外用药物是直接应用于皮肤的药物。它们是治疗皮肤病的主要手段。系统用药通常经口服或者注射作用于全身。如果需要在受累部位使药物达到很高浓度，医生可以在受累皮肤下直接注射药物（皮内注射）。
对于某些外用治疗，成功的治疗还可能依赖于
赋形剂（将药物递送到皮肤的非活性成分）
所使用的敷料类型
外用药物的剂型
外用制剂中的活性成分或药物与非活性成分（称为赋形剂）混合在一起。基质决定药物的稠度（例如是否黏稠，是油性的还是水性的），以及药物的活性成分是保留在皮肤表面或是穿透进皮肤。根据所用的赋形剂，可将相同的药物放入以下制剂中
软膏
霜剂
洗剂
浴液和浸泡液
泡沫剂
溶液
粉剂
凝胶
可以制备出不同浓度的外用药物。赋形剂的选择取决于药物涂抹位置、呈现方式和涂抹方便程度和保持度。
软膏含有大量较黏稠的油脂和很少的水分，感觉油腻，较难洗掉。可能感觉脏、油腻且较难洗掉。皮肤需要润滑和保湿时宜使用软膏。软膏通常比霜剂能更好地使药物成分渗透到皮肤里。因此，软膏比药物浓度一样的霜剂药效更强。软膏对开放性伤口（如腐蚀或溃疡）的刺激性没有霜剂强，并且较凝胶、洗剂、溶液的刺激性要小得多。在洗澡后，或在用水沾湿皮肤后涂抹效果最好。
霜剂是最常用的剂型，是在水中使用油乳剂，这表示主要包含含有水的油脂。（软膏与此相反，主要是部分水与油脂混合。） 霜剂很容易涂抹，可以通过涂搽完全进入皮肤而不留痕迹。霜剂的刺激性相对较小。
洗剂与霜剂类似，但含有更多的水分。它实际上是以水或者是以油和水为基质的细微粉末的悬浮液。洗剂中的药物成分比软膏、霜剂或者凝胶的渗透性要差一些，因此洗剂的疗效要比其他剂型差一些。但是，洗剂也有多个优势。它们可外涂于多毛皮肤，特别适合用于冷却或干燥发炎或有渗出的病变，如接触性皮炎、香港脚（足癣）或股癣(tinea cruris) 导致的病变。
在治疗时会使用药浴和浸泡方法，而且必须涂抹到身体的大部分区域。这种方法通常以坐浴形式用于轻度皮肤问题（如痔疮），为非处方药 (OTC) 治疗。药浴时不经常使用强效处方药，因为很难掌握给药的剂量。
泡沫剂是喷雾制剂（使用推力以压力存储的液体，这样混合物可以配药），可用作酒精或皮肤舒缓物（称为润肤剂）的底药。这些药剂很快会被皮肤吸收，并经常在身体毛发覆盖的地方使用。
溶液是含有可溶性药物的液体。最常用的溶液有酒精、丙二醇、聚乙二醇和纯水（原文如此，中文中溶液是专指药物的水溶液-译者注）。溶液方便使用，特别适合头皮疾病，如银屑病或脂溢性皮炎。溶液通常倾向于干燥，而不是湿润皮肤，但此干燥作用非常适用于潮湿、渗出（滴出）性皮肤疾病。由于基质的不同，溶液有可能对皮肤产生刺激，特别是酒精和丙二醇溶液，对于开放性伤口的刺激性更大。一种常见的溶液是醋酸铝溶液，通常用作浸泡液。
粉剂常用于防止间擦部位皮肤之间相互摩擦，例如在足趾或臀部间，腋窝、腹股沟或乳房下。粉剂可用来干燥被水分浸渍变软的皮肤。它们可以与有效药物（如抗真菌药物）混在一起使用。
凝胶是很稠的水基或醇基物质，不含油或油脂。皮肤吸收凝胶制剂不如吸收含油或油脂的剂型好。因此，通常对需要缓慢吸收的疾病（例如痤疮、红斑痤疮和头皮银屑病）最有效。凝胶对开放伤口有相当的刺激性，对皮肤起不到安抚作用。
你知道吗……
