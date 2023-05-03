什么是宫内节育器 (IUD)？
宫内节育器 (IUD) 是一种避孕方式。它是一个小型的 T 形塑料装置，医生可以将其放置在子宫内以防止怀孕。子宫是婴儿出生前赖以生存和成长的器官。
宫内节育器通过阴道（连接子宫和体外的肌肉管，也称为产道）放入子宫。塑料线与宫内节育器连接。该塑料线可确保宫内节育器仍然处于原位，并有助于医生轻松将其取出。
宫内节育器可很好地防止怀孕，持续时间在 3 至 10 年之间
宫内节育器没有全身性的影响
必须由医生放入并取出宫内节育器
取出宫内节育器后可立即怀孕
宫内节育器可能会改变月经期间的出血量或痛经的程度
如果在性交后 5 天内放置，铜宫内节育器可以作为紧急避孕工具
了解宫内节育器
医生通过阴道将宫内节育器 (IUD) 插入到女性子宫中。宫内节育器由模制塑料制成。两种类型的宫内节育器会释放称为左炔诺孕酮的孕激素。另一类是 T 形，其 T 形底部和臂上缠绕铜丝。宫内节育器系有一根塑料线。该塑料线可让女性确保设备仍然处于原位，并有助于医生轻松将其取出。
宫内节育器如何预防怀孕？
宫内节育器通过以下方式预防怀孕：
杀死精子
防止精子让卵子受精
如果卵子受精，宫内节育器也可能阻止受精卵着床在子宫上
宫内节育器不能清除已经着床在子宫上的受精卵
可以使用哪些类型的宫内节育器？
有两种宫内节育器：
含有激素的宫内节育器
含铜（节育器上缠绕铜丝）而不含激素的宫内节育器
含有激素的宫内节育器
持续 3 或 5 年，或者直到被医生取出
释放一种叫做孕激素的激素
可能会使女性在经期不出血或只出少量血
铜宫内节育器
不会释放激素
无保护性交后可用作紧急避孕
持续 10 年，或者直到被医生取出
在经期会导致更多出血和痛经
谁可以使用宫内节育器？
大多数女性可以使用宫内节育器，包括青少年和未曾生育的女性。
如果存在以下情况，则不能使用宫内节育器：
形状异常的子宫
阴道不明原因出血
子宫颈（子宫下部）癌或子宫内膜癌
乳腺癌或对孕激素过敏（对于含激素的宫内节育器）
威尔逊病（一种导致体内铜积聚的疾病）或对铜过敏（因而对铜宫内节育器过敏）
如果怀孕，则不应使用宫内节育器。
宫内节育器有哪些问题？
宫内节育器可能发生的问题包括：
宫内节育器在第一年自行排出（年轻或未曾生育的女性更有可能）
宫内节育器放入时导致子宫穿孔（罕见）
在放置宫内节育器的第一个月，盆腔感染的几率增加
经期出血和痛经增加（仅限铜宫内节育器）
宫内节育器有哪些好处？
避孕非常有效，可以防止怀孕
子宫患癌症的几率降低
经期出血较少（仅限含激素的宫内节育器）