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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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白化病

作者：Shinjita Das, MD MPH, Massachusetts General Hospital
已审核/已修订 10月 2022
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白化病是一种罕见遗传疾病，其中皮肤色素黑色素形成较少或没有形成。皮肤、毛发和眼睛，或有时候只有眼睛受累。

  • 通常，毛发和皮肤是白色的，眼睛可能是粉色或淡蓝灰色。

  • 医生常通过检查皮肤和眼睛来诊断白化病。

  • 没有治愈手段，但白化病患者应该避免日晒，以防止晒伤并降低皮肤癌风险。

（另见皮肤色素概述。）

白化病是一种皮肤色素沉着疾病，全球所有人种的人群均会发生。它是数种罕见遗传性疾病引起的，而这些疾病除了引起色素减退（黑色素含量异常低）或皮肤脱色（色素完全脱失）外，还会累及眼睛，使视力下降，导致眼睛不能对齐（斜视）和无意识的眼球运动（眼球震颤）。

其中一种白化病（称为眼白化病）会累及眼睛，但通常不累及皮肤和毛发。另外一类白化病会伴有出血性疾病。

白化病的症状

白化病很容易通过典型外观识别，包括白色毛发、苍白或白皙皮肤，以及粉色或浅蓝灰色眼睛。患者的眼睛对光非常敏感，他们经常尝试避开明亮的光线。

白化病（眼睛症状）
隐藏详情
影响眼睛的白化病（眼白化病）可能会导致眼睛中的颜色太少。
BSIP、KOKEL/科学图片库

不太典型的白化病患者可能皮肤会有一些颜色，毛发可能有点红，和/或他们的眼睛可能是蓝色或棕色的。

白化病（皮肤症状）
隐藏详情
白化病，特征包括浅色头发（白色至黄白色）和苍白皮肤，这是由黑色素缺乏引起的。
图片由 Noah S. Scheinfeld 医学博士和《皮肤病学在线期刊》提供。

黑色素可以保护皮肤免于晒伤，因此白化病患者极易晒伤并患皮肤癌（尤其是鳞状细胞癌）。即使在明亮的阳光下晒几分钟也可能导致严重晒伤。

白化病的诊断

  • 医生的检查

医生根据皮肤和眼睛检查来诊断白化病。

白化病的治疗

  • 防晒

  • 对于斜视，手术

白化病无有效的治疗方法。

白化病患者患皮肤癌的风险更高，因此应定期进行皮肤检查，并必须采取措施防止晒伤降低患皮肤癌的风险，包括做到以下几点：

  • 避免阳光直射。

  • 佩戴具有防紫外线 (UV) 功能的太阳镜

  • 穿紫外线防护系数 (UPF) 等级为 50 或更高的防晒服

  • 涂抹额定防晒系数 (SPF) ≥ 50 的防晒霜（同时隔离 UVA 和 UVB 线）

你知道吗……

  • 白化病可发生于任何种族。

衣物（甚至在覆盖身体时）防紫外线的程度有所不同。通常，编织的越紧、重量越重，织物提供的保护越好。衣物还可以用能够暂时提升 UPF 的物质处理。UPF 衣物已经变得越来越舒适，可以很容易在大部分体育用品商店和很多其他零售店找到。防晒服防护等级越高，更能提供更好的保护。

医生可以用手术矫正斜视

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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