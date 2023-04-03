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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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免疫缺陷病概述

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2023
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免疫系统是您身体的防御系统。有助于保护您免受疾病和感染。免疫系统的作用是攻击不属于您身体内的物质，如微生物、寄生虫和癌细胞。

什么是免疫缺陷病？

免疫缺陷是指免疫系统较弱（缺陷）。有时免疫缺陷者被称为免疫抑制或免疫功能低下。

您的疾病可能持续时间比其他人长，而对其他人而言是轻度的感染也可能让您病情更严重。

  • 免疫系统较弱的情况下，无法很好地保护您避免疾病和感染

  • 您生病的频率比平常高

  • 普通感染可能更加危险，您可能会发生异常感染

  • 您可能天生有免疫缺陷，或者是由于感染、疾病或医学治疗而发生免疫缺陷

  • 如果您有免疫缺陷，则需要采取措施避免感染

  • 医生使用抗生素、免疫球蛋白以及有时进行干细胞移植治疗由免疫缺陷引起的疾病

什么原因导致免疫缺陷病？

免疫缺陷病可由以下原因引起：

  • 与生俱来的遗传病——虽然这很罕见

  • 感染，例如艾滋病

  • 某些癌症，特别是影响骨髓的癌症

  • 癌症治疗，如放疗和一些化疗

  • 糖尿病

  • 某些药物

医生用于阻断炎症的许多药物都会削弱您的免疫系统。此类药物称为免疫抑制剂。例如皮质类固醇，如泼尼松。有时医生会给您免疫抑制剂，因为您的免疫系统正在攻击您自己的身体（自身免疫性疾病）。

免疫缺陷病的症状有哪些？

症状包括：

医生如何判断我是否患有免疫缺陷病？

如果您经常生病，病情更严重或对治疗没有正常反应，医生会怀疑是免疫缺陷疾病。他们通常会进行：

  • 血液化验

血液检查 可能显示白细胞计数极低，或免疫系统产生的物质水平低。如果您有HIV感染风险因素，您将接受HIV检测。如果您的孩子有免疫缺陷病的体征，医生可能会进行基因检测。

根据您的症状，医生也可能会做以下事情：

  • 判断您的免疫系统运转情况的皮试

  • 肿大淋巴结（肿大腺体）活检或有时骨髓活检

医生如何治疗免疫缺陷病？

医生会治疗导致免疫缺陷的疾病，例如癌症、糖尿病或HIV感染。成功治疗通常会改善您的免疫系统。

如果您正在服用的药物导致免疫缺陷，医生可能会减少剂量或让您停止服用。在决定是否减少或停止用药时，医生会考虑您需要多少药物以及免疫缺陷的严重程度。

如果免疫缺陷导致感染，医生可能会给您：

  • 抗生素

  • 免疫球蛋白（由从具有正常免疫系统的人的血液中获得的抗体）

如果您的免疫缺陷病是由骨髓问题引起的，医生可能会做以下事情：

干细胞是发展成血细胞的细胞，包括抵抗感染的白细胞。医生可以从健康人中获得干细胞，并通过静脉输注给予您干细胞。干细胞可以进入您的骨髓，并开始生成健康的白细胞。

如果我有免疫缺陷，我该如何预防感染？

您应该通过以下方式避免感染：

  • 避免接触病人

  • 接种您的医生建议的所有疫苗（疫苗针）

  • 避免未煮熟的食物或不清洁的水

如果您开始生病，即使看起来不太严重，也应该向医生咨询。

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