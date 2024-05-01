什么是疥疮？
疥疮是一种瘙痒性皮疹。它是被称为螨虫的小虫子导致的。
这种螨虫会进入你的皮肤产卵
螨虫容易通过身体接触传给其他人
皮疹非常痒
医生会用药膏来治疗疥疮
供图：Karen McKoy,医学博士。
什么原因会导致疥疮？
疥疮是某种特定螨虫引起的。这种螨虫会在你的皮肤里挖隧道并产卵。这会导致严重瘙痒和皮疹。
接触有疥疮的人会患上疥疮。与有疥疮的人共用毛巾、床上用品或衣物也会染上疥疮。
疥疮有哪些症状？
严重瘙痒，通常在夜间更痒
有红色小肿块的皮疹，有时呈直线分布
肿块通常在手指、手腕和手臂上，但也可见于身体任何其他部位（成人脸部除外）
婴儿的面部、头皮（尤其是耳后）、手掌或脚掌也会有皮疹
老人可能有很轻微的皮疹，因此更难发现
如果你有 HIV 感染，疥疮可能会扩散到全身
医生如何判断我是否有疥疮？
医生通常根据你的症状并通过查看你的皮疹来判断
有时，医生会刮开 1 或 2 个凸起
他们会在显微镜下检查刮屑，看看有无螨虫
医生如何治疗疥疮？
医生会治疗你、你的家人以及曾与你密切接触的任何其他人。
要想杀死螨虫
成人和 2 岁及以上的儿童：
全身（从颈部往下）涂抹医生建议的药膏
在 8-14 小时后洗掉
对于 2 岁以下婴儿：
在婴儿身体和头部涂抹医生建议的不同药膏
药膏不应涂在婴儿眼睛和嘴巴周围的皮肤上
应将这种乳膏涂在婴儿的皮肤皱褶里、指甲和趾甲上以及肚脐上
有严重疥疮或免疫系统脆弱的人可能需要口服药物。
螨虫被杀死后，你在长达 3 周以上的时间内可能仍有瘙痒和肿块。医生可能会让您：
在皮疹处涂抹温和药膏，或口服药物来缓解瘙痒
如果你因频繁搔抓皮肤而导致皮肤感染，则可口服抗生素
我如何防止疥疮扩散？
螨虫容易人传人，有时会传给你家里的所有人。为了防止疥疮扩散：
一有症状就去看医生
让医生治疗你、你的家人以及曾与你近距离接触（包括性接触）的任何人
另外，通过以下其中一种方式杀死你衣物、毛巾和床上用品上可能存在的螨虫：
用热水洗，并用热吹风机吹干
送去专业干洗
放在密封塑料袋中至少 3 天来杀死螨虫
大部分人是在有很多人的地方染上疥疮的，如学校或军营。染上疥疮与不卫生无关。