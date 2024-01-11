异位妊娠是指受精卵在异常的位置着床，例如在输卵管着床。

发生异位妊娠时，胎儿无法存活。

异位妊娠的女性通常从孕早期开始就阴道出血和腹痛。

异位妊娠需要立即进行医疗护理，因为如果胚胎继续增长，它可能会导致其着床的身体部位（如输卵管）破裂，使孕妇出现可能致命的严重出血。

医生根据确定胎儿位置的超声结果以及血液检查进行诊断；一般需要在几天内重复检查。

通常，异位妊娠可以用一剂或多剂药物（甲氨蝶呤）治疗，或者有时需要手术。

卵子被卵巢释放（排卵）后，如果与精子接触，就会受精。受精通常发生在输卵管中。受精卵随后通过输卵管进入子宫，并在子宫壁着床。但是，假如输卵管狭窄或者阻塞，那么受精卵可能无法到达子宫。有时受精卵在子宫之外的组织着床，导致异位妊娠。异位妊娠最常见于受精卵在其中一个输卵管着床（称为输卵管妊娠），但受精卵也可能附着于其他部位（如卵巢或宫颈）。

异位妊娠的受精卵可开始发育，但生长异常，之后发育缓慢或停止。由于子宫外的组织不能提供足够的血供和支持，胚胎将无法存活。

随着胚胎的增长，它可能会导致其着床的身体部位（如输卵管）破裂。含有异位妊娠胚胎的结构通常在约 6 至 16 周后破裂。当异位妊娠破裂时，出血可能会很严重，甚至威胁到孕妇的生命。破裂的时间越晚，出血就越严重，孕妇死亡的风险就越高。但是，如果在其破裂之前检测到异位妊娠，通常可以安全治疗。

大约 1% 至 2% 的妊娠会发生异位妊娠。

最可能发生异位妊娠的风险因素（增加疾病风险的情况）包括

既往异位妊娠

既往盆腔手术，尤其是输卵管手术，包括输卵管绝育（也称为输卵管结扎或系扎输卵管）

输卵管异常或损伤（例如感染或手术）

在当前妊娠期间使用辅助生殖技术（生育治疗）

异位妊娠的其他风险因素包括

既往盆腔炎或性传播感染（尤其是 沙眼衣原体 引起的感染）

不孕

吸烟

通常，曾接受输卵管绝育或使用宫内节育器 (IUD) 的人不会怀孕，因为这些是有效的避孕方法。在极少数情况下，当这些人发生怀孕时，异位妊娠的风险会增加。

异位妊娠：异位妊娠

异位妊娠的症状 异位妊娠的症状各不相同，可能直到容纳异位妊娠的结构破裂时才会出现。大多数女性有阴道出血或点滴状出血和/或下腹部痛，这可能是钝痛、锐痛或绞痛。一些女性可能认为出血是经期表现，因此可能不会怀疑自己怀孕。 如果异位妊娠所在的女性解剖结构部位破裂，女性通常会感到下腹部突然、严重、持续的疼痛。严重失血的女性可能会感到头重脚轻或昏晕。这些症状可能表明已经大量失血，导致出现危险的低血压（休克）。孕妇可能发展为腹膜炎（腹腔膜发炎）。

异位妊娠的诊断 妊娠试验

超声检查

血液化验

有时行腹腔镜检查 因为孕妇发生异位妊娠破裂会危及生命，所以必须及时诊断。 怀孕或可能怀孕的女性如果有下腹痛或阴道出血，医生会怀疑异位妊娠。如果异位妊娠破裂，孕妇可能会昏晕或休克。进行妊娠试验，以检查症状是否与妊娠有关。 如果妊娠试验结果呈阳性，或极少情况下，如果试验结果呈阴性，但症状仍提示异位妊娠，则使用插入阴道的器械进行超声诊断（称为经阴道超声）。在正常妊娠情况下，胎儿位于子宫内。假如超声在子宫外发现胚胎，则可确认异位妊娠的诊断。在妊娠早期，超声通常无法检测到任何部位的胎儿，因为妊娠太早而无法观察到胎儿。然后将重复进行超声，通常每 1 到 2 周进行一次，直到确定妊娠位置。同时，医生会密切监测孕妇，以确保症状不会加重。 医生也做血液检查来测量怀孕早期胎盘产生的一种叫做人绒毛膜促性腺激素 (hCG) 的激素水平。异位妊娠的诊断不能仅通过测量一次 hCG 来确定；hCG 通常每 2 天测量一次，直到异位妊娠得到确认或确定了引起症状的其他原因。孕期血液中的 hCG 水平通常快速升高。如果 hCG 水平没有如预期那样升高或者如果下降，则很可能是异位妊娠（或流产）。 假如需要明确诊断，医生可以使用一个可视的管子，称为腹腔镜，从脐下的小切口伸入腹腔。这一操作使其能直接观察异位妊娠。