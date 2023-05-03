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小知识
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异位妊娠

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
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什么是异位妊娠？

  • 异位妊娠是指受精卵附着在错误的地方，如输卵管中

  • 异位妊娠不会使婴儿出生

  • 如果不及时诊断和治疗，可能会导致孕妇发生危及生命的出血

在健康的怀孕中，当卵子在输卵管中时，精子进入卵子（受精）。输卵管将卵巢（储存卵子的地方）和子宫连接起来。接着，包裹在囊里的受精卵进入子宫，并附着在子宫上生长。

异位妊娠：异位妊娠

正常情况下，卵子在输卵管受精并在子宫着床。但是，如果输卵管狭窄或阻塞，卵子可能会移动缓慢或被卡在输卵管中。受精卵可能永远不会到达子宫，导致异位（错位）妊娠。

异位妊娠可能着床于许多部位，比如输卵管、卵巢、宫颈或腹腔。

在异位妊娠中，受精卵不在子宫内着床。相反，它附着在其他地方。它可能附着在输卵管、子宫壁或子宫外的腹部。

  • 受精卵无法在子宫外正常生长

  • 通常在怀孕后 6 到 16 周左右，容纳受精卵的囊会破裂

  • 当囊破裂时，会大量出血

  • 胎儿无法生存

  • 异位妊娠会导致下腹疼痛和阴道出血

  • 如果不治疗，异位妊娠会危及生命

  • 有时症状在孕妇知道自己怀孕之前便已开始

  • 为了挽救孕妇的生命，医生会通过手术或使用药物来缩小异位妊娠的孕囊

异位妊娠的的症状是什么？

如果包含受精卵的囊没有破裂，则可能没有症状，或者可能出现：

  • 阴道出血或点滴状出血

  • 下腹部绞痛或疼痛

如果包含受精卵的囊破裂，则可能出现：

  • 下腹部剧烈而持续的疼痛

  • 阴道（产道）严重出血

  • 腹部内严重出血（无法看到）

严重出血可导致昏厥、出汗或头晕目眩。血压可能会变得非常低（一种叫做休克的情况），并可能会死亡。

医生如何判断我是否存在异位妊娠？

如果是育龄妇女，并且有下腹疼痛或阴道出血、晕倒或休克，医生会做妊娠测试。如果妊娠试验呈阳性或已知道自己怀孕：

  • 医生会在阴道内做超声检查，以确定孕囊的位置

  • 血液检查可以测定血中妊娠激素的水平

超声检查利用声波来产生体内的动态图像。通常医生可以看到孕囊是否在子宫里。然而，如果处于怀孕早期，医生可能无法用超声波定位胎儿。然后医生会根据症状和血液中妊娠激素的水平来决定该怎么做。

如果症状很严重，医生可能会在肚脐正下方开一个小切口，然后插入内视镜（腹腔镜）来寻找异位妊娠的孕囊。

医生如何治疗异位妊娠？

异位妊娠应尽早终止以保护患者的生命。

药物

如果异位妊娠的孕囊没有破裂并且仍然很小，医生可能会注射一种叫做甲氨蝶呤的药物。这种药物会导致异位妊娠的孕囊缩小并消失。有时甲氨蝶呤不起作用，则需要手术。

手术

通常，他们会做手术切除异位妊娠的孕囊。大多数情况下，他们通过内视镜（腹腔镜）进行手术。如果可能的话，医生只会切除异位妊娠的孕囊。

如果异位妊娠的孕囊位于输卵管内，有时候医生可能不得不切除输卵管。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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