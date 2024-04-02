什么是女性生殖系统？
女性生殖系统是指在女性体内生育婴儿的系统。女性生殖系统包括外生殖器（位于身体外部）和内生殖器（位于身体内部）。
外生殖器包括：
阴唇：覆盖阴道口的两组皮肤皱褶
阴蒂：阴唇会合处的器官，在性生活时能产生性快感
阴道口
并非所有的外生殖器都是“阴道”。阴道事实上只是产道。
内生殖器包括：
阴道：产道
子宫：供胎儿在出生前生长发育的内部器官
子宫颈：子宫的厚圆形末端，有一个开口，可供月经血流出以及婴儿娩出
卵巢：一对会产生卵子和女性激素（如雌激素）的器官
输卵管：卵子从卵巢释放到子宫的管道
女性外生殖器解剖结构
女性内生殖器解剖结构
女性生殖系统如何运作？
女性生殖系统的主要活动包括：
新生女婴的卵巢已经有了她所拥有的所有卵子。但是，直到女孩的生殖系统经历一系列称为青春期的改变之后，这些卵子才有可能发育成婴儿。青春期：
脑部释放的激素（化学信使）会导致卵巢发育
发育中的卵巢会释放女性性激素（雌激素）
雌激素导致生殖系统的其他部分发育
在每月一次的月经周期中：
卵子成熟并释放（该过程称为排卵）
子宫内膜与血管一起增大，如果卵子被男性的精子受精，子宫内膜就可以准备好卵子着床
受精卵附着在子宫内膜上并开始生长或
如果卵子没有受精，则不会附着于子宫内膜，子宫内膜就会脱落，并以经血的形式排出
如果女性没怀孕，月经周期约每月重复一次。女性的月经周期一直到中年左右。绝经是指月经周期停止的时候。
受孕是指男性的精子与女性的卵子结合（受精）。受精通常发生在其中一个输卵管中。
受精卵沿输卵管进入子宫
受精卵附着在子宫内壁，并开始生长
受精卵发育成胎儿和胎盘，胎盘连接胎儿与子宫
生殖系统受激素控制。激素是在身体的某些部位生成的化学信使，通过血液向身体的其他部位传递信号，以指示它们执行功能。
有些激素来自脑垂体。垂体中的生殖激素每月升高和降低，并触发月经周期。如果怀孕，生殖器官会产生其他激素，从而停止月经周期，并向子宫发送信号以指示其生长并供养胎儿。女性分娩后，另一种激素会发出信号，以指示乳房产生乳汁、喂养婴儿。
女性的生殖系统可能出现哪些问题？
生殖系统最常见的问题都与激素相关。女性的生殖系统涉及多种激素，这些激素以复杂的方式协同工作。许多不同的问题会干扰激素，从而导致：
迟到的青春期
性早熟
月经不规律
无月经期
不孕
流产
许多疾病，如感染和癌症，都会影响生殖器官。