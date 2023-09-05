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硬化性苔癣是一种可引起肛门和生殖器周围区域瘙痒，并可导致瘢痕形成的疾病。
硬化性苔癣的原因未知，但可能涉及免疫系统攻击某些身体自身组织（被称为自身免疫性疾病）。
硬化性苔藓通常会影响肛门和生殖器周围区域，但它很少见于身体的其他部位。
硬化性苔藓的症状
起初，肛门及生殖器周围的皮肤容易瘀伤，并可能出现水疱。瘙痒也是典型的症状，有时会比较严重。一段时间之后，皮肤可变薄，失去正常的颜色，并产生裂纹和鳞屑。在有些人中，该病表现不同，可导致皮肤增厚。
重度和长期硬化性苔藓会导致疤痕形成，破坏肛门和生殖器周围区域的正常结构。
有时候，儿童硬化性苔癣的外观可以很像性虐待导致的后果。
罕见情况下，鳞状细胞癌（一种皮肤癌）会出现在长期受累于硬化性苔癣的部位。
硬化性苔藓
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上图显示女性生殖器上皮肤变薄和皮肤色素增多或减少的部位。下图显示龟头上皮肤变薄、色素丢失的部位。
Joe Miller（上图）和 Brian Hill（下图）通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库供图。
硬化性苔藓的诊断
医师的评估
有时进行皮肤活检
医生通常根据皮疹的外观以及它出现的身体部位来诊断硬化性苔癣。
偶尔，医生会对任何增厚的皮肤进行活检（在显微镜下检查组织样本），以排除鳞状细胞癌（一种皮肤癌）。
硬化性苔藓的治疗
皮质类固醇乳膏或软膏
在皮肤上涂抹强效皮质类固醇乳膏或软膏。
因为这种疾病通常是不可治愈的，并会导致瘢痕，患者应接受长期治疗并定期进行鳞状细胞癌检查。