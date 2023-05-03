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小知识
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宫内节育器

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
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什么是宫内节育器 (IUD)？

宫内节育器 (IUD) 是一种避孕方式。它是一个小型的 T 形塑料装置，医生可以将其放置在子宫内以防止怀孕。子宫是婴儿出生前赖以生存和成长的器官。

宫内节育器通过阴道（连接子宫和体外的肌肉管，也称为产道）放入子宫。塑料线与宫内节育器连接。该塑料线可确保宫内节育器仍然处于原位，并有助于医生轻松将其取出。

  • 宫内节育器可很好地防止怀孕，持续时间在 3 至 10 年之间

  • 宫内节育器没有全身性的影响

  • 必须由医生放入并取出宫内节育器

  • 取出宫内节育器后可立即怀孕

  • 宫内节育器可能会改变月经期间的出血量或痛经的程度

  • 如果在性交后 5 天内放置，宫内节育器可以作为紧急避孕工具

了解宫内节育器

医生通过阴道将宫内节育器 (IUD) 插入到女性子宫中。宫内节育器由模制塑料制成。两种类型的宫内节育器会释放称为左炔诺孕酮的孕激素。另一类是 T 形，其 T 形底部和臂上缠绕丝。宫内节育器系有一根塑料线。该塑料线可让女性确保设备仍然处于原位，并有助于医生轻松将其取出。

宫内节育器如何预防怀孕？

宫内节育器通过以下方式预防怀孕：

  • 杀死精子

  • 防止精子让卵子受精

  • 如果卵子受精，宫内节育器也可能阻止受精卵着床在子宫上

  • 宫内节育器不能清除已经着床在子宫上的受精卵

可以使用哪些类型的宫内节育器？

有两种宫内节育器：

  • 含有激素的宫内节育器

  • （节育器上缠绕丝）而不含激素的宫内节育器

含有激素的宫内节育器

  • 持续 3 或 5 年，或者直到被医生取出

  • 释放一种叫做孕激素的激素

  • 可能会使女性在经期不出血或只出少量血

宫内节育器

  • 不会释放激素

  • 无保护性交后可用作紧急避孕

  • 持续 10 年，或者直到被医生取出

  • 在经期会导致更多出血和痛经

谁可以使用宫内节育器？

大多数女性可以使用宫内节育器，包括青少年和未曾生育的女性。

如果存在以下情况，则不能使用宫内节育器：

如果怀孕，则不应使用宫内节育器。

宫内节育器有哪些问题？

宫内节育器可能发生的问题包括：

  • 宫内节育器在第一年自行排出（年轻或未曾生育的女性更有可能）

  • 宫内节育器放入时导致子宫穿孔（罕见）

  • 在放置宫内节育器的第一个月，盆腔感染的几率增加

  • 经期出血和痛经增加（仅限宫内节育器）

宫内节育器有哪些好处？

  • 避孕非常有效，可以防止怀孕

  • 子宫患癌症的几率降低

  • 经期出血较少（仅限含激素的宫内节育器）

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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