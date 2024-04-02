什么是青春期？
青春期是儿童和青少年的生长发育时期，在此期间他们会发育出成人的身体特征（如乳房或阴毛），并开始拥有繁殖（生小孩）的能力。女孩的青春期通常始于 8 岁半到 10 岁，持续约 4 年。
女孩青春期何时开始取决于以下情况：
体重：超重的女孩通常较早进入青春期
营养：无法获得或无法吸收适当营养的女孩较晚进入青春期
遗传：如果母亲较早开始青春期，则女儿也可能较早开始
什么原因导致青春期？
青春期会发生哪些变化？
通常按以下顺序发生下列身体变化：
首先，乳房发育——通常发生在 8-13 岁之间
不久之后，腋窝和生殖器部位开始长出体毛
迅速长高——在月经期开始后身高增长通常会减缓
月经周期（月经）在乳房发育开始约 2 至 3 年后出现
女孩通常在 14 至 16 岁之间停止身高增长
第一次月经通常在 13 岁左右出现，但可发生于 10 至 16 岁之间的任何时候。月经起初可能不会定期出现。可能需要长达 5 年的时间，月经周期才会变得有规律。随着女孩的成长，她们的体形会发生变化。臀部和大腿变粗大，体脂更多。这是女孩青春期的正常部分。
性发育的里程碑
在青春期，性发育以固定的顺序发生。但是，变化何时开始以及变化的速度因人而异。女孩的青春期开始于 8 岁半到 10 岁，大约持续 4 年。该图表显示性发育里程碑的典型顺序和正常发育范围。