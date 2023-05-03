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小知识
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工具避孕

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
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避孕工具是用来预防怀孕（避孕）的物品。即使使用避孕措施，仍有可能怀孕，但正确使用避孕措施可显著降低怀孕风险。

什么是工具避孕？

工具避孕是一种避孕方法，通过阻止精子进入卵子来实现避孕。

工具避孕包括：

  • 避孕套

  • 隔膜

  • 子宫颈帽

  • 避孕海绵

  • 杀精剂

防止到达：工具避孕

工具避孕可防止精子进入女性子宫。它们包括避孕套、隔膜、宫颈帽和避孕海绵。有些避孕套含有杀精剂。杀精剂应与避孕套和不含它们的其他避孕工具一起使用。

  • 最有效的工具避孕措施是乳胶男用避孕套（如果正确使用）

  • 乳胶避孕套是唯一一种也能预防常见 STD（性传播感染，包括艾滋病病毒 [HIV]）的避孕方式

  • 避孕套、避孕海绵和杀精剂（无需处方）可以在药店购买

  • 隔膜和子宫颈帽有不同的尺寸，应由医生开处方

  • 所有的工具避孕措施都应结合使用杀精剂（一种杀死精子的化学物质）

如何使用工具避孕？

避孕套

避孕套是覆盖在阴茎（男用避孕套）或阴道（女用避孕套）上的薄保护层。两者均能阻止精子进入子宫。避孕套可以由乳胶、聚氨酯或羊皮制成。乳胶避孕套是唯一一种还可以预防常见性传播感染 (STI) 的避孕措施。

必须正确地使用避孕套才是有效的。应在插入之前使用避孕套。

使用男用避孕套：

  • 每一次性交使用一个新的避孕套

  • 使用正确尺寸的避孕套

  • 小心处理避孕套，避免用指甲、牙齿或其他尖锐物体损坏它

  • 阴茎勃起后和接触性伴侣的生殖器前戴上避孕套

  • 将避孕套放在食指上，轻轻展开，但只展开一点点，以此来确定避孕套的滚动方向

  • 如果不能展开，则将其反过来，尝试另一个方向，然后重新展开

  • 将卷起的避孕套放在勃起的阴茎顶端

  • 在避孕套顶端留 1/2 英寸收集精液

  • 用一只手从避孕套的顶端挤出残存的空气

  • 如果未割包皮，在展开避孕套前先将包皮拉回来

  • 用另一只手，将避孕套在阴茎上展开，直至其覆盖到阴茎根部，并排出所有气泡

  • 确定性交时润滑液已经足够

  • 对于乳胶避孕套，只能使用水基润滑剂（油基润滑剂，如凡士林、起酥油、矿物油、按摩油、沐浴露和食用油，会削弱乳胶并导致避孕套破裂）

  • 在抽回阴茎过程中，将避孕套紧紧地贴在阴茎根部，以防止精液溢出避孕套

使用女用避孕套：

  • 尽可能将女用避孕套的内环推入阴道，保持外环在外面

  • 小心地将阴茎穿过外环推入袋中

  • 如果阴茎从袋中滑出或者外环被推入，只要男人没有射精，就可以取下女用避孕套并重新放置

  • 射精后立即拔出阴茎

  • 将外环挤压在一起并拧转，使精液不会溢出

  • 小心地将使用过的女用避孕套拉出阴道

  • 把它扔掉

每次做爱时使用新的避孕套，不要使用旧的或者有洞的避孕套。杀精剂能让避孕套更好地发挥作用，所以每次戴上新避孕套时都要加用杀精剂。

隔膜

隔膜是一个圆顶状的橡皮杯，可推入阴道并覆盖子宫颈，以防止精子进入。子宫颈位于子宫的下部。可以从医生那里获得隔膜，医生会确保其尺寸合适，并教授使用方法。将隔膜放置到位后，做爱的双方均感觉不到隔膜的存在。

隔膜有助于避免怀孕，但它们不能预防 STI

使用隔膜：

  • 将杀精剂霜或凝胶放入杯中

  • 开始做爱前将隔膜放进去

  • 做爱后保持隔膜 6 到 8 小时（但不要保持超过 24 小时）

  • 如果再次使用隔膜发生性行为，首先将更多杀精剂放入阴道

可以清洗和重复使用隔膜。应定期检查隔膜是否有破损。如果存在以下情况，可能需要使用新的尺寸：

  • 体重增加或减少超过 10 磅

  • 使用隔膜超过一年

  • 曾经分娩或人工流产

子宫颈帽

子宫颈帽是一个帽状硅胶杯，有点像隔膜，但更小。将子宫颈帽推入阴道并覆盖子宫颈，以防止精子进入。

可以从医生那里获得子宫颈帽，医生会确保其尺寸合适。

使用子宫颈帽：

  • 将杀精剂霜或凝胶放入杯中

  • 在开始发生性行为之前放入子宫颈帽

  • 做爱后将子宫颈帽保持在原位至少 6 小时，但不要保持超过 48 小时

可以清洗并重复使用子宫颈帽 1 年。

避孕海绵

避孕海绵是一种内含杀精剂的海绵，放入阴道，防止精子进入子宫。避孕海绵有助于避孕，但它们不能预防 STI

避孕海绵无需医生处方即可在药店购买。避孕海绵放置到位后，做爱的双方均感觉不到海绵的存在。

可以在做爱前 24 小时内放入避孕海绵。

使用避孕海绵：

  • 用水弄湿海绵

  • 折叠并将其推入阴道深处

  • 放置到位后，可以无限次使用

  • 做爱后将海绵放在里面至少 6 小时（但不要放在里面超过 30 小时）

避孕海绵可能存在的问题：

  • 过敏反应

  • 阴道干涩或疼痛

  • 难以取出海绵

杀精剂

杀精剂是杀死精子的化学物质。杀精剂可制成泡沫、凝胶、乳膏或栓剂（一种放置在阴道内的柔软、可溶解的丸状药物）的形式出售。做爱前在阴道里放置杀精剂。因为栓剂必须融化，所以应该在做爱前约 10 到 30 分钟内放进去。

杀精剂的使用次数不应超过一天一次。它们会刺激阴道，增加 HIV 感染的风险。

  • 不应该单独使用杀精剂来避孕——应与避孕工具一起使用，例如避孕套或隔膜

  • 尽管杀精剂能杀死精子，但它们不会杀死导致 STI 的微生物

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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