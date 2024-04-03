宫颈机能不全是指子宫颈无痛性开放，导致孕中期分娩。

出生时存在的结缔组织疾病和受伤可导致宫颈组织松弛。

如果宫颈松弛，婴儿可能会过早分娩。

只有当女性怀孕后才能诊断宫颈机能不全。

为了防止早产，医生可能会缝合子宫颈（环扎术）。

通常，宫颈只在分娩发动后才打开（扩张），这是对子宫收缩的反应。但是，在某些女性中，宫颈组织（子宫的下部）松弛。因此，子宫颈可能在预产期前已经打开（扩张）了很长时间而无宫缩，婴儿可能会早产。

据估计，100 至 2,000 名女性中有 1 人患有宫颈机能不全。

子宫颈定位

如果在一次怀孕中患有宫颈机能不全，很可能在再次怀孕中出现该疾病。

宫颈机能不全的病因 导致子宫颈松弛的原因尚不清楚。它可能涉及结构异常和感染等多种因素。 增加子宫颈松弛风险的情况（风险因素）包括 出生时（先天性）存在的结缔组织疾病，例如埃勒斯-当洛斯综合征

子宫颈损伤

子宫出生缺陷，包括苗勒管缺陷（例如，形状不正常的子宫）

之前在孕中期流产两次或以上 子宫颈在前次分娩中可能会受伤。当从子宫颈取出大块组织进行活检（称为锥切活检）或治疗宫颈癌时，子宫颈也可能受伤。 大多数宫颈机能不全的女性没有上述任何情况。

宫颈机能不全的症状 很多孕妇在婴儿早产之前都没有症状。其他孕妇有早期症状。这些症状可能包括阴道压力、阴道出血或点滴出血、腹部或下背部隐痛和阴道分泌物。但是，宫颈机能不全不会引起宫缩或阵痛。

宫颈机能不全的诊断 超声检查 宫颈机能不全通常直到过早分娩才会被发现。 当患者有宫颈松弛的症状或风险因素时，如既往在孕中期流产，医生会怀疑宫颈机能不全。 当医生为孕妇做常规检查时，如果医生看到孕妇宫颈扩张得太快，可能也会怀疑宫颈机能不全。 如果医生怀疑宫颈机能不全，可使用插入阴道的手持设备进行超声检查（称为经阴道超声检查）。超声检查的结果可能提示宫颈机能不全。例如，假如超声显示孕妇宫颈短小，特别是有宫颈机能不全高危因素的孕妇，医生需要特别关注有无发生早产的征兆。