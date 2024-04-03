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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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血管前置

作者：Antonette T. Dulay, MD, Main Line Health System
已审核/已修订 4月 2024
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小知识

发生血管前置时，包含连接脐带和胎盘的血管的膜横跨子宫颈开口（产道的入口）或位于其附近。

  • 当包围胎儿的胎膜破裂时，血管前置可能会导致胎儿和孕妇大量出血，通常发生在临产前。

  • 为了确认诊断，医生将超声设备插入阴道，检查子宫颈开口上方或附近的血管。

  • 如果存在血管前置，医生会在怀孕 28 周后经常检查胎儿的心率，以确定胎儿是否处于窘迫状态。

  • 必须进行剖腹产，通常在 34 到 37 周进行，如果出现健康问题，甚至会更早进行剖腹产。

分娩时出现血管前置的比例约为 1/2,500 或 1/5,000。它更有可能在胎盘存在某些其他异常时发生。

通常情况下，胎儿和胎盘之间的血管包含在脐带中。在血管前置中，这些血管中有一些位于胎儿周围的膜中，介于胎儿和宫颈开口之间的区域。当胎膜破裂时，通常略先于分娩开始，这些血管可被撕裂。其结果是，胎儿可能大量失血。如果出血严重，胎儿可能会死亡，孕妇可能会因大量失血而出现并发症。

什么是血管前置？

在血管前置中，胎膜（含有从胎儿到胎盘的血管）横跨产道入口（宫颈开口）。当胎膜破裂（临近分娩开始）时，这些血管可被撕裂。

血管前置的症状

通常情况下，当胎膜破裂时，孕妇会有无痛性阴道出血，往往会出现在分娩开始后不久。胎儿心率往往缓慢。

血管前置的诊断

  • 超声检查

如果在怀孕早期常规进行的超声检查中检测到胎盘的某些异常，或者胎儿的心率异常，医生可能会怀疑血管前置。超声检查通常是通过插入阴道的装置（称为经阴道超声检查）来完成的，它可以显示子宫颈开口上方或附近的血管，从而确认诊断。

血管前置的治疗

  • 监测胎儿

  • 剖腹产

如果在分娩前诊断出血管前置，医生通常会从 28 至 30 周开始每周进行一次或两次无压力测试，检查胎儿的健康情况。医生可能建议孕妇在妊娠约 30 至 34 周或计划分娩前 1 至 2 周住院，以对胎儿进行密切监测。

孕妇通常使用皮质类固醇来帮助胎儿的肺成熟。

如果血管前置没有引起任何并发症，医生通常计划在怀孕 34 到 37 周之间分娩。但是，如果孕妇或胎儿有危险，可以提前分娩。

均应通过剖腹产分娩。

在以下情况下，通常需要进行紧急剖腹产

  • 阴道持续出血。

  • 胎膜已经破裂。

  • 胎儿或孕妇处于危险之中。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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