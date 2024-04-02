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青春期

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2024
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什么是青春期？

青春期是儿童和青少年的生长发育时期，在此期间他们会发育出成人的身体特征（如乳房或阴毛），并开始拥有繁殖（生小孩）的能力。女孩的青春期通常始于 8 岁半到 10 岁，持续约 4 年。

女孩青春期何时开始取决于以下情况：

  • 体重：超重的女孩通常较早进入青春期

  • 营养：无法获得或无法吸收适当营养的女孩较晚进入青春期

  • 遗传：如果母亲较早开始青春期，则女儿也可能较早开始

什么原因导致青春期？

整个生殖系统，包括青春期，都由激素控制。激素是在身体的某些部位生成的化学信使，通过血液向身体的其他部位传递信号，以指示它们执行功能。

女孩的青春期开始于脑部释放的激素导致卵巢发育。然后卵巢释放雌激素雌激素可导致女孩生殖系统发育，包括：

  • 乳房

  • 阴道

  • 卵巢（一对生成和储存卵子的器官）

  • 子宫（供胎儿出生前发育的器官）

月经期通常在青春期开始后的几年开始。

青春期会发生哪些变化？

通常按以下顺序发生下列身体变化：

  • 首先，乳房发育——通常发生在 8-13 岁之间

  • 不久之后，腋窝和生殖器部位开始长出体毛

  • 迅速长高——在月经期开始后身高增长通常会减缓

  • 月经周期（月经）在乳房发育开始约 2 至 3 年后出现

  • 女孩通常在 14 至 16 岁之间停止身高增长

第一次月经通常在 13 岁左右出现，但可发生于 10 至 16 岁之间的任何时候。月经起初可能不会定期出现。可能需要长达 5 年的时间，月经周期才会变得有规律。随着女孩的成长，她们的体形会发生变化。臀部和大腿变粗大，体脂更多。这是女孩青春期的正常部分。

性发育的里程碑

在青春期，性发育以固定的顺序发生。但是，变化何时开始以及变化的速度因人而异。女孩的青春期开始于 8 岁半到 10 岁，大约持续 4 年。该图表显示性发育里程碑的典型顺序和正常发育范围。

青春期可能出现什么问题？

青春期的问题通常与激素相关。许多不同的激素问题会导致激素过少，从而导致：

少数情况下，激素会过多，则女孩会出现以下情况：

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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