没有人知道是什么原因导致子宫颈内口松弛，但以下情况会使子宫颈内口松弛的可能性更大：

手术过程中宫颈受伤

既往分娩时子宫颈被深度撕裂

孕妇的生殖器有先天缺陷

子宫颈短

怀孕后期流产 3 次或以上

即使孕妇曾经因为子宫颈内口松弛而早产，但在再次怀孕时，足月分娩的可能性依然很高。然而，由于子宫颈内口松弛而导致的早产次数越多，再次发生早产的可能性越高。