65°C 的温度下。