什么是异位妊娠？
异位妊娠是指受精卵附着在错误的地方，如输卵管中
异位妊娠不会使婴儿出生
如果不及时诊断和治疗，可能会导致孕妇发生危及生命的出血
在健康的怀孕中，当卵子在输卵管中时，精子进入卵子（受精）。输卵管将卵巢（储存卵子的地方）和子宫连接起来。接着，包裹在囊里的受精卵进入子宫，并附着在子宫上生长。
异位妊娠：异位妊娠
正常情况下，卵子在输卵管受精并在子宫着床。但是，如果输卵管狭窄或阻塞，卵子可能会移动缓慢或被卡在输卵管中。受精卵可能永远不会到达子宫，导致异位（错位）妊娠。
异位妊娠可能着床于许多部位，比如输卵管、卵巢、宫颈或腹腔。
在异位妊娠中，受精卵不在子宫内着床。相反，它附着在其他地方。它可能附着在输卵管、子宫壁或子宫外的腹部。
受精卵无法在子宫外正常生长
通常在怀孕后 6 到 16 周左右，容纳受精卵的囊会破裂
当囊破裂时，会大量出血
胎儿无法生存
异位妊娠会导致下腹疼痛和阴道出血
如果不治疗，异位妊娠会危及生命
有时症状在孕妇知道自己怀孕之前便已开始
为了挽救孕妇的生命，医生会通过手术或使用药物来缩小异位妊娠的孕囊
异位妊娠的的症状是什么？
如果包含受精卵的囊没有破裂，则可能没有症状，或者可能出现：
阴道出血或点滴状出血
下腹部绞痛或疼痛
如果包含受精卵的囊破裂，则可能出现：
下腹部剧烈而持续的疼痛
阴道（产道）严重出血
腹部内严重出血（无法看到）
严重出血可导致昏厥、出汗或头晕目眩。血压可能会变得非常低（一种叫做休克的情况），并可能会死亡。
医生如何判断我是否存在异位妊娠？
医生如何治疗异位妊娠？
异位妊娠应尽早终止以保护患者的生命。
药物
如果异位妊娠的孕囊没有破裂并且仍然很小，医生可能会注射一种叫做甲氨蝶呤的药物。这种药物会导致异位妊娠的孕囊缩小并消失。有时甲氨蝶呤不起作用，则需要手术。
手术
通常，他们会做手术切除异位妊娠的孕囊。大多数情况下，他们通过内视镜（腹腔镜）进行手术。如果可能的话，医生只会切除异位妊娠的孕囊。
如果异位妊娠的孕囊位于输卵管内，有时候医生可能不得不切除输卵管。