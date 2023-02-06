头皮、手肘、膝盖、腰部或臀部有一处或多处红色隆起的皮肤斑片，有银色鳞屑

皮肤斑片可能还会出现在你的眉毛、腋窝、腹部、肛周或臀部之间

有时，你的指甲会变形、变厚且有凹痕

皮肤斑片可能：

在几个月后消失干净

保持原样

变得更大

在身体其他部位出现

消失，多年不复发

斑片可能会瘙痒或疼痛。它们的样子可能会让你感到困扰。

有些有银屑病的人会出现其他症状，如关节肿胀疼痛或水疱充满脓液。