已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 11月 2022

后的意思是“之后”，产是指“分娩”，所以产后是指生完孩子后的一段时间。通常是指产后的前 6 周。

抑郁是感觉悲伤和绝望，导致不能从事正常的活动。

什么是产后抑郁？ 产后抑郁是感觉悲伤和绝望，导致不能从事正常的活动。一般在分娩后几周和几个月内开始。 分娩后的头几天感到悲伤或痛苦很常见，这些感觉是正常现象，通常会在两周内消失

产后抑郁症是一种更严重的情绪变化，持续数周或数月

会导致日常活动困难，产妇可能会对孩子失去兴趣

大约十分之一的产妇患有产后抑郁症

即使以前从未患过抑郁症，也会发生这种情况

如果不治疗，产后抑郁症会持续数月或数年

医生用抗抑郁药和相关疗法治疗产后抑郁症 如果出现自杀或者施暴的想法，例如伤害自己的孩子，应立即就医。

什么会导致产后抑郁？ 产后抑郁可能由婴儿出生后激素水平突然下降引起。 许多女性没有风险因素。但是如果出现以下情况，更有可能患上产后抑郁： 怀孕前或怀孕期间有抑郁症，应告知医生怀孕前是否有抑郁症

前次怀孕时出现产后抑郁

在经期或节育期间感到悲伤或抑郁

有抑郁的家庭成员

因财务或婚姻问题而感到压力

缺乏伴侣或家庭成员的支持

存在与怀孕相关的问题，例如早产或婴儿出生缺陷

不确定是否想要孩子（例如，意外怀孕）

产后抑郁的症状是什么？ 常见症状包括： 极度悲伤

哭泣

情绪波动

容易生气

对自己的孩子不感兴趣 您可能还出现： 极度疲劳

睡眠变化，例如睡眠过多或过少

焦虑或惊恐发作

日常活动有困难，例如洗澡

没有任何充分理由的情况下过于担心孩子

感到绝望或不够好

对这些感觉感到内疚 什么是产后精神病？ 精神病发生在与现实失去联系的时候。当产后抑郁症严重时，可能发生这种情况。可能会产生幻觉或行为异常。可能想伤害你自己或孩子。

应何时就医治疗产后抑郁？ 应在出现以下情况时就医： 感到悲伤，在孩子出生后的两个多星期里，很难进行日常活动

产生伤害自己或孩子的想法

朋友和家人已经注意到产妇似乎很沮丧或者很难处理事情

医生如何判断是否患有产后抑郁？ 医生通过提问来诊断产后抑郁。 有时医生会做血液测试，了解是否还有其他问题，例如甲状腺疾病会导致这些症状。

医生如何治疗产后抑郁？ 医生用以下方法治疗产后抑郁： 抗抑郁药

心理治疗 如果抑郁症非常严重，或者患有产后精神病，可能需要在医院接受治疗。通常你的宝宝可以和你一起去。医生用抗精神病药和抗抑郁药治疗产后精神病。 对于处于哺乳期的患者，医生会使用对婴儿安全的药物。