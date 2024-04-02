女性生殖系统的主要活动包括：

新生女婴的卵巢已经有了她所拥有的所有卵子。但是，直到女孩的生殖系统经历一系列称为青春期的改变之后，这些卵子才有可能发育成婴儿。青春期：

脑部释放的激素（化学信使）会导致卵巢发育

发育中的卵巢会释放女性性激素（雌激素）

雌激素导致生殖系统的其他部分发育

在每月一次的月经周期中：

卵子成熟并释放（该过程称为排卵）

子宫内膜与血管一起增大，如果卵子被男性的精子受精，子宫内膜就可以准备好卵子着床

受精卵附着在子宫内膜上并开始生长 或

如果卵子没有受精，则不会附着于子宫内膜，子宫内膜就会脱落，并以经血的形式排出

如果女性没怀孕，月经周期约每月重复一次。女性的月经周期一直到中年左右。绝经是指月经周期停止的时候。

受孕是指男性的精子与女性的卵子结合（受精）。受精通常发生在其中一个输卵管中。

受精卵沿输卵管进入子宫

受精卵附着在子宫内壁，并开始生长

受精卵发育成胎儿和胎盘，胎盘连接胎儿与子宫

生殖系统受激素控制。激素是在身体的某些部位生成的化学信使，通过血液向身体的其他部位传递信号，以指示它们执行功能。

有些激素来自脑垂体。垂体中的生殖激素每月升高和降低，并触发月经周期。如果怀孕，生殖器官会产生其他激素，从而停止月经周期，并向子宫发送信号以指示其生长并供养胎儿。女性分娩后，另一种激素会发出信号，以指示乳房产生乳汁、喂养婴儿。