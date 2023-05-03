异位妊娠是指受精卵附着在错误的地方，如输卵管中

异位妊娠不会使婴儿出生

如果不及时诊断和治疗，可能会导致孕妇发生危及生命的出血

在健康的怀孕中，当卵子在输卵管中时，精子进入卵子（受精）。输卵管将卵巢（储存卵子的地方）和子宫连接起来。接着，包裹在囊里的受精卵进入子宫，并附着在子宫上生长。

异位妊娠：异位妊娠

在异位妊娠中，受精卵不在子宫内着床。相反，它附着在其他地方。它可能附着在输卵管、子宫壁或子宫外的腹部。

受精卵无法在子宫外正常生长

通常在怀孕后 6 到 16 周左右，容纳受精卵的囊会破裂

当囊破裂时，会大量出血

胎儿无法生存

异位妊娠会导致下腹疼痛和阴道出血

如果不治疗，异位妊娠会危及生命

有时症状在孕妇知道自己怀孕之前便已开始

为了挽救孕妇的生命，医生会通过手术或使用药物来缩小异位妊娠的孕囊