紧急避孕是在做爱后使用的避孕措施（用来防止怀孕的措施）。如果在没有避孕的情况下发生性行为，或者避孕失败，例如避孕套破裂，可以使用它。

紧急避孕措施有两种主要类型：

药物（“事后避孕药”）

将铜 IUD（宫内节育器）置入子宫

这些方法被称为“紧急”，是因为本应该使用另一种方法来避孕。不应该依赖于做爱后的避孕措施。