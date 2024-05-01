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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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疥疮

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2024
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什么是疥疮？

疥疮是一种瘙痒性皮疹。它是被称为螨虫的小虫子导致的。

  • 这种螨虫会进入你的皮肤产卵

  • 螨虫容易通过身体接触传给其他人

  • 皮疹非常痒

  • 医生会用药膏来治疗疥疮

什么原因会导致疥疮？

疥疮是某种特定螨虫引起的。这种螨虫会在你的皮肤里挖隧道并产卵。这会导致严重瘙痒和皮疹。

接触有疥疮的人会患上疥疮。与有疥疮的人共用毛巾、床上用品或衣物也会染上疥疮。

疥疮有哪些症状？

  • 严重瘙痒，通常在夜间更痒

  • 有红色小肿块的皮疹，有时呈直线分布

  • 肿块通常在手指、手腕和手臂上，但也可见于身体任何其他部位（成人脸部除外）

  • 婴儿的面部、头皮（尤其是耳后）、手掌或脚掌也会有皮疹

  • 老人可能有很轻微的皮疹，因此更难发现

  • 如果你有 HIV 感染，疥疮可能会扩散到全身

医生如何判断我是否有疥疮？

  • 医生通常根据你的症状并通过查看你的皮疹来判断

  • 有时，医生会刮开 1 或 2 个凸起

  • 他们会在显微镜下检查刮屑，看看有无螨虫

医生如何治疗疥疮？

医生会治疗你、你的家人以及曾与你密切接触的任何其他人。

要想杀死螨虫

成人和 2 岁及以上的儿童：

  • 全身（从颈部往下）涂抹医生建议的药膏

  • 在 8-14 小时后洗掉

对于 2 岁以下婴儿：

  • 在婴儿身体和头部涂抹医生建议的不同药膏

  • 药膏不应涂在婴儿眼睛和嘴巴周围的皮肤上

  • 应将这种乳膏涂在婴儿的皮肤皱褶里、指甲和趾甲上以及肚脐上

有严重疥疮或免疫系统脆弱的人可能需要口服药物。

螨虫被杀死后，你在长达 3 周以上的时间内可能仍有瘙痒和肿块。医生可能会让您：

  • 在皮疹处涂抹温和药膏，或口服药物来缓解瘙痒

  • 如果你因频繁搔抓皮肤而导致皮肤感染，则可口服抗生素

我如何防止疥疮扩散？

螨虫容易人传人，有时会传给你家里的所有人。为了防止疥疮扩散：

  • 一有症状就去看医生

  • 让医生治疗你、你的家人以及曾与你近距离接触（包括性接触）的任何人

另外，通过以下其中一种方式杀死你衣物、毛巾和床上用品上可能存在的螨虫：

  • 用热水洗，并用热吹风机吹干

  • 送去专业干洗

  • 放在密封塑料袋中至少 3 天来杀死螨虫

大部分人是在有很多人的地方染上疥疮的，如学校或军营。染上疥疮与不卫生无关。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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