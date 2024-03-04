有几种类型的斜视。有些类型的特点是眼睛内转（内斜视或斗鸡眼），有些是眼睛外转（外斜视或散开性斜视）。其他类型的特点是眼睛上转（上斜眼）或下转（下斜视）。眼对准功能缺陷可能是恒定的（眼睛一直转动）或间歇性（眼睛仅在一部分时间内转动），并且可能是轻度或重度。

斜视：眼位不正的眼睛

斜视（内斜视） 隐藏详情 此照片显示患有称为内斜视的斜视患儿。孩子的左眼向内朝向右眼偏斜。 P. MARAZZI 博士／科学图片库

隐斜视指眼睛轻微移位，肉眼看不出。这种移位很容易纠正，靠大脑维持眼位对齐，并让两眼图像融合。因此，隐斜视通常不会引起症状并且不需要治疗，除非它们很严重并且失代偿，从而导致复视觉（复视）。

斜视指持续且明显的单眼或双眼偏离或移位。频繁出现且大脑控制不佳的间歇性眼偏离称为间歇性斜视。