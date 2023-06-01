传染性软疣是痘病毒引起的传染性皮肤感染，会导致粉色或白色、圆顶形和光滑或蜡状肿块。

这种感染是痘病毒引起的。

肿块可见于身体很多部位，通常无瘙痒或疼痛。

一般根据肿块的外观进行诊断。

不会自行消失的肿块可用乳膏治疗，或通过冷冻、烧灼和/或切割去除。

致病病毒是有传染性的。可通过与感染者直接身体接触或接触经感染者碰触的毛巾或海绵等物体传播。传染性软疣也可通过性接触传播。病毒可在水中传播，如游泳池、浴缸或桑拿浴。

感染可能占据更大的皮肤区域，免疫系统较弱的患者（如 HIV/AIDS 患者，或使用皮质类固醇或接受癌症化疗的患者），肿块往往更大。

这种感染常见于儿童之间。

传染性软疣的症状 传染性软疣可感染身体任何部位。 丘疹直径通常不足 1/4 英寸（约 0.2 至 0.5 厘米），呈拱顶型，中间有小小的凹陷。 在儿童中，丘疹最常见于面部、躯干、手臂和腿部。在成人中，这些肿块最常见于阴茎、外阴或阴部。 丘疹通常不痒不疼，可能是在体格检查时意外发现的。但是，在身体击退病毒时，丘疹可能变得发炎（类似于疖）和发痒。炎症意味着皮损会马上消失。 传染性软疣的示例 传染性软疣 这张图显示幼儿躯干上的散在软疣肿块。 图片由 James G.H. Dinulos 医学博士惠赠。 儿童脸上的传染性软疣 照片显示传染性软疣的肿块。 © Springer Science+Business Media HIV 感染儿童中的传染性软疣 在这名人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染儿童中，传染性软疣的肿块占据了很大的区域并累及面部。 © Springer Science+Business Media 传染性软疣 这张图显示幼儿躯干上的散在软疣肿块。 图片由 James G.H. Dinulos 医学博士惠赠。 儿童脸上的传染性软疣 照片显示传染性软疣的肿块。 © Springer Science+Business Media HIV 感染儿童中的传染性软疣 在这名人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染儿童中，传染性软疣的肿块占据了很大的区域并累及面部。 © Springer Science+Business Media

传染性软疣的诊断 医师的评估 医生基于外观诊断传染性软疣。 如果医生不确定诊断，他们可以取皮肤物质样本在显微镜下检查。