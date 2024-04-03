宫颈机能不全是指子宫颈无痛性开放，导致孕中期分娩。
出生时存在的结缔组织疾病和受伤可导致宫颈组织松弛。
如果宫颈松弛，婴儿可能会过早分娩。
只有当女性怀孕后才能诊断宫颈机能不全。
为了防止早产，医生可能会缝合子宫颈（环扎术）。
通常，宫颈只在分娩发动后才打开（扩张），这是对子宫收缩的反应。但是，在某些女性中，宫颈组织（子宫的下部）松弛。因此，子宫颈可能在预产期前已经打开（扩张）了很长时间而无宫缩，婴儿可能会早产。
据估计，100 至 2,000 名女性中有 1 人患有宫颈机能不全。
子宫颈定位
如果在一次怀孕中患有宫颈机能不全，很可能在再次怀孕中出现该疾病。
宫颈机能不全的病因
导致子宫颈松弛的原因尚不清楚。它可能涉及结构异常和感染等多种因素。
增加子宫颈松弛风险的情况（风险因素）包括
出生时（先天性）存在的结缔组织疾病，例如埃勒斯-当洛斯综合征
子宫颈损伤
子宫出生缺陷，包括苗勒管缺陷（例如，形状不正常的子宫）
之前在孕中期流产两次或以上
子宫颈在前次分娩中可能会受伤。当从子宫颈取出大块组织进行活检（称为锥切活检）或治疗宫颈癌时，子宫颈也可能受伤。
大多数宫颈机能不全的女性没有上述任何情况。
宫颈机能不全的症状
很多孕妇在婴儿早产之前都没有症状。其他孕妇有早期症状。这些症状可能包括阴道压力、阴道出血或点滴出血、腹部或下背部隐痛和阴道分泌物。但是，宫颈机能不全不会引起宫缩或阵痛。
宫颈机能不全的诊断
超声检查
宫颈机能不全通常直到过早分娩才会被发现。
当患者有宫颈松弛的症状或风险因素时，如既往在孕中期流产，医生会怀疑宫颈机能不全。
当医生为孕妇做常规检查时，如果医生看到孕妇宫颈扩张得太快，可能也会怀疑宫颈机能不全。
如果医生怀疑宫颈机能不全，可使用插入阴道的手持设备进行超声检查（称为经阴道超声检查）。超声检查的结果可能提示宫颈机能不全。例如，假如超声显示孕妇宫颈短小，特别是有宫颈机能不全高危因素的孕妇，医生需要特别关注有无发生早产的征兆。
宫颈机能不全的治疗
缝合子宫颈周围或穿过子宫颈进行缝合，防止子宫颈过早打开
医生可以缝合子宫颈周围或穿过子宫颈进行缝合，以防止子宫颈过早打开。这种手术称为宫颈环扎术。
根据妊娠史和女性与医生做出的医疗决定，可以在妊娠的不同时间进行环扎术。对于曾有两次或两次以上孕中期流产且原因诊断为宫颈机能不全的患者，医生可能会建议在怀孕前或孕早期进行环扎术。
有时，孕妇以前没有孕中期流产史，但在妊娠期间，超声中检测到宫颈缩短。在这种情况下，医生会进行评估，并可能建议经阴道给予孕酮，并继续使用超声进行监测。如果孕妇有早产史且超声发现宫颈缩短，医生可能会建议进行宫颈环扎术。
在宫颈环扎术之前，患者会接受全身麻醉或局部麻醉。然后，医生通常通过阴道插入仪器来放置环扎物。通常在分娩前拆除环扎物。如果在怀孕前进行了环扎术，环扎物留在原位，则应进行剖腹产。
如果医生怀疑妊娠 22 周后的孕妇发生早产，可能会开具皮质类固醇（帮助胎儿肺成熟）和嘱其改变卧床方式（改变活动）。改变卧床方式意味着一天中的大部分时间都应避免双脚站立。