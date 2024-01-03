什么是传染性软疣？
儿童脸上的传染性软疣
图片
© Springer Science+Business Media
传染性软疣是一种皮肤感染，会导致粉色或白色圆顶形小肿块，中间浅凹。
传染性软疣是病毒引起的，并且容易人传人
接触感染者的皮肤，触碰被感染者接触的某个东西，或在水中（如游泳池）均会使你感染传染性软疣
传染性软疣在儿童中较常见
免疫系统脆弱的人（如 HIV/艾滋病患者）可能会有更严重的感染
肿块通常会在一两年后自行消失，但可以持续长达 3 年
传染性软疣有哪些症状？
主要症状包括：
粉色或白色无痛肿块，直径不到四分之一英寸（约 0.2 至 0.5 厘米），形似圆顶，中心浅凹
肿块可能会变得非常红，发痒 - 有时会在即将消失时发生。但如果你搔抓它们，则你可能会将病毒传播到肿块周围的皮肤上，肿块就越多。
这些肿块可能会出现在除手掌和脚底外的任何皮肤部位。
传染性软疣患儿的脸部、颈部、胸部和腋窝常有肿块
成年人的阴茎、外阴、大腿和下腹常有肿块
医生如何治疗传染性软疣？
医生通常不会治疗传染性软疣，因为会在一两年后自行消失。但如果这些肿块让你感到烦恼，可以治疗。如果你是成年人，且在生殖器附近有肿块，你应该治疗，以防传给性伴侣。
医生可能会：
冷冻去除
用激光或电流烧掉
用针挑出肿块核心，并将其刮掉
给你药膏外用
您如何预防传染性软疣？
覆盖儿童身上的肿块（如用绷带），以防这些肿块传给其他人。你的孩子仍可以上学或去托儿所。
为了防止传染性软疣传给其他人：
常洗手
不要让任何人使用你的毛巾或其他个人物品
用绷带包住肿块，尤其是在你与他人亲密接触时