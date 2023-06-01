传染性软疣是痘病毒引起的传染性皮肤感染，会导致粉色或白色、圆顶形和光滑或蜡状肿块。
这种感染是痘病毒引起的。
肿块可见于身体很多部位，通常无瘙痒或疼痛。
一般根据肿块的外观进行诊断。
不会自行消失的肿块可用乳膏治疗，或通过冷冻、烧灼和/或切割去除。
致病病毒是有传染性的。可通过与感染者直接身体接触或接触经感染者碰触的毛巾或海绵等物体传播。传染性软疣也可通过性接触传播。病毒可在水中传播，如游泳池、浴缸或桑拿浴。
感染可能占据更大的皮肤区域，免疫系统较弱的患者（如 HIV/AIDS 患者，或使用皮质类固醇或接受癌症化疗的患者），肿块往往更大。
这种感染常见于儿童之间。
传染性软疣的症状
传染性软疣可感染身体任何部位。
丘疹直径通常不足 1/4 英寸（约 0.2 至 0.5 厘米），呈拱顶型，中间有小小的凹陷。
在儿童中，丘疹最常见于面部、躯干、手臂和腿部。在成人中，这些肿块最常见于阴茎、外阴或阴部。
丘疹通常不痒不疼，可能是在体格检查时意外发现的。但是，在身体击退病毒时，丘疹可能变得发炎（类似于疖）和发痒。炎症意味着皮损会马上消失。
这张图显示幼儿躯干上的散在软疣肿块。
图片由 James G.H. Dinulos 医学博士惠赠。
照片显示传染性软疣的肿块。
© Springer Science+Business Media
在这名人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染儿童中，传染性软疣的肿块占据了很大的区域并累及面部。
© Springer Science+Business Media
这张图显示幼儿躯干上的散在软疣肿块。
图片由 James G.H. Dinulos 医学博士惠赠。
照片显示传染性软疣的肿块。
© Springer Science+Business Media
在这名人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染儿童中，传染性软疣的肿块占据了很大的区域并累及面部。
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传染性软疣的诊断
医师的评估
医生基于外观诊断传染性软疣。
如果医生不确定诊断，他们可以取皮肤物质样本在显微镜下检查。
传染性软疣的治疗
对肿块外用或注射治疗
手术去除肿块
大多数肿块可在 6 至 9 个月内自行消失，但也可能会持续 2 至 3 年。
对于腹股沟区域出现可能通过性交获得的肿块的患者，则应该予以治疗，防止感染扩散。除非增生物会破相或者在其他方面令人困扰，否则不需要治疗传染性软疣。
对于这些肿块，医生会为患者涂抹或开具三氯乙酸、鬼臼毒素(podofilox)（成人）、维 A 酸、他扎罗汀或斑蝥素。这些药物需连续涂抹数周或数月。
这些肿块的治疗还包括冷冻（冷冻疗法）、用激光或电流烧灼、或用针或尖锐刮取器械（刮器）刮除核心。
皮肤科医生通常使用联合治疗，如在诊疗室给予液氮或斑蝥素，并给患者维 A 酸乳膏在家使用。这种形式的治疗通常会成功，但在某些人中，肿块通常需要 1-2 个月才能消退。
其他治疗包括将念珠菌抗原注入肿块和光动力治疗。念珠菌抗原是来自念珠菌酵母的蛋白。注射到肿块中时，会引起抵抗病毒的免疫应答。同样，干扰素是触发免疫细胞攻击病毒的蛋白。在光动力疗法中，将化学制剂涂到皮肤上，然后用人造光照射肿块。这种光可激活化学物质产生一种可杀死导致肿块的病毒的氧气。
在出现传染性软疣的 HIV 感染患者中，通常需要使用抗病毒药物治疗 HIV 感染，以使传染性软疣消退。
儿童无需离开学校或日间护理中心。但是，必须将他们的丘疹遮盖起来，降低扩散给他人的风险。