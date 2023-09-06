参与剖腹产的人员包括：

产科医生（照顾孕妇并接生的医生）

麻醉师（提供止痛药并让孕妇在手术期间入睡的医生）

有时还有儿科医生（照顾婴儿和儿童的医生）

护士

医生会通过药物避免产妇在手术中感到疼痛。通常他们会在孕妇背部注射麻醉药物。麻醉药可以避免孕妇感到腰部以下疼痛。

医生会通过手术切开孕妇的腹部和子宫来取出婴儿。切口可以位于子宫的下部或上部：

下切口： 这更常见。它引起的出血较少，通常愈合得更好。

上切口： 医生只在必要时使用，例如：

前置胎盘（胎盘附着在子宫内的不当位置）

婴儿在子宫内处于横位

早产

婴儿出生缺陷

医生会缝合子宫和腹部。如果需要，医生会使用抗生素，并输血补充失去的血液。

医生会让产妇在剖腹产后尽快下床走动。走动有助于防止在腿部或盆腔形成血栓。腿部形成的血栓会进入肺部并引起严重的问题。