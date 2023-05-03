什么是子宫颈？
子宫颈位于子宫下部。它有一个开口，通常在怀孕时保持关闭状态。当胎儿准备好出生时，子宫颈会打开（扩张）来娩出胎儿。
什么是宫颈机能不全？
妊娠
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宫颈机能不全是指子宫颈内口松弛，在怀孕早期便打开。
如果子宫颈内口松弛，孕妇可能会过早分娩，导致婴儿无法存活
为了防止这种情况，医生可能会缝合子宫颈或者将激素插入阴道（产道）
在怀孕前，无法知道子宫颈是否松弛
什么原因会导致子宫颈内口松弛症？
没有人知道是什么原因导致子宫颈内口松弛，但以下情况会使子宫颈内口松弛的可能性更大：
手术过程中宫颈受伤
既往分娩时子宫颈被深度撕裂
孕妇的生殖器有先天缺陷
子宫颈短
怀孕后期流产 3 次或以上
即使孕妇曾经因为子宫颈内口松弛而早产，但在再次怀孕时，足月分娩的可能性依然很高。然而，由于子宫颈内口松弛而导致的早产次数越多，再次发生早产的可能性越高。
子宫颈内口松弛症的症状是什么？
除了导致过早分娩以外，子宫颈内口松弛症不会引起任何症状。过早分娩的症状包括：
阴道（产道）有压迫感
出血或点滴状出血
腹部或下背部疼痛
阴道分泌物（液体）
医生如何判断我是否有子宫颈内口松弛症？
如果出现以下情况，医生可能会认为有子宫颈内口松弛症：
以前曾怀孕，并在妊娠中期流产
在常规超声检查（子宫内的动态图像）期间，医生发现子宫颈短
定期妊娠检查显示子宫颈已经开始提前打开
医生如何治疗子宫颈内口松弛症？
如果医生认为子宫颈内口松弛，他们可能会缝合宫颈（称为宫颈环扎术），以帮助防止婴儿早产。通常他们会在分娩前拆线。如果医生计划通过剖腹产分娩，缝线可能会留在原位。
怀孕 22 至 23 周后，如果医生认为您开始出现分娩迹象，其可能会开皮质类固醇药物来帮助婴儿肺部发育成熟。医生也可能建议改变卧床方式。改变卧床方式意味着一天中的大部分时间都应避免双脚站立。
宫颈环扎术
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当孕妇宫颈组织松弛时，医生可在宫颈周围或穿过宫颈进行缝合，以防止其在预产期前打开。