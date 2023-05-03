避孕套是覆盖在阴茎（男用避孕套）或阴道（女用避孕套）上的薄保护层。两者均能阻止精子进入子宫。避孕套可以由乳胶、聚氨酯或羊皮制成。乳胶避孕套是唯一一种还可以预防常见性传播感染 (STI) 的避孕措施。

必须正确地使用避孕套才是有效的。应在插入之前使用避孕套。

使用男用避孕套：

每一次性交使用一个新的避孕套

使用正确尺寸的避孕套

小心处理避孕套，避免用指甲、牙齿或其他尖锐物体损坏它

阴茎勃起后和接触性伴侣的生殖器前戴上避孕套

将避孕套放在食指上，轻轻展开，但只展开一点点，以此来确定避孕套的滚动方向

如果不能展开，则将其反过来，尝试另一个方向，然后重新展开

将卷起的避孕套放在勃起的阴茎顶端

在避孕套顶端留 1/2 英寸收集精液

用一只手从避孕套的顶端挤出残存的空气

如果未割包皮，在展开避孕套前先将包皮拉回来

用另一只手，将避孕套在阴茎上展开，直至其覆盖到阴茎根部，并排出所有气泡

确定性交时润滑液已经足够

对于乳胶避孕套，只能使用水基润滑剂（油基润滑剂，如凡士林、起酥油、矿物油、按摩油、沐浴露和食用油，会削弱乳胶并导致避孕套破裂）

在抽回阴茎过程中，将避孕套紧紧地贴在阴茎根部，以防止精液溢出避孕套

如何使用外用避孕套 图片

使用女用避孕套：

尽可能将女用避孕套的内环推入阴道，保持外环在外面

小心地将阴茎穿过外环推入袋中

如果阴茎从袋中滑出或者外环被推入，只要男人没有射精，就可以取下女用避孕套并重新放置

射精后立即拔出阴茎

将外环挤压在一起并拧转，使精液不会溢出

小心地将使用过的女用避孕套拉出阴道

把它扔掉

内置避孕套 图片

每次做爱时使用新的避孕套，不要使用旧的或者有洞的避孕套。杀精剂能让避孕套更好地发挥作用，所以每次戴上新避孕套时都要加用杀精剂。