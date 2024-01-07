流行性斑疹伤寒是一种由普氏立克次体引起的并由体虱以及偶尔通过接触飞鼠传播的立克次体病。

流行性斑疹伤寒患者会出现发热、剧烈头痛和极度疲惫，随后在4～6天后出现皮疹。

为诊断感染，医生对皮疹样本进行检测，有时进行血液化验。

流行性斑疹伤寒使用抗生素治疗。

在高温下洗涤和干燥感染衣物有助于预防感染的传播。

立克次体是一种只能在其它生物体的细胞内生存的细菌。引起流行性斑疹伤寒的立克次体通常生活在人类（宿主）体内。但在北美，这些立克次体也可以生存在飞鼠体内。

流行性斑疹伤寒发生在全世界。感染通常通过体虱传播，当其粪便通过破损皮肤或有时通过眼睛或口腔粘膜进入体内时会导致感染。在美国，人们在与飞鼠接触后偶尔会患上流行性斑疹伤寒。

这种感染被称为流行性斑疹伤寒，因为在过去，它已引起大规模疫情暴发（流行病），导致大量人死亡。这种爆发现在很少见，但是较小的爆发最近发生在非洲。流行性斑疹伤寒最容易在战争或内乱，或极端贫困区域的拥挤、不卫生状况下传播。

流行性斑疹伤寒的症状 细菌进入人体后约7至14天，流行性斑疹伤寒的症状突然开始。患者出现发热和剧烈头痛，感觉非常疲倦。皮疹出现在4至6天后。皮疹通常开始于胸部，并蔓延至手臂和腿部。 有时脾脏增大。如果感染严重，血压可能变得非常低，肾脏可能会发生功能障碍，并可能出现坏疽和／或肺炎。 未经治疗的流行性斑疹伤寒可能致命；随年龄增长，死亡风险增加。

流行性斑疹伤寒的诊断 医师的评估

皮疹的活检和检测

血液化验 症状提示流行性斑疹伤寒的诊断，特别是如果该人有虱子或曾前往斑疹伤寒疫情暴发地区。 为了确认诊断，医生可用皮疹样本（活检）做免疫荧光测定。或者可以使用聚合酶链反应 (PCR) 技术更快地检测细菌。 医生可能进行血液化验以检测细菌抗体。但是，仅进行一次检测是不够的。必须在 1 至 3 周后重复测试，以检查抗体水平是否增加。因此，抗体检测不能帮助医生在患者生病后立即诊断出感染，但可以帮助以后确认诊断。

流行性斑疹伤寒的治疗 一种抗生素 流行性斑疹伤寒的治疗通常包括口服多西环素（一种四环素类抗生素）。患者可持续使用抗生素，直至病情好转且退烧24-48小时为止，但必须要用药至少7天。 虽然某些四环素类药物服用超过 10 天会导致 8 岁以下儿童出现牙齿染色，但建议在所有年龄的儿童中短期使用（5 至 10 天）多西环素，不会引起牙齿染色或牙釉质受损（另请参见美国疾病控制和预防中心 (CDC)：多西环素和牙齿染色研究）。

流行性斑疹伤寒的预防 控制虱的措施有助于防止感染扩散。例如，有虱子出现的衣服和垫料应用热水洗涤，并用高温干燥或干洗。此外，患者应避免接触飞鼠和它们的巢穴。 虱子侵染者可以用林丹或马拉硫磷（处方药）涂抹在皮肤上以消除虱子。但是，由于体虱在人们的衣服和垫料中而不是皮肤（如头虱和阴虱）上生活，因此衣物和垫料的处理通常是足够的。床上用品和衣物应每周至少用热水 (> 130℉ (> 54℃) 清洗一次并在高温下烘干。不可清洗的衣物和物品可以干洗或密封在塑料袋中，并储存 2 周。还可使用杀虫剂氯菊酯处理床上用品和衣物。