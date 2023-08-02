紧急避孕可用于在无保护性交后短期内预防怀孕。

紧急避孕措施减少了无保护性交后的怀孕机会，包括性行为发生在排卵期前后（最有可能受孕的时候）。总体而言，一次无保护性行为后怀孕的几率大约是 5%，但如果接近排卵期，则是 20% 至 30% 左右。紧急避孕措施越早使用，效果越好。

紧急避孕措施的可用选择包括口服药物和铜宫内节育器 (IUD)。这些药物（所谓的事后避孕药）包括左炔诺孕酮、醋酸乌利司他和复方口服避孕药（雌激素加左炔诺孕酮）。它们抑制或延迟排卵。作为紧急避孕措施，它们比宫内节育器更常用，尽管铜宫内节育器是最有效的紧急避孕措施。铜宫内节育器阻止受精卵在子宫内着床。

插入铜宫内节育器： 若要有效，必须在发生无保护性行为后 5 天内，或者如果排卵时间可以估计，在排卵（从卵巢排出卵子）后 5 天内插入该类宫内节育器。插入宫内节育器后的怀孕几率是 0.1%，与宫内节育器用于常规节育时的几率相同。此外，插入后，可以将宫内节育器留在原位，以提供长达10年的继续避孕。铜宫内节育器作为紧急避孕措施的有效性不受体重的影响。因此，在强烈希望避免怀孕的肥胖女性中，铜宫内节育器是紧急避孕措施的首选方法。

插入释放高剂量左炔诺孕酮的宫内节育器： 若要有效，应在无保护性行为后 5 天内，或者如果排卵时间可以估计，应在排卵后 5 天内插入该类宫内节育器。插入该类宫内节育器后怀孕的百分比为 0.3%。

醋酸乌利司他： 服用一剂这种药物。它比左炔诺孕酮更有效。必须在无保护性行为后5天（120小时）内服用。怀孕几率大约是1.5%。醋酸乌利司他比左炔诺孕酮对肥胖女性更有效，但肥胖会降低其有效性。需要处方。女性使用醋酸乌利司他后，必须等 6 天才使用含孕激素的激素避孕药。她们应在开始使用激素避孕药后 7 天内使用备用避孕方法（如避孕套）。

口服左炔诺孕酮： 左炔诺孕酮最常用。它属于往往服用低剂量的避孕药孕激素。可能需要在服用后12小时再次服用。或可以服用更高剂量。怀孕几率大约是2至3％。然而，左炔诺孕酮紧急避孕药对肥胖女性可能不太有效。越早服用药片，越有效。它必须在无保护性交后的 5 天（120 小时）内服用（尽管如果在 3 天后服用效果会更差）。在美国，这些药属于非处方药，对曾经有过无保护性行为的所有年龄的女性没有限制。可以同时开始使用激素避孕药。建议在开始使用激素避孕药后 7 天内使用备用方法（如避孕套）。

Yuzpe 方法： 这种方法使用口服避孕药——乙炔雌二醇（一种雌激素）联合左炔诺孕酮，但与左炔诺孕酮或醋酸乌利司他相比效果略微差一些。服用两片复方避孕药，然后在 12 小时后再服用两片，但要在无保护性交后 72 小时内服用。使用高剂量雌激素。高剂量通常会导致恶心，有时会导致呕吐。医生可能会建议使用可帮助防止恶心和呕吐的药物。这种方法不如其他方法有效，仅在女性无法获得其他方法时使用。可以同时开始使用激素避孕药。建议在开始使用激素避孕药后 7 天内使用备用方法（如避孕套）。

使用紧急避孕措施后 2 至 3 周进行妊娠试验，确保没有怀孕。月经恢复和妊娠试验结果为阴性可证实没有怀孕。