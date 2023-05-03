避孕工具是用来预防怀孕（避孕）的物品。即使使用避孕措施，仍有可能怀孕，但正确使用避孕措施可显著降低怀孕风险。
什么是工具避孕？
工具避孕是一种避孕方法，通过阻止精子进入卵子来实现避孕。
工具避孕包括：
避孕套
隔膜
子宫颈帽
避孕海绵
杀精剂
防止到达：工具避孕
工具避孕可防止精子进入女性子宫。它们包括避孕套、隔膜、宫颈帽和避孕海绵。有些避孕套含有杀精剂。杀精剂应与避孕套和不含它们的其他避孕工具一起使用。
最有效的工具避孕措施是乳胶男用避孕套（如果正确使用）
乳胶避孕套是唯一一种也能预防常见 STD（性传播感染，包括艾滋病病毒 [HIV]）的避孕方式
避孕套、避孕海绵和杀精剂（无需处方）可以在药店购买
隔膜和子宫颈帽有不同的尺寸，应由医生开处方
所有的工具避孕措施都应结合使用杀精剂（一种杀死精子的化学物质）
如何使用工具避孕？
避孕套
避孕套是覆盖在阴茎（男用避孕套）或阴道（女用避孕套）上的薄保护层。两者均能阻止精子进入子宫。避孕套可以由乳胶、聚氨酯或羊皮制成。乳胶避孕套是唯一一种还可以预防常见性传播感染 (STI) 的避孕措施。
必须正确地使用避孕套才是有效的。应在插入之前使用避孕套。
使用男用避孕套：
每一次性交使用一个新的避孕套
使用正确尺寸的避孕套
小心处理避孕套，避免用指甲、牙齿或其他尖锐物体损坏它
阴茎勃起后和接触性伴侣的生殖器前戴上避孕套
将避孕套放在食指上，轻轻展开，但只展开一点点，以此来确定避孕套的滚动方向
如果不能展开，则将其反过来，尝试另一个方向，然后重新展开
将卷起的避孕套放在勃起的阴茎顶端
在避孕套顶端留 1/2 英寸收集精液
用一只手从避孕套的顶端挤出残存的空气
如果未割包皮，在展开避孕套前先将包皮拉回来
用另一只手，将避孕套在阴茎上展开，直至其覆盖到阴茎根部，并排出所有气泡
确定性交时润滑液已经足够
对于乳胶避孕套，只能使用水基润滑剂（油基润滑剂，如凡士林、起酥油、矿物油、按摩油、沐浴露和食用油，会削弱乳胶并导致避孕套破裂）
在抽回阴茎过程中，将避孕套紧紧地贴在阴茎根部，以防止精液溢出避孕套
使用女用避孕套：
尽可能将女用避孕套的内环推入阴道，保持外环在外面
小心地将阴茎穿过外环推入袋中
如果阴茎从袋中滑出或者外环被推入，只要男人没有射精，就可以取下女用避孕套并重新放置
射精后立即拔出阴茎
将外环挤压在一起并拧转，使精液不会溢出
小心地将使用过的女用避孕套拉出阴道
把它扔掉
每次做爱时使用新的避孕套，不要使用旧的或者有洞的避孕套。杀精剂能让避孕套更好地发挥作用，所以每次戴上新避孕套时都要加用杀精剂。
隔膜
隔膜是一个圆顶状的橡皮杯，可推入阴道并覆盖子宫颈，以防止精子进入。子宫颈位于子宫的下部。可以从医生那里获得隔膜，医生会确保其尺寸合适，并教授使用方法。将隔膜放置到位后，做爱的双方均感觉不到隔膜的存在。
隔膜有助于避免怀孕，但它们不能预防 STI。
使用隔膜：
将杀精剂霜或凝胶放入杯中
开始做爱前将隔膜放进去
做爱后保持隔膜 6 到 8 小时（但不要保持超过 24 小时）
如果再次使用隔膜发生性行为，首先将更多杀精剂放入阴道
可以清洗和重复使用隔膜。应定期检查隔膜是否有破损。如果存在以下情况，可能需要使用新的尺寸：
体重增加或减少超过 10 磅
使用隔膜超过一年
曾经分娩或人工流产
子宫颈帽
子宫颈帽是一个帽状硅胶杯，有点像隔膜，但更小。将子宫颈帽推入阴道并覆盖子宫颈，以防止精子进入。
可以从医生那里获得子宫颈帽，医生会确保其尺寸合适。
使用子宫颈帽：
将杀精剂霜或凝胶放入杯中
在开始发生性行为之前放入子宫颈帽
做爱后将子宫颈帽保持在原位至少 6 小时，但不要保持超过 48 小时
可以清洗并重复使用子宫颈帽 1 年。
避孕海绵
避孕海绵是一种内含杀精剂的海绵，放入阴道，防止精子进入子宫。避孕海绵有助于避孕，但它们不能预防 STI。
避孕海绵无需医生处方即可在药店购买。避孕海绵放置到位后，做爱的双方均感觉不到海绵的存在。
可以在做爱前 24 小时内放入避孕海绵。
使用避孕海绵：
用水弄湿海绵
折叠并将其推入阴道深处
放置到位后，可以无限次使用
做爱后将海绵放在里面至少 6 小时（但不要放在里面超过 30 小时）
避孕海绵可能存在的问题：
过敏反应
阴道干涩或疼痛
难以取出海绵