已审核/已修订 12月 2021 | 修改的 9月 2022

逆生甲是一种不太常见的甲沟炎。

当甲板（由一种蛋白质，即角蛋白构成的指甲硬质部分）长入甲皱襞时，会发生逆生甲。然后，由于甲基质和旧甲板不再对齐，多代新甲板可以在旧甲板下彼此堆叠生长。新甲板生长将旧指甲向上推。

逆生甲最常累及大脚趾甲，由甲反复损伤引起，最常见于穿较紧的鞋或导致脚趾甲损伤的活动。

在急性期，这种疾病引起疼痛，会导致甲皱襞发炎、甲板变黄色或白色（黄甲）以及发炎区域的新结缔组织生长（肉芽肿组织）。

急性逆生甲 隐藏详情 此图显示甲皱襞炎症和甲板变黄色（黄甲），这是急性逆生甲的特征。 图片由Chris G. Adigun医学博士提供。

在慢性期，炎症会消退，但甲板增厚，并与甲床分离。甲板层可能堆叠，角质层缺失。甲有数层堆叠，甲下很少或没有碎屑积聚。甲周围组织也可能肿胀、发红和触痛。检查有助于鉴别甲真菌病和逆生甲，但仅有时可以这样做。

慢性逆生甲 隐藏详情 在慢性逆生甲图片中，甲堆叠，角质层缺失。甲周围组织肿胀、发红和触痛。 图片由Chris G. Adigun医学博士提供。

医生通过外观诊断慢性逆生甲，包括甲板层堆叠和角质层缺失。

（另见急性甲沟炎和慢性甲沟炎。）