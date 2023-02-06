什么是银屑病？
银屑病的红色斑块
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图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
银屑病是一种慢性（持久）皮肤病，会引起皮肤出现红色隆起斑片。隆起的斑片可能有银色鳞屑。
银屑病很常见，并且可能家族遗传
肤色浅的人较肤色深的人更常出现银屑病
银屑病通常在 16-22 岁或 57-60 岁时发病
斑片可大可小，会出现在你身体的任何部位，尤其是你的肘部、膝盖和头皮
银屑病无法治愈，但斑片会长时间消失，然后复发
医生用光疗（用紫外线照射你的皮肤来治疗）和药物来治疗银屑病
什么原因会导致银屑病？
银屑病有哪些症状？
头皮、手肘、膝盖、腰部或臀部有一处或多处红色隆起的皮肤斑片，有银色鳞屑
皮肤斑片可能还会出现在你的眉毛、腋窝、腹部、肛周或臀部之间
有时，你的指甲会变形、变厚且有凹痕
皮肤斑片可能：
在几个月后消失干净
保持原样
变得更大
在身体其他部位出现
消失，多年不复发
斑片可能会瘙痒或疼痛。它们的样子可能会让你感到困扰。
有些有银屑病的人会出现其他症状，如关节肿胀疼痛或水疱充满脓液。
医生如何判断我是否有银屑病？
医生通常根据皮肤斑片的外观来判断你是否有银屑病。如果医生不确定，可取一块皮肤样本放在显微镜下检查（活检）。
医生如何治疗银屑病？
医生会给你一种或多种治疗：
在你的皮肤上涂抹药物
光疗（用紫外线照射你的皮肤来治疗）
口服药物或注射药物——这些药物中的一些有副作用，因此只用于治疗严重银屑病