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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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血管前置

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
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什么是胎盘和脐带？

  • 胎盘是怀孕时生长在子宫内上部的器官

  • 它有许多大血管，将氧气和营养物质从孕妇体内输送给胎儿

  • 胎盘的血管形成脐带，将胎盘与胎儿连接起来

  • 分娩后大约 15 分钟，胎盘从子宫中脱落，并从阴道中排出

  • 所以，它也被称为“胎衣”

什么是血管前置？

血管前置是胎盘血管发生的问题。发生血管前置时：

  • 一些血管没有如正常那样从胎盘直接到达脐带

  • 相反，它们位于不当的地方，并进入包围胎儿的膜（羊膜囊）

  • 分娩开始时，羊膜囊破裂，羊水漏出——这被称为“破水”

  • 破水时，处于不当位置的血管会撕裂

  • 这可能会导致胎儿大量失血，甚至死亡

什么是血管前置？

在血管前置中，胎膜（含有从胎儿到胎盘的血管）横跨产道入口（宫颈开口）。当胎膜破裂（临近分娩开始）时，这些血管可被撕裂。

血管前置的症状是什么？

  • 破水后，通常在分娩开始后不久，可能会有无痛性阴道出血

  • 胎儿心率可能会很慢

医生如何判断我是否患有血管前置？

如果早期常规超声检查显示胎盘有问题，医生可能会怀疑血管前置。超声检查利用声波产生子宫内部的动态图像。通常用插入阴道的装置进行后续超声检查，可以确认是否存在血管前置。

医生如何治疗血管前置？

如果产前诊断为血管前置：

  • 医生会每周诊视两次，检查胎儿情况

  • 怀孕 30 到 32 周时，可能需要住院，以便医生可以随时检查胎儿情况

  • 使用一种叫做皮质类固醇的药物来帮助胎儿的肺生长

  • 如果怀孕 32 到 35 周，并且胎儿肺部发育良好，医生可能会建议安排手术来分娩

分娩时进行的手术叫做剖腹产。如果出现以下情况，可能需要紧急剖腹产：

  • 阴道大量出血

  • 破水

  • 胎儿的生命处于危险之中

  • 在分娩开始前没有诊断出血管前置

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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