外用药物的类型
外用药物可分为以下有重叠的几类：
清洁剂
主要的清洁剂有肥皂、去污剂和溶液（一种液体物质，可以溶解其他物质）。肥皂是最常用的清洁剂。肥皂是清洁和乳化剂，包含某些类型的脂肪或碱液，而洗涤剂则是由石油产品制成。某些肥皂会使皮肤干燥，但另一些含乳脂的肥皂可以使皮肤不会太干燥。
因为婴儿香波是很好的清洁剂，对皮肤刺激小、因此适用于清洗伤口、割伤、擦伤和眼睛周围区域。银屑病、湿疹和其他鳞屑性疾病患者还可用婴儿洗发剂去除死皮屑。但有渗液的皮损一般只需用水或温和的肥皂清洗，因为洗涤剂和将强烈的肥皂会刺激该区域。
清洁剂中可加入各种化学物质。例如某些肥皂中加入了抗菌剂。总体而言，抗菌肥皂不会改善卫生状况或预防疾病，常规使用可能破坏皮肤细菌的正常平衡。去头皮屑的洗发剂和洗剂可能会含有其他抗菌物质，如吡硫锌、硫化硒或焦油提取物，有助于治疗皮肤剥落、湿疹和头皮银屑病。
水是清洁剂的主要溶液。其他溶液包括汽油溶液，能清洁皮肤上不能被肥皂和水清洗的污物，如沥青。少量酒精可以在注射和静脉点滴前使用，来清洁皮肤。在不方便洗手的情况下，酒精凝胶和洗手液一样可以用于处理常规手部卫生问题。其他溶液如洗甲水（去除指甲油）、汽油、油画溶液一般不用于清洁皮肤。这些溶液会溶解皮肤自然产生的油脂，造成皮肤干燥和刺激。而且可能被皮肤吸收，造成中毒。
保护剂
保湿剂（润肤剂）
保湿剂能够恢复和维持皮肤的水分和油脂。使用这类保湿剂的最佳时间是皮肤湿润的时候，如洗澡后立即使用。保湿剂一般含有甘油、矿物油或矿脂，可以是洗剂、霜剂、软膏和沐浴油。某些更强劲的保湿剂含有化学物质如尿素、乳酸、羟基乙酸等。冷霜是含脂肪（例如蜂蜡）和水的非处方 (OTC) 保湿乳剂。
干燥剂
皮肤皱褶部位过分潮湿可能造成浸渍，特别是在皮肤摩擦部位，在炎热潮湿的天气容易发生。通常受影响最多的部位是足趾或臀部之间，腋窝、腹股沟和乳房下。这些潮湿的部位为微生物大量繁殖提供了有利的环境，特别是真菌和细菌。
玉米淀粉和滑石粉是最常用的干燥剂。这些粉末可吸收皮肤表面的水分。许多滑石粉制剂中大多数只在气味和包装上不同。滑石粉比玉米淀粉更有效，但在婴儿粉剂中不使用，因为在吸入时会导致肺部肉芽肿（一种慢性炎症）。不建议在女性生殖器部位使用滑石粉，因为担心可能有癌症风险。玉米淀粉是一种很好的干燥剂，但有时会导致真菌感染。偶尔需要高吸水粉（吸水能力极强的粉）来使非常潮湿的部位干燥，如腹股沟或腋窝。
含铝盐的溶液也是干燥剂，通常见于 OTC 止汗药。含铝盐的处方药用于治疗多汗症。
收敛剂是使皮肤皱缩和收缩的液体干燥剂。最常用的收敛剂溶液是醋酸铝溶液。收敛剂常用作敷料或者浸泡剂，用于治疗有感染的湿疹、渗出性皮肤病变和褥疮。金缕梅也是受欢迎的非处方的收敛剂。
止痒剂
皮肤疾病常伴有瘙痒。瘙痒和轻度疼痛有时可以使用 OTC 药剂来治疗，如樟脑、薄荷醇、普莫卡因、氧化锌或利多卡因和丙胺卡因混合物（美国处方药）。炉甘石是一种常见的舒缓剂，在一定程度上有助于缓解瘙痒，还有助于干燥皮肤。
