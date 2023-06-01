皮肤是防御细菌感染的一个非常好的屏障。尽管许多细菌接触或寄生在皮肤上，但正常情况下不会构成感染。发生细菌性皮肤感染时，其范围可以是一个小点到整个皮肤表面不等。它们的严重程度也不同，从无害到危及生命不等。

在细菌通过毛囊或通过刮伤、刺伤、手术、烧伤、晒伤、动物或虫咬、伤口和先前已存在皮肤病变引起的皮肤小裂口进入时，会发生细菌皮肤感染。人们在参加各种活动后可能会出现细菌性皮肤感染，例如在被污染的土壤中搞园艺，或在被污染的池塘、湖泊或海洋中游泳。

细菌性皮肤感染的分类 一些感染仅累及皮肤，另一些感染还会累及皮下软组织。相对轻微的感染包括 痈

臁疮

红癣

毛囊炎

疖

脓疱病

淋巴结炎

小皮肤脓肿（皮肤内充满脓液的包） 更严重的细菌性皮肤和皮肤结构感染包括 蜂窝组织炎

丹毒

大皮肤脓肿

淋巴管炎

坏死性皮肤感染

伤口感染 葡萄球菌性烫伤样皮肤综合征、猩红热和中毒性休克综合征是细菌感染的皮肤相关后果。

细菌性皮肤感染的病因 许多类型的细菌会感染皮肤。最常见的是葡萄球菌和链球菌。 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（也称 MRSA）是美国引起皮肤感染的一种常见细菌。MRSA 对许多常用抗生素有耐药性，因为它出现了基因变化，尽管暴露在某些抗生素下，仍然能够存活。MRSA 对多种用来杀灭它的抗生素耐药，因此，医生根据在局部发现 MRSA 的频率以及是否发现它对常用抗生素耐药来调整治疗。

细菌性皮肤感染的风险因素 有些人有出现皮肤感染的特定风险： 糖尿病患者，可能血流差（尤其是手足），血糖（葡萄糖）水平高，降低了抗感染的能力

住院或住在护理院的人

年长者

有人类免疫缺陷病毒 (HIV)、艾滋病或其他免疫疾病或肝炎的人

正在接受化疗或用其他抑制免疫系统的药物治疗的患者 发炎或受损皮肤更容易感染。事实上，任何皮肤破损都会使人易于出现感染。

皮肤细菌感染的治疗 抗生素

脓肿引流 如果出现轻微感染，可使用抗生素软膏。如果大面积皮肤感染，还需要口服或注射抗生素。 医生应切开脓肿进行引流，所有坏死组织必须手术切除。