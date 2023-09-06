什么是剖腹分娩（剖腹产）？
剖腹产是通过腹部和子宫切口分娩的手术。
剖腹产
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剖腹产是在腹部和子宫上切一个切口。该切口通常是子宫下部的水平切口。
剖腹产
为什么需要剖腹产？
剖腹产的流程如何？
参与剖腹产的人员包括：
产科医生（照顾孕妇并接生的医生）
麻醉师（提供止痛药并让孕妇在手术期间入睡的医生）
有时还有儿科医生（照顾婴儿和儿童的医生）
护士
医生会通过药物避免产妇在手术中感到疼痛。通常他们会在孕妇背部注射麻醉药物。麻醉药可以避免孕妇感到腰部以下疼痛。
医生会通过手术切开孕妇的腹部和子宫来取出婴儿。切口可以位于子宫的下部或上部：
下切口： 这更常见。它引起的出血较少，通常愈合得更好。
上切口： 医生只在必要时使用，例如：
前置胎盘（胎盘附着在子宫内的不当位置）
婴儿在子宫内处于横位
早产
婴儿出生缺陷
医生会缝合子宫和腹部。如果需要，医生会使用抗生素，并输血补充失去的血液。
医生会让产妇在剖腹产后尽快下床走动。走动有助于防止在腿部或盆腔形成血栓。腿部形成的血栓会进入肺部并引起严重的问题。
剖腹产安全吗？
药物和输血有助于使剖腹产安全进行。与阴道分娩相比，剖腹产导致：
分娩后更痛
住院时间更长
恢复时间更长