斜视是眼睛的间歇性或持续性眼位不正，因此，其视线不会指向与另一只眼所见的同一物体。如果不加以治疗，斜视会导致弱视（视力下降）和永久性视力丧失。斜视的治疗包括矫正任何屈光不正、治疗弱视的眼罩或滴眼剂，有时还需要手术。
斜视是眼位不正。
原因包括聚焦（屈光）不正和控制眼球运动的肌肉失衡。
症状包括复视和视力减退。
诊断基于眼睛检查。
斜视有时会自行消退，但在大多数情况下，需要眼镜、隐形眼镜或手术。
儿童患斜视的概率约为 3%。如果不加以治疗，约有 50% 的斜视儿童会由于弱视而失去部分视力。
斜视的病因
斜视的类型
有几种类型的斜视。有些类型的特点是眼睛内转（内斜视或斗鸡眼），有些是眼睛外转（外斜视或散开性斜视）。其他类型的特点是眼睛上转（上斜眼）或下转（下斜视）。眼对准功能缺陷可能是恒定的（眼睛一直转动）或间歇性（眼睛仅在一部分时间内转动），并且可能是轻度或重度。
斜视：眼位不正的眼睛
有几种类型的斜视。最常见的类型是眼睛内转（内斜视或斗鸡眼，顶部）或眼睛外转（外斜视或散开性斜视，底部）。在此说明中，孩子的右眼是患眼。
隐斜视指眼睛轻微移位，肉眼看不出。这种移位很容易纠正，靠大脑维持眼位对齐，并让两眼图像融合。因此，隐斜视通常不会引起症状并且不需要治疗，除非它们很严重并且失代偿，从而导致复视觉（复视）。
斜视指持续且明显的单眼或双眼偏离或移位。频繁出现且大脑控制不佳的间歇性眼偏离称为间歇性斜视。
斜视的症状
家长有时会因儿童眯眼或者遮住一只眼睛注意到斜视。可通过观察儿童的眼睛是否有位置异常或存在不协调运动，来检测是否存在斜视。
除非较严重，隐斜视很少引起症状。如果它们确实引起症状，则隐斜视通常会引起眼疲劳。
斜视有时会引起症状。年龄较小的孩子经常会丧失一只眼睛的视力（弱视），因为他们的大脑会抑制眼位不正眼传入的影像，从而避免混乱和复视。大一点的孩子可能出现复视或颈部扭曲或痉挛（斜颈），以补偿眼睛移位。
斜视的诊断
斜视的治疗
弱视（如果存在）的治疗
眼镜或隐形眼镜
眼操
对齐眼位的手术
轻微或间歇性缺陷可能无需治疗。然而，如果斜视较严重并不断进展，则需进行治疗。
斜视的治疗取决于斜视的特征和原因。治疗首先旨在平衡视力（即矫正弱视）。
医生通过在视力更好的眼睛上盖上眼罩（眼罩法）或通过眼药水使视力更好的眼视物模糊，从而鼓励孩子使用较弱的眼，以此平衡视力。在视力更好的眼睛上盖上眼罩或使用眼药水可使较弱的眼的视力变得更好。然而，遮挡法不用来治疗斜视。
对于显著屈光不正的孩子，医生通常会开框架眼镜或隐形眼镜的处方。
有时，眼部锻炼有助于矫正间歇性外斜视。
当非手术方法不能满意地对齐眼位时，会通过手术进行对齐。手术修复包括眼部肌肉的放松（减弱）和缩紧（切除）。接受这种手术治疗的儿童通常无需住院。手术可能会导致并发症，其中最常见的是超出所需范围的矫正（过度矫正）或低于所需水平的矫正（矫正不足）以及斜视（会在今后复发）。极少情况下，儿童会发生术后感染、失血过多或视力减退。
斜视的预后
不可忽视斜视，也不应该假定长大后症状会消失而放任不管。弱视若不及时治疗，可能会导致永久性视力丧失。如果治疗年龄较晚，弱视会有所改善，但一旦视觉系统成熟（通常到 8 岁），治疗效果就会不明显。因此，所有儿童都应在学龄前定期进行正式的视力筛查。
手术修复斜视的成功率可大于 80%。大约 20% 的儿童需要再次手术。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国小儿眼科和斜视协会 (AAPOS) 儿童眼科基金会： 有关预防、检测、研究和教育，以保护儿童视力的实用信息