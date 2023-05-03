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小知识
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紧急避孕措施

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
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什么是紧急避孕？

紧急避孕是在做爱使用的避孕措施（用来防止怀孕的措施）。如果在没有避孕的情况下发生性行为，或者避孕失败，例如避孕套破裂，可以使用它。

紧急避孕措施有两种主要类型：

  • 药物（“事后避孕药”）

  • IUD（宫内节育器）置入子宫

这些方法被称为“紧急”，是因为本应该使用另一种方法来避孕。不应该依赖于做爱的避孕措施。

  • 做爱后尽快使用紧急避孕措施，以避免怀孕——使用得越早，成功的机会就越大

  • 可以买到几种不同类型的紧急避孕药

  • 放置宫内节育器是最有效的紧急避孕方式，它将持续防止怀孕长达 10 年（或者直到取出）

紧急避孕措施有哪些类型？

药丸更常用于紧急避孕，但是宫内节育器效果更好，可以持续避孕。

用于紧急避孕的药物（事后避孕药）

这些是在做爱后不久服用的药片，以避免怀孕。

有几种不同的事后避孕药：

  • 左炔诺孕酮必须在性交后 3 天内服用——在美国药店（无需处方）可以买到

  • 醋酸乌利司他必须在性交后 5 天内服用——需要医生的处方才能服用

  • 也可以使用医生开处的复方口服避孕药（避孕药丸），但有时会引起恶心和呕吐

做爱后服用左炔诺孕酮越早，效果越好。但对肥胖女性来说效果不太好。

宫内节育器

宫内节育器是用丝包裹的小型 T 形塑料装置，放置在子宫（宫腔）内以防止怀孕。

  • 必须由医生放入宫内节育器

  • 必须在做爱后的 5 天内将其放入

  • 宫内节育器可以作为避孕工具保留长达 10 年

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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