抗组胺药（能阻断某些类型的过敏反应）有时在外用制剂中用来缓解过敏反应造成的瘙痒。多虑平是一种有效的外用抗组胺制剂。因为抗组胺药苯海拉明（常见于许多非处方外用制剂中）涂抹到皮肤上时可能会引起过敏反应，因此医生通常不推荐使用。口服（经口服用）抗组胺药似乎不会引起此类皮肤反应，因此在缓解瘙痒时，抗组胺药主要通过口服，而不是外用。苯佐卡因是一种用于减轻瘙痒的麻醉剂，也可以触发过敏反应，因此不推荐。
抗炎剂
皮质类固醇是用于减轻皮肤炎症（肿胀、瘙痒和潮红）的主要外用药物。皮质类固醇对毒藤、金属、衣物、药物、湿疹和很多其他物质引起的过敏性或炎性反应所致皮疹最有效。由于它对抗细菌和真菌感染的效果较差，以及会使伤口延迟愈合，因此通常不用于感染部位或伤口。对于痤疮样皮损，局部外用激素药膏一般没有什么效果，有时反而会引起痤疮样皮疹。皮质类固醇有时也与抗真菌药物混合使用，在去除真菌感染的同时减轻红斑和瘙痒。
外用皮质类固醇的出售剂型有洗剂、霜剂、软膏、溶液、泡沫剂、油膏、凝胶和胶贴产品。霜剂的效果是最好的，使用时需轻轻揉搽直到完全消失。通常，软膏的效果最强。制剂中的皮质类固醇类型与浓度决定了最终效果。非处方的氢化可的松浓度最高可达到1%（但浓度 0.5% 或低于 0.5% 效果一般）。更强效的皮质类固醇制剂则需要医生处方。医生通常首先使用强效皮质类固醇；随着疾病减轻，逐步改用效果较弱的皮质类固醇。一般来说，使用外用皮质类固醇时，每天要少量涂抹 2～3 次；但是强效的外用皮质类固醇每天只能用 1 次。
在皮肤薄的部位（如面部、腋下和生殖器）及天然皮肤接触皮肤的部位（如腋下和腹股沟）应慎用皮质类固醇。医生通常对这些敏感部位使用弱效的皮质类固醇，而且不超过数天到一周。在任何部位长期涂抹（超过 1 个月）都有可能导致皮肤破损、萎缩纹、痤疮样疹，有时还有可能对皮质类固醇本身产生皮肤过敏反应（过敏性接触性皮炎）。面部使用中效或强效剂型时，更常导致副作用 - 口周皮炎（口周、下颌的红色凸起皮疹），有时会引发眼周皮炎（眼周皮疹）；而使用弱效剂型时则较少出现这种情况。儿童大面积或长时间使用强效剂型时，有可能会抑制肾上腺功能，特别是封闭性（不透气和防水）敷料。
当对治疗没有反应的一小块或小面积区域需要更强剂量的外用皮质类固醇时，医生可能会将皮质类固醇注射到皮下，或者偶尔会使用已注入皮质类固醇氟肾上腺素内酯的胶带。
另一种增加药物浓度的方法是使用塑料薄膜，例如，用聚乙烯薄膜涂上霜剂或软膏，保留过夜。塑料薄膜增加了药物的吸收和疗效，通常保留过夜。这种敷裹一般在出现严重银屑病和湿疹等疾病时使用。以封闭性敷料方式使用皮质类固醇的风险包括发生皮肤变薄（萎缩）、扩张纹（条纹）、皮面表面红血管扩张（毛细血管扩张）、痱子（粟疹）、痤疮样疹和细菌或真菌感染。
其他非皮质类固醇的外用药物，如他克莫司、吡美莫司、克立硼罗和芦可替尼，也可用于缓解炎症，尤其是湿疹患者。
一些声称能抗炎的草药——其中最流行的是甘菊和金盏花，常用于商业产品中，尽管其疗效并未得到确认。草药和“纯天然”制剂一般不是标准化的产品，容易使皮肤过敏或者刺激皮肤。
焦油制剂是非皮质类固醇消炎剂，属于煤炭生产的副产品。它们能够减缓皮肤细胞分裂，可用于治疗导致过度皮肤生成（脱鳞）的疾病，如银屑病。副作用包括刺激、毛囊炎症（毛囊炎）、衣物和家具沾染、阳光敏感（光敏）。在感染部位不能使用。
抗感染剂
