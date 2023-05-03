什么是紧急避孕？
紧急避孕是在做爱后使用的避孕措施（用来防止怀孕的措施）。如果在没有避孕的情况下发生性行为，或者避孕失败，例如避孕套破裂，可以使用它。
紧急避孕措施有两种主要类型：
药物（“事后避孕药”）
将铜 IUD（宫内节育器）置入子宫
这些方法被称为“紧急”，是因为本应该使用另一种方法来避孕。不应该依赖于做爱后的避孕措施。
做爱后尽快使用紧急避孕措施，以避免怀孕——使用得越早，成功的机会就越大
可以买到几种不同类型的紧急避孕药
放置铜宫内节育器是最有效的紧急避孕方式，它将持续防止怀孕长达 10 年（或者直到取出）
紧急避孕措施有哪些类型？
药丸更常用于紧急避孕，但是铜宫内节育器效果更好，可以持续避孕。
用于紧急避孕的药物（事后避孕药）
这些是在做爱后不久服用的药片，以避免怀孕。
有几种不同的事后避孕药：
左炔诺孕酮必须在性交后 3 天内服用——在美国药店（无需处方）可以买到
醋酸乌利司他必须在性交后 5 天内服用——需要医生的处方才能服用
也可以使用医生开处的复方口服避孕药（避孕药丸），但有时会引起恶心和呕吐
做爱后服用左炔诺孕酮越早，效果越好。但对肥胖女性来说效果不太好。
铜宫内节育器
铜宫内节育器是用铜丝包裹的小型 T 形塑料装置，放置在子宫（宫腔）内以防止怀孕。
必须由医生放入铜宫内节育器
必须在做爱后的 5 天内将其放入
宫内节育器可以作为避孕工具保留长达 10 年