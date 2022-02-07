已审核/已修订 2月 2022 | 修改的 9月 2022

产后抑郁症是发生在产后最初几周或数月的一种极度悲伤感及对日常活动失去兴趣。

之前曾得过抑郁症的产妇更容易患上产后抑郁症。

产妇感到极度悲伤、哭泣、变得暴躁和喜怒无常，而且可能会对日常活动和婴儿失去兴趣。

如果产后两周产妇仍然感觉极度悲伤或者无法进行正常的日常生活，或者有伤害自己或婴儿的想法，产妇应该积极寻求医生的帮助。

对于产后抑郁症的女性，建议联合使用心理治疗和抗抑郁药。

产后情绪低落会让产妇在分娩后 3 天内感觉悲伤或痛苦，这在产后很常见。产妇不应过度地关注这些感觉，因为它们在产后两周内常会消失。

产后抑郁症是更严重的情绪改变。它会持续数周或数月并干扰日常活动。这种类型的妇女大约占10%～15％。更严重、更为少见的类型称为产后精神病。

产后抑郁症的病因 产后悲伤或抑郁的原因尚不清楚，但以下情况可能导致或增加风险： 在妊娠之前存在或妊娠过程中形成的抑郁症

在妊娠前就表现出抑郁情绪的产妇更易患产后抑郁症。

之前在当月的特定时间（与月经周期相关）发生的或服用口服避孕药出现的悲伤或抑郁

患有抑郁症的近亲（家族史）

压力（例如，关系压力、经济困难或没有育儿伴侣）

缺乏伴侣或家庭成员的支持

妊娠相关问题（如早产或出生缺陷婴儿）

对当前妊娠的复杂感觉（例如，因为这是计划外妊娠或女方考虑终止妊娠）

与哺乳有关的问题 产后和睡眠不足后激素水平突然下降（例如雌激素、孕酮和甲状腺激素）可能会导致出现产后抑郁症。此外，可能会涉及一种使女性更易患产后抑郁症的基因。 如果女性在怀孕前就有抑郁，她们应告知医生。这种抑郁经常会发展成产后抑郁。怀孕期抑郁很常见，是产后抑郁的重要危险因素。

产后抑郁症的症状 通常，产后抑郁症的症状在 3 个月内逐渐出现，但也可能更突然地发生。产后抑郁症会干扰女性对自己和婴儿的护理能力。 产后抑郁症的症状可能包括 极度悲伤

频繁、无法控制的哭泣

情绪波动

易怒和愤怒 较不常见的症状包括 极度疲乏

睡眠问题（太多或太少）

头痛和身体疼痛

对性生活和其他活动失去兴趣

焦虑或惊恐发作

食欲不振或暴饮暴食

功能障碍

对婴儿缺乏兴趣或存在不合理的担忧

感觉不能照顾婴儿或不适合做母亲

对拥有这些感觉感到内疚

害怕伤害婴儿

自杀念头 产妇可能与婴儿关系不亲密。其结果是，孩子可能以后会有情感、社会和认知问题。 伴侣也可能变得抑郁，父母任何一方的抑郁都可能引起压力。 如果不进行治疗，产后抑郁症会持续数月或数年。在曾经患过产后抑郁症的女性中，大约有三分之一或四分之一的人会再次患上该病。 在产后精神病中，抑郁症可能会与自杀或暴力想法、幻觉或怪异的行为相结合。有时，产后精神病还会有伤害婴儿的渴望。 如果父母有伤害自己或婴儿的想法，应立即就医。 预防产后抑郁症

产后抑郁症的诊断 医生根据特定诊断标准进行评估 产后抑郁症的早期诊断和治疗对产妇和婴儿很重要。如果产后两周产妇仍然感觉极度悲伤或者无法进行正常的日常生活，或者有伤害自己或婴儿的想法，产妇应该积极寻求医生的帮助。如果家庭成员或者朋友发现上述症状，应该积极与产妇进行沟通，劝她及时寻求医生的治疗。 当产妇接受分娩后访视时，医生可能会要求她们填写一份旨在识别抑郁的问卷。如果产妇感到抑郁，医生也可能进行血液检查，以确定是哪一种疾病（如甲状腺疾病）引起的症状。 你知道吗……