病毒、细菌、真菌和寄生虫能感染皮肤。到目前为止，防止皮肤感染的最好方法是用肥皂和水仔细清洗皮肤。更强的消毒剂只用于医师和护士消毒皮肤，以防和病人发生交叉感染。抗菌剂通常是在手术前用于消毒皮肤，以降低皮肤表面的细菌数量，防止发生术后感染。
一旦发生皮肤感染，可根据诊断或怀疑的感染的严重程度和类型，使用外用或系统药物治疗。外用抗感染剂包括抗生素、抗真菌药物和杀虫剂。
局部外用抗菌剂的应用较少。许多仅可通过处方购买。克林霉素和红霉素最好用于治疗痤疮的辅助用药。外用甲硝唑和偶尔外用磺胺醋酰、克林霉素或红霉素治疗酒渣鼻。莫匹罗星和外用抗生素瑞他莫林和奥泽沙星可用于治疗脓疱疮（一种皮肤葡萄球菌感染）。
外用矿脂（例如凡士林）已取代杆菌肽和多粘菌素等非处方（OTC）外用抗生素，用于皮肤活检部位的术后护理以及预防刮伤、轻微烧伤和擦伤感染。杆菌肽和多粘菌素，尤其是新霉素，可引起过敏反应（接触性皮炎）。凡士林和这些抗生素一样有效，不会引起这样的过敏反应。
外用抗真菌药物对于各种皮肤真菌感染（如环癣和香港脚）都有很好的疗效。但是，外用药物对于指甲的真菌感染疗效较差。一般需要口服抗真菌药物（通常是特比萘芬）治疗甲感染，但即使口服药物，复发也非常常见。
非抗生素外用抗菌剂可阻止或减缓皮肤上微生物（如病毒、真菌和细菌）的生长，因此被认为是抗感染的（抗菌）药物。这些药物包括碘溶液（如聚维酮碘和氯碘羟喹）、龙胆紫、银制剂（如硝酸银和磺胺嘧啶银）、次氯酸钠以及吡硫锌。
碘常用于手术前的皮肤消毒。需要偏移的抗菌剂时，可使用龙胆紫。银制剂（如磺胺嘧啶银）常用于治疗烧伤和溃疡，具有很强的抗微生物性质。许多伤口敷料都注入了银。次氯酸钠具有抗菌特性，可用于某些杀菌喷雾和身体洗液。吡硫锌还具有抗真菌作用，它是洗发剂中的一种常用成分，可用于治疗银屑病或脂溢性皮炎引起的头皮屑。
其他的抗菌剂对皮肤都有刺激性，会破坏皮肤组织的再生。
角质剥脱剂
敷料
敷料能够保护伤口，促进愈合，增加药物吸收，而且能够保护衣物。
有 2 种敷料：
非封闭（伤口可接触空气）
封闭（伤口被覆盖并封闭，不能接触空气）
非封闭性敷料
最常见的非封闭性敷料是纱布。纱布会允许空气尽可能多地接触伤口，同时覆盖伤口，并允许伤口干燥。
湿到干敷料是用溶液浸湿（通常是盐水）的非封闭性敷料，有助于清洁和去除（清创）变厚结痂或死亡的组织。在敷料浸湿后放上，在敷料液体蒸发后揭去敷料。一些干燥的物质就附着在敷料上。
封闭性敷料
封闭性敷料可以增加外用药物的吸收和疗效（以及副作用）。透明的不透水的薄膜，如聚乙烯，以及有弹性的，透明的半透膜。氧化锌明胶（乌纳糊靴）是对小腿皮肤炎症和溃疡（见于淤滞性皮炎患者）很有效的封闭性敷料。水状胶敷料可吸出皮肤的液体，形成凝胶，用于加速皮肤溃疡的愈合。
封闭性敷料有时也盖在皮质类固醇上，用于治疗重度银屑病、特应性皮炎、红斑狼疮皮肤病变、慢性手部皮炎以及其他疾病。
其他的封闭性敷料可用于保护伤口，促进烧伤的愈合。医生还发现，对于其他类型的开放性伤口，如果保持湿润并且上覆封闭性敷料，则可能愈合得更快、更彻底。这些敷料能够使伤口保持适当的湿度，并可为新生的皮肤组织提供生长的骨架。这些敷料包括复杂商品、简单的凡士林膏以及涂于绷带上的抗生素软膏。
有时，使用特殊的硅胶敷料治疗瘢痕疙瘩（瘢痕组织）。