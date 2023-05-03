宫内节育器 (IUD) 是一种避孕方式。它是一个小型的 T 形塑料装置，医生可以将其放置在子宫内以防止怀孕。子宫是婴儿出生前赖以生存和成长的器官。

宫内节育器通过阴道（连接子宫和体外的肌肉管，也称为产道）放入子宫。塑料线与宫内节育器连接。该塑料线可确保宫内节育器仍然处于原位，并有助于医生轻松将其取出。

宫内节育器可很好地防止怀孕，持续时间在 3 至 10 年之间

宫内节育器没有全身性的影响

必须由医生放入并取出宫内节育器

取出宫内节育器后可立即怀孕

宫内节育器可能会改变月经期间的出血量或痛经的程度

如果在性交后 5 天内放置，铜宫内节育器可以作为紧急避孕工具