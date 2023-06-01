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皮肤是防御细菌感染的一个非常好的屏障。尽管许多细菌接触或寄生在皮肤上，但正常情况下不会构成感染。发生细菌性皮肤感染时，其范围可以是一个小点到整个皮肤表面不等。它们的严重程度也不同，从无害到危及生命不等。
在细菌通过毛囊或通过刮伤、刺伤、手术、烧伤、晒伤、动物或虫咬、伤口和先前已存在皮肤病变引起的皮肤小裂口进入时，会发生细菌皮肤感染。人们在参加各种活动后可能会出现细菌性皮肤感染，例如在被污染的土壤中搞园艺，或在被污染的池塘、湖泊或海洋中游泳。
细菌性皮肤感染的分类
细菌性皮肤感染的病因
耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（也称 MRSA）是美国引起皮肤感染的一种常见细菌。MRSA 对许多常用抗生素有耐药性，因为它出现了基因变化，尽管暴露在某些抗生素下，仍然能够存活。MRSA 对多种用来杀灭它的抗生素耐药，因此，医生根据在局部发现 MRSA 的频率以及是否发现它对常用抗生素耐药来调整治疗。
细菌性皮肤感染的风险因素
有些人有出现皮肤感染的特定风险：
糖尿病患者，可能血流差（尤其是手足），血糖（葡萄糖）水平高，降低了抗感染的能力
住院或住在护理院的人
年长者
有人类免疫缺陷病毒 (HIV)、艾滋病或其他免疫疾病或肝炎的人
正在接受化疗或用其他抑制免疫系统的药物治疗的患者
发炎或受损皮肤更容易感染。事实上，任何皮肤破损都会使人易于出现感染。
皮肤细菌感染的治疗
抗生素
脓肿引流
如果出现轻微感染，可使用抗生素软膏。如果大面积皮肤感染，还需要口服或注射抗生素。
医生应切开脓肿进行引流，所有坏死组织必须手术切除。
皮肤细菌感染的预防
用肥皂和水清洁皮肤
预防细菌性皮肤感染包括保持皮肤无损清洁。皮肤被割伤或被刮伤时，应用肥皂和水冲洗伤口，并用无菌绷带包扎。
可以在开放部位涂抹凡士林，以保持组织湿润，并尽量隔绝细菌。医生建议不要在未感染的小伤口上使用抗生素软膏（处方或非处方），因为有对抗生素过敏的风险。