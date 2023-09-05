硬化性苔癣是一种可引起肛门和生殖器周围区域瘙痒，并可导致瘢痕形成的疾病。

硬化性苔癣的原因未知，但可能涉及免疫系统攻击某些身体自身组织（被称为自身免疫性疾病）。

硬化性苔藓通常会影响肛门和生殖器周围区域，但它很少见于身体的其他部位。

硬化性苔藓的症状 起初，肛门及生殖器周围的皮肤容易瘀伤，并可能出现水疱。瘙痒也是典型的症状，有时会比较严重。一段时间之后，皮肤可变薄，失去正常的颜色，并产生裂纹和鳞屑。在有些人中，该病表现不同，可导致皮肤增厚。 重度和长期硬化性苔藓会导致疤痕形成，破坏肛门和生殖器周围区域的正常结构。 有时候，儿童硬化性苔癣的外观可以很像性虐待导致的后果。 罕见情况下，鳞状细胞癌（一种皮肤癌）会出现在长期受累于硬化性苔癣的部位。 硬化性苔藓 隐藏详情 上图显示女性生殖器上皮肤变薄和皮肤色素增多或减少的部位。下图显示龟头上皮肤变薄、色素丢失的部位。 Joe Miller（上图）和 Brian Hill（下图）通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库供图。

硬化性苔藓的诊断 医师的评估

有时进行皮肤活检 医生通常根据皮疹的外观以及它出现的身体部位来诊断硬化性苔癣。 偶尔，医生会对任何增厚的皮肤进行活检（在显微镜下检查组织样本），以排除鳞状细胞癌（一种皮肤癌）。