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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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剖腹分娩（剖腹产）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2023
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什么是剖腹分娩（剖腹产）？

剖腹产是通过腹部和子宫切口分娩的手术。

剖腹产
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剖腹产是在腹部和子宫上切一个切口。该切口通常是子宫下部的水平切口。

为什么需要剖腹产？

如果医生认为剖腹产比阴道分娩对产妇或婴儿更安全，则可能需要剖腹产，例如：

  • 分娩已经持续很长时间

  • 胎位异常，例如臀位（臀先露）

  • 胎儿存在风险（胎儿窘迫），需要马上分娩

  • 产妇流血太多

  • 之前曾剖腹产

如果以前做过剖腹产，能否阴道分娩？

如果你之前只进行过一次剖腹产，并且切口位于子宫的下部，则可以进行阴道分娩。如果孕妇之前进行过一次以上剖腹产，大多数医生会希望孕妇在再次怀孕时也做剖腹产。医生会帮助决定哪种分娩方式对产妇和婴儿最安全。

剖腹产的流程如何？

参与剖腹产的人员包括：

  • 产科医生（照顾孕妇并接生的医生）

  • 麻醉师（提供止痛药并让孕妇在手术期间入睡的医生）

  • 有时还有儿科医生（照顾婴儿和儿童的医生）

  • 护士

医生会通过药物避免产妇在手术中感到疼痛。通常他们会在孕妇背部注射麻醉药物。麻醉药可以避免孕妇感到腰部以下疼痛。

医生会通过手术切开孕妇的腹部和子宫来取出婴儿。切口可以位于子宫的下部或上部：

下切口： 这更常见。它引起的出血较少，通常愈合得更好。

上切口： 医生只在必要时使用，例如：

  • 前置胎盘（胎盘附着在子宫内的不当位置）

  • 婴儿在子宫内处于横位

  • 早产

  • 婴儿出生缺陷

医生会缝合子宫和腹部。如果需要，医生会使用抗生素，并输血补充失去的血液。

医生会让产妇在剖腹产后尽快下床走动。走动有助于防止在腿部或盆腔形成血栓。腿部形成的血栓会进入肺部并引起严重的问题。

剖腹产安全吗？

药物和输血有助于使剖腹产安全进行。与阴道分娩相比，剖腹产导致：

  • 分娩后更痛

  • 住院时间更长

  • 恢复时间更长

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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