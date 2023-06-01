脓疱疮是一种浅表皮肤感染，导致形成结有黄痂的溃疡，有时会起充满黄色脓液的小疱。由金黄色葡萄球菌、化脓性链球菌或两者共同引起。臁疮是一种导致皮肤较深处形成溃疡的脓疱疮。

（另见皮肤细菌感染概述。）

脓疱疮较常见。主要见于儿童。脓疱疮会发生在身体的任何部位，但最常发生在面部、手臂和腿部。

一种脓疱疮会导致水疱（大疱性脓疱疮），脓疱大小各异，可持续数天至数周。

脓疱疮常累及正常皮肤，可能在损伤或导致皮肤损伤的问题（如真菌感染、晒伤或昆虫叮咬）之后出现。卫生条件差和潮湿环境也是风险因素。有些人在鼻内有葡萄球菌或者链球菌寄生，但不引起感染。它们被称为鼻腔携带者。携带者是有细菌但这些细菌不导致任何症状的人。携带者可以通过手将细菌从鼻子传播到身体其他部位，有时会导致感染复发或导致其他人感染。

脓疱疮传染性非常强 - 对患者自己皮肤的其他部位和对其他人都是如此。

脓疱疮和臁疮的症状 脓疱疮会有瘙痒并伴轻微疼痛。瘙痒通常导致大面积搔抓，尤其是儿童，这会导致感染扩散。 脓疱疮通常会导致成簇的小水泡，之后破裂并在疮口（溃疡）上形成蜜色痂皮。 除了溃疡常迅速增大形成大水疱外，大疱性脓疱疮有点相似。在形成较大的水疱之前，水疱可能呈红色斑片。随后水疱破裂并暴露基底皮肤，上覆蜜色痂皮。 脓疱病的示例 脓疱病 在脓疱病中，成簇的疮破裂，形成蜜色痂皮。 图片由Thomas Habif医学博士提供。 儿童脓疱病 这个脓疱病患儿有成簇的结痂、黄痂疮。 P. MARAZZI 博士／科学图片库 大疱性脓疱病 这张照片显示婴儿腹部出现大疱性脓疱病。感染最初为红色斑片，后发展为充满脓液的小斑点，斑点连接在一起，最终形成黄色水疱（大疱），破裂后形成痂皮。 科学图片库 脓疱病 在脓疱病中，成簇的疮破裂，形成蜜色痂皮。 图片由Thomas Habif医学博士提供。 儿童脓疱病 这个脓疱病患儿有成簇的结痂、黄痂疮。 P. MARAZZI 博士／科学图片库 大疱性脓疱病 这张照片显示婴儿腹部出现大疱性脓疱病。感染最初为红色斑片，后发展为充满脓液的小斑点，斑点连接在一起，最终形成黄色水疱（大疱），破裂后形成痂皮。 科学图片库 臁疮是一种脓疱疮。表现为浅表小溃疡，呈凿孔状外观，有时有脓液。溃疡上覆的痂皮比脓疱疮引起的痂皮厚。颜色为褐黑色。溃疡周围的部位通常呈紫红色且肿胀。 臁疮 隐藏详情 此图片显示小、含脓、浅表、穿孔疮（溃疡），伴有厚棕黑色痂皮。溃疡周围区域呈现紫红色和肿胀。 © Springer Science+Business Media

脓疱疮和臁疮的诊断 医师的评估 医生根据疮和水疱的外观诊断脓疱疮和臁疮。 对于反复感染的患者，取鼻拭子送到实验室确定患者是否为鼻腔葡萄球菌或链球菌携带者。