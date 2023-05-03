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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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宫颈机能不全

（宫颈机能不全）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
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什么是子宫颈？

子宫颈位于子宫下部。它有一个开口，通常在怀孕时保持关闭状态。当胎儿准备好出生时，子宫颈会打开（扩张）来娩出胎儿。

什么是宫颈机能不全？

宫颈机能不全是指子宫颈内口松弛，在怀孕早期便打开。

  • 如果子宫颈内口松弛，孕妇可能会过早分娩，导致婴儿无法存活

  • 为了防止这种情况，医生可能会缝合子宫颈或者将激素插入阴道（产道）

  • 在怀孕前，无法知道子宫颈是否松弛

什么原因会导致子宫颈内口松弛症？

没有人知道是什么原因导致子宫颈内口松弛，但以下情况会使子宫颈内口松弛的可能性更大：

  • 手术过程中宫颈受伤

  • 既往分娩时子宫颈被深度撕裂

  • 孕妇的生殖器有先天缺陷

  • 子宫颈短

  • 怀孕后期流产 3 次或以上

即使孕妇曾经因为子宫颈内口松弛而早产，但在再次怀孕时，足月分娩的可能性依然很高。然而，由于子宫颈内口松弛而导致的早产次数越多，再次发生早产的可能性越高。

子宫颈内口松弛症的症状是什么？

除了导致过早分娩以外，子宫颈内口松弛症不会引起任何症状。过早分娩的症状包括：

  • 阴道（产道）有压迫感

  • 出血或点滴状出血

  • 腹部或下背部疼痛

  • 阴道分泌物（液体）

医生如何判断我是否有子宫颈内口松弛症？

如果出现以下情况，医生可能会认为有子宫颈内口松弛症：

  • 以前曾怀孕，并在妊娠中期流产

  • 在常规超声检查（子宫内的动态图像）期间，医生发现子宫颈短

  • 定期妊娠检查显示子宫颈已经开始提前打开

医生如何治疗子宫颈内口松弛症？

如果医生认为子宫颈内口松弛，他们可能会缝合宫颈（称为宫颈环扎术），以帮助防止婴儿早产。通常他们会在分娩前拆线。如果医生计划通过剖腹产分娩，缝线可能会留在原位。

怀孕 22 至 23 周后，如果医生认为您开始出现分娩迹象，其可能会开皮质类固醇药物来帮助婴儿肺部发育成熟。医生也可能建议改变卧床方式。改变卧床方式意味着一天中的大部分时间都应避免双脚站立。

宫颈环扎术
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当孕妇宫颈组织松弛时，医生可在宫颈周围或穿过宫颈进行缝合，以防止其在预产期前打开。
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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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