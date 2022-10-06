白化病是一种罕见遗传疾病，其中皮肤色素黑色素形成较少或没有形成。皮肤、毛发和眼睛，或有时候只有眼睛受累。
通常，毛发和皮肤是白色的，眼睛可能是粉色或淡蓝灰色。
医生常通过检查皮肤和眼睛来诊断白化病。
没有治愈手段，但白化病患者应该避免日晒，以防止晒伤并降低皮肤癌风险。
（另见皮肤色素概述。）
白化病是一种皮肤色素沉着疾病，全球所有人种的人群均会发生。它是数种罕见遗传性疾病引起的，而这些疾病除了引起色素减退（黑色素含量异常低）或皮肤脱色（色素完全脱失）外，还会累及眼睛，使视力下降，导致眼睛不能对齐（斜视）和无意识的眼球运动（眼球震颤）。
其中一种白化病（称为眼白化病）会累及眼睛，但通常不累及皮肤和毛发。另外一类白化病会伴有出血性疾病。
白化病的症状
白化病很容易通过典型外观识别，包括白色毛发、苍白或白皙皮肤，以及粉色或浅蓝灰色眼睛。患者的眼睛对光非常敏感，他们经常尝试避开明亮的光线。
不太典型的白化病患者可能皮肤会有一些颜色，毛发可能有点红，和/或他们的眼睛可能是蓝色或棕色的。
黑色素可以保护皮肤免于晒伤，因此白化病患者极易晒伤并患皮肤癌（尤其是鳞状细胞癌）。即使在明亮的阳光下晒几分钟也可能导致严重晒伤。
白化病的诊断
医生的检查
医生根据皮肤和眼睛检查来诊断白化病。
白化病的治疗
防晒
对于斜视，手术
白化病无有效的治疗方法。
白化病患者患皮肤癌的风险更高，因此应定期进行皮肤检查，并必须采取措施防止晒伤，降低患皮肤癌的风险，包括做到以下几点：
避免阳光直射。
佩戴具有防紫外线 (UV) 功能的太阳镜
穿紫外线防护系数 (UPF) 等级为 50 或更高的防晒服
涂抹额定防晒系数 (SPF) ≥ 50 的防晒霜（同时隔离 UVA 和 UVB 线）
你知道吗……
衣物（甚至在覆盖身体时）防紫外线的程度有所不同。通常，编织的越紧、重量越重，织物提供的保护越好。衣物还可以用能够暂时提升 UPF 的物质处理。UPF 衣物已经变得越来越舒适，可以很容易在大部分体育用品商店和很多其他零售店找到。防晒服防护等级越高，更能提供更好的保护。
医生可以用手术矫正斜视。