整个生殖系统，包括青春期，都由激素控制。激素是在身体的某些部位生成的化学信使，通过血液向身体的其他部位传递信号，以指示它们执行功能。

女孩的青春期开始于脑部释放的激素导致卵巢发育。然后卵巢释放雌激素。雌激素可导致女孩生殖系统发育，包括：

乳房

阴道

卵巢（一对生成和储存卵子的器官）

子宫（供胎儿出生前发育的器官）

月经期通常在青春期开始后的几年开始。