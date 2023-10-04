虱卵、虱子或两者均存在。

头虱的检查可采用细齿检查梳从头皮向外梳理湿发的方法。虱通常会在头后或耳后发现。虱有时难于发现，但它们的卵则较易发现。雌虱的卵（虱卵）是浅灰白色的、有光泽的，且为球状，紧附于毛发底部。每个成年雌虱每天会产 3-5 颗卵，因此虱卵数量一般比虱多。在慢性感染中，卵随着头发向外长，因而就与头皮有一定距离，这些就取决于感染的时间。

虱卵与其他头发外源物质的区别要点在于其紧附于头发。

也可能会在衣物和寝具的缝隙里发现体虱成虫及其虫卵。

使用紫外线进行仔细检查可以找到阴虱，并可通过显微镜分析确定。阴虱也会在皮肤或内衣上留下暗棕色斑点（排泄物）。