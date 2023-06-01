脓疱疮是一种浅表皮肤感染，导致形成结有黄痂的溃疡，有时会起充满黄色脓液的小疱。由金黄色葡萄球菌、化脓性链球菌或两者共同引起。臁疮是一种导致皮肤较深处形成溃疡的脓疱疮。
（另见皮肤细菌感染概述。）
脓疱疮较常见。主要见于儿童。脓疱疮会发生在身体的任何部位，但最常发生在面部、手臂和腿部。
一种脓疱疮会导致水疱（大疱性脓疱疮），脓疱大小各异，可持续数天至数周。
脓疱疮常累及正常皮肤，可能在损伤或导致皮肤损伤的问题（如真菌感染、晒伤或昆虫叮咬）之后出现。卫生条件差和潮湿环境也是风险因素。有些人在鼻内有葡萄球菌或者链球菌寄生，但不引起感染。它们被称为鼻腔携带者。携带者是有细菌但这些细菌不导致任何症状的人。携带者可以通过手将细菌从鼻子传播到身体其他部位，有时会导致感染复发或导致其他人感染。
脓疱疮传染性非常强 - 对患者自己皮肤的其他部位和对其他人都是如此。
脓疱疮和臁疮的症状
脓疱疮会有瘙痒并伴轻微疼痛。瘙痒通常导致大面积搔抓，尤其是儿童，这会导致感染扩散。
脓疱疮通常会导致成簇的小水泡，之后破裂并在疮口（溃疡）上形成蜜色痂皮。
除了溃疡常迅速增大形成大水疱外，大疱性脓疱疮有点相似。在形成较大的水疱之前，水疱可能呈红色斑片。随后水疱破裂并暴露基底皮肤，上覆蜜色痂皮。
在脓疱病中，成簇的疮破裂，形成蜜色痂皮。
图片由Thomas Habif医学博士提供。
这个脓疱病患儿有成簇的结痂、黄痂疮。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
这张照片显示婴儿腹部出现大疱性脓疱病。感染最初为红色斑片，后发展为充满脓液的小斑点，斑点连接在一起，最终形成黄色水疱（大疱），破裂后形成痂皮。
科学图片库
在脓疱病中，成簇的疮破裂，形成蜜色痂皮。
图片由Thomas Habif医学博士提供。
这个脓疱病患儿有成簇的结痂、黄痂疮。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
这张照片显示婴儿腹部出现大疱性脓疱病。感染最初为红色斑片，后发展为充满脓液的小斑点，斑点连接在一起，最终形成黄色水疱（大疱），破裂后形成痂皮。
科学图片库
臁疮是一种脓疱疮。表现为浅表小溃疡，呈凿孔状外观，有时有脓液。溃疡上覆的痂皮比脓疱疮引起的痂皮厚。颜色为褐黑色。溃疡周围的部位通常呈紫红色且肿胀。
脓疱疮和臁疮的诊断
医师的评估
医生根据疮和水疱的外观诊断脓疱疮和臁疮。
对于反复感染的患者，取鼻拭子送到实验室确定患者是否为鼻腔葡萄球菌或链球菌携带者。
脓疱疮和臁疮的治疗
抗生素软膏或乳膏
有时需要抗生素药丸
感染部位应每天用肥皂和水轻轻清洗几次，以除去所有痂皮。
小面积脓疱疮可在皮肤上直接涂抹抗生素软膏或乳膏（外用）来治疗。如果大面积受累或外用抗生素不能治愈，可能需要口服抗生素。
臁疮通常通过口服抗生素治疗。
鼻腔携带者可在鼻道用抗生素来治疗。