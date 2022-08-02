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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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产后抑郁

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 11月 2022
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的意思是“之后”，是指“分娩”，所以产后是指生完孩子后的一段时间。通常是指产后的前 6 周。

抑郁是感觉悲伤和绝望，导致不能从事正常的活动。

什么是产后抑郁？

产后抑郁是感觉悲伤和绝望，导致不能从事正常的活动。一般在分娩后几周和几个月内开始。

  • 分娩后的头几天感到悲伤或痛苦很常见，这些感觉是正常现象，通常会在两周内消失

  • 产后抑郁症是一种更严重的情绪变化，持续数周或数月

  • 会导致日常活动困难，产妇可能会对孩子失去兴趣

  • 大约十分之一的产妇患有产后抑郁症

  • 即使以前从未患过抑郁症，也会发生这种情况

  • 如果不治疗，产后抑郁症会持续数月或数年

  • 医生用抗抑郁药和相关疗法治疗产后抑郁症

如果出现自杀或者施暴的想法，例如伤害自己的孩子，应立即就医

什么会导致产后抑郁？

产后抑郁可能由婴儿出生后激素水平突然下降引起。

许多女性没有风险因素。但是如果出现以下情况，更有可能患上产后抑郁：

  • 怀孕前或怀孕期间有抑郁症，应告知医生怀孕前是否有抑郁症

  • 前次怀孕时出现产后抑郁

  • 在经期或节育期间感到悲伤或抑郁

  • 有抑郁的家庭成员

  • 因财务或婚姻问题而感到压力

  • 缺乏伴侣或家庭成员的支持

  • 存在与怀孕相关的问题，例如早产或婴儿出生缺陷

  • 不确定是否想要孩子（例如，意外怀孕）

产后抑郁的症状是什么？

常见症状包括：

  • 极度悲伤

  • 哭泣

  • 情绪波动

  • 容易生气

  • 对自己的孩子不感兴趣

您可能还出现：

  • 极度疲劳

  • 睡眠变化，例如睡眠过多或过少

  • 焦虑或惊恐发作

  • 日常活动有困难，例如洗澡

  • 没有任何充分理由的情况下过于担心孩子

  • 感到绝望或不够好

  • 对这些感觉感到内疚

什么是产后精神病？

精神病发生在与现实失去联系的时候。当产后抑郁症严重时，可能发生这种情况。可能会产生幻觉或行为异常。可能想伤害你自己或孩子。

应何时就医治疗产后抑郁？

应在出现以下情况时就医：

  • 感到悲伤，在孩子出生后的两个多星期里，很难进行日常活动

  • 产生伤害自己或孩子的想法

  • 朋友和家人已经注意到产妇似乎很沮丧或者很难处理事情

医生如何判断是否患有产后抑郁？

医生通过提问来诊断产后抑郁。

有时医生会做血液测试，了解是否还有其他问题，例如甲状腺疾病会导致这些症状。

医生如何治疗产后抑郁？

医生用以下方法治疗产后抑郁：

  • 抗抑郁药

  • 心理治疗

如果抑郁症非常严重，或者患有产后精神病，可能需要在医院接受治疗。通常你的宝宝可以和你一起去。医生用抗精神病药和抗抑郁药治疗产后精神病。

对于处于哺乳期的患者，医生会使用对婴儿安全的药物。

如何预防产后抑郁？

为了预防产后抑郁，请尝试：

  • 尽量多休息，婴儿睡着时尽量一起小睡

  • 向家人和朋友寻求帮助

  • 和伴侣、家人或朋友谈论自己的感受

  • 每天洗澡和装扮自己

  • 走出家门——散步、见见朋友或者跑腿办事

  • 与伴侣独处

  • 加入支持小组，与其他妈妈交谈

  • 认识到疲劳、怀疑和注意力不集中对新妈妈来说是正常现象，并且会消失

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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