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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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银屑病

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 2月 2023 | 修改的 3月 2023
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什么是银屑病？

银屑病是一种慢性（持久）皮肤病，会引起皮肤出现红色隆起斑片。隆起的斑片可能有银色鳞屑。

  • 银屑病很常见，并且可能家族遗传

  • 肤色浅的人较肤色深的人更常出现银屑病

  • 银屑病通常在 16-22 岁或 57-60 岁时发病

  • 斑片可大可小，会出现在你身体的任何部位，尤其是你的肘部、膝盖和头皮

  • 银屑病无法治愈，但斑片会长时间消失，然后复发

  • 医生用光疗（用紫外线照射你的皮肤来治疗）和药物来治疗银屑病

什么原因会导致银屑病？

医生不确定银屑病的确切病因。它可能是免疫系统（保护身体免受疾病和感染的细胞、组织和器官）的问题。银屑病往往会家族遗传。这意味如果您有银屑病，您的一些亲戚可能也有银屑病。

突然发作

银屑病往往反反复复，但某些斑片可能从不会消退。突然发作是指复发或恶化。突然发作的诱因可能为：

  • 皮肤损伤

  • 日晒伤

  • 感染，如感冒和链球菌性喉炎

  • 冬天的天气

  • 饮酒

  • 压力大

  • 某些药物

超重、吸烟或有 HIV 感染的人更易突然发作。

银屑病有哪些症状？

  • 头皮、手肘、膝盖、腰部或臀部有一处或多处红色隆起的皮肤斑片，有银色鳞屑

  • 皮肤斑片可能还会出现在你的眉毛、腋窝、腹部、肛周或臀部之间

  • 有时，你的指甲会变形、变厚且有凹痕

皮肤斑片可能：

  • 在几个月后消失干净

  • 保持原样

  • 变得更大

  • 在身体其他部位出现

  • 消失，多年不复发

斑片可能会瘙痒或疼痛。它们的样子可能会让你感到困扰。

有些有银屑病的人会出现其他症状，如关节肿胀疼痛或水疱充满脓液。

医生如何判断我是否有银屑病？

医生通常根据皮肤斑片的外观来判断你是否有银屑病。如果医生不确定，可取一块皮肤样本放在显微镜下检查（活检）。

医生如何治疗银屑病？

医生会给你一种或多种治疗：

  • 在你的皮肤上涂抹药物

  • 光疗（用紫外线照射你的皮肤来治疗）

  • 口服药物或注射药物——这些药物中的一些有副作用，因此只用于治疗严重银屑病

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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