白化病很容易通过典型外观识别，包括白色毛发、苍白或白皙皮肤，以及粉色或浅蓝灰色眼睛。患者的眼睛对光非常敏感，他们经常尝试避开明亮的光线。

白化病（眼睛症状） 隐藏详情 影响眼睛的白化病（眼白化病）可能会导致眼睛中的颜色太少。 BSIP、KOKEL/科学图片库

不太典型的白化病患者可能皮肤会有一些颜色，毛发可能有点红，和/或他们的眼睛可能是蓝色或棕色的。

白化病（皮肤症状） 隐藏详情 白化病，特征包括浅色头发（白色至黄白色）和苍白皮肤，这是由黑色素缺乏引起的。 图片由 Noah S. Scheinfeld 医学博士和《皮肤病学在线期刊》提供。

黑色素可以保护皮肤免于晒伤，因此白化病患者极易晒伤并患皮肤癌（尤其是鳞状细胞癌）。即使在明亮的阳光下晒几分钟也可能导致严重晒伤。