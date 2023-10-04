疥疮是由螨虫引起的皮肤寄生虫侵染。

疥疮常通过身体接触在人与人之间传播。

疥疮患者常剧烈瘙痒，即使没有典型的丘疹。

医生通常检查瘙痒部位皮肤，有时要用显微镜检查来诊断疥疮。

疥疮治疗包括在皮肤上涂抹氯菊酯或多杀菌素，以及口服伊维菌素。

寄生虫是寄生在其他生物（宿主）上或其内部的生物体，依靠宿主提供营养来生存。导致疥疮的螨虫属于寄生虫，因为它们靠进食人的血液来生存。

疥疮是由疥螨导致的。通常会全球感染。雌性螨虫叮咬并在皮肤表层挖掘隧道后，将卵产于此。幼螨在几天后孵出。这些寄生虫可导致剧烈瘙痒，可能源于对螨虫的过敏所致。（另见螨虫叮咬。）

感染通过身体接触很容易在人员之间轻松传播，往往通过整个家庭蔓延。人类螨虫会生活在媒介物上（即物理对象，例如毛巾、床上用品和衣服），人们可以从中感染。但在离开人类身体后，螨虫不会活得太久。动物螨虫可能传播给人类，并引起瘙痒，但不会活得太久或需要治疗。通常，正常清洗（用洗衣机在热水中清洗，之后在热烘干机或熨烫机烘干）或干洗可以消灭引起疥疮的螨虫。主要风险因素是人群拥挤（在学校、避难所、兵营和一些家庭）。疥疮与卫生条件差无关。

疥疮侵染的症状 疥疮的特征是剧烈瘙痒，常在夜间加重。通常可见螨虫的隧道，约 1/2 英寸（1 厘米）长的细线，有时顶端有一个微小丘疹。通常，抓挠瘙痒部位会使皮肤细菌感染（所谓继发感染）。有时只可见小的丘疹，大多数因瘙痒被抓破。 肿块会出现在身体的任何地方，包括乳房和阴茎。凸块不会出现在成年人的脸上。凸块会首先出现在手指间、手腕、手肘内部、胳膊下方以及腰线或臀部之间的组织中。时间一长，隧道会因搔抓引起的炎症而很难观察到。生活在温暖气候中的人群会出现带有隧道的小红肿。 在肤色较深的人群中，疥疮会造成实性凸起区域。在婴幼儿中，手掌、脚底、面部和头皮可能会受到影响，特别是在耳后。在老年人中，疥疮可能引起剧烈瘙痒，但皮肤症状很轻微，这对医生而言是一次诊断挑战。 疥疮的图片 手指疥疮 这张照片显示手指指缝间的疥疮肿块。 图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 疥疮 此照片中的儿童在前臂和手掌以及手腕折痕处存在抓痕和微小的红疙瘩。这些发现都是疥疮的典型症状。隧道是手腕折痕和其它任何地方出现的½英寸长的生外皮凸块。 供图：Karen McKoy,医学博士。 婴儿中的疥疮（婴儿疥疮） 这张照片显示婴儿足底上凸起的疥疮区域。 © Springer Science+Business Media 手指疥疮 这张照片显示手指指缝间的疥疮肿块。 图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 疥疮 此照片中的儿童在前臂和手掌以及手腕折痕处存在抓痕和微小的红疙瘩。这些发现都是疥疮的典型症状。隧道是手腕折痕和其它任何地方出现的½英寸长的生外皮凸块。 供图：Karen McKoy,医学博士。 婴儿中的疥疮（婴儿疥疮） 这张照片显示婴儿足底上凸起的疥疮区域。 © Springer Science+Business Media 可能发生严重侵染（称为结痂性疥疮或挪威疥疮）的人包括 免疫系统脆弱的人（由人体免疫缺损病毒 [HIV] 感染、血癌或长期使用皮质类固醇或其他抑制免疫系统的药物引起）

患有严重身体残疾或智力障碍的人

澳大利亚土著民 严重感染会使皮肤大面积变厚和生成不会瘙痒的硬皮（特别是成年人的手掌和脚底和儿童头皮）。 结痂性疥疮（挪威疥疮） 隐藏详情 这张照片显示一名人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染者的结痂性疥疮。 © Springer Science+Business Media 难辨认疥疮是一种不同形式的疥疮，发生在在长时间外用皮质类固醇的人中。有时很难识别这种疥疮，因为它看起来与常见形式的疥疮不同，而且可能很难找到螨虫。

疥疮侵染的诊断 医师的评估

隧道碎屑 通常，瘙痒和隧道是诊断疥疮的所必须依据。有时，医生会使用镜头，放大皮肤并使隧道可见。但是，医生通常确诊需要显微镜下观察丘疹或隧道内疥螨、虫卵和疥螨的排泄物。