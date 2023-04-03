医生会治疗导致免疫缺陷的疾病，例如癌症、糖尿病或HIV感染。成功治疗通常会改善您的免疫系统。

如果您正在服用的药物导致免疫缺陷，医生可能会减少剂量或让您停止服用。在决定是否减少或停止用药时，医生会考虑您需要多少药物以及免疫缺陷的严重程度。

如果免疫缺陷导致感染，医生可能会给您：

抗生素

免疫球蛋白（由从具有正常免疫系统的人的血液中获得的抗体）

如果您的免疫缺陷病是由骨髓问题引起的，医生可能会做以下事情：

干细胞是发展成血细胞的细胞，包括抵抗感染的白细胞。医生可以从健康人中获得干细胞，并通过静脉输注给予您干细胞。干细胞可以进入您的骨髓，并开始生成健康的白细胞。