外用制剂中的活性成分或药物与非活性成分（称为赋形剂）混合在一起。基质决定药物的稠度（例如是否黏稠，是油性的还是水性的），以及药物的活性成分是保留在皮肤表面或是穿透进皮肤。根据所用的赋形剂，可将相同的药物放入以下制剂中

软膏

霜剂

洗剂

浴液和浸泡液

泡沫剂

溶液

粉剂

凝胶

可以制备出不同浓度的外用药物。赋形剂的选择取决于药物涂抹位置、呈现方式和涂抹方便程度和保持度。

软膏含有大量较黏稠的油脂和很少的水分，感觉油腻，较难洗掉。可能感觉脏、油腻且较难洗掉。皮肤需要润滑和保湿时宜使用软膏。软膏通常比霜剂能更好地使药物成分渗透到皮肤里。因此，软膏比药物浓度一样的霜剂药效更强。软膏对开放性伤口（如腐蚀或溃疡）的刺激性没有霜剂强，并且较凝胶、洗剂、溶液的刺激性要小得多。在洗澡后，或在用水沾湿皮肤后涂抹效果最好。

霜剂是最常用的剂型，是在水中使用油乳剂，这表示主要包含含有水的油脂。（软膏与此相反，主要是部分水与油脂混合。） 霜剂很容易涂抹，可以通过涂搽完全进入皮肤而不留痕迹。霜剂的刺激性相对较小。

洗剂与霜剂类似，但含有更多的水分。它实际上是以水或者是以油和水为基质的细微粉末的悬浮液。洗剂中的药物成分比软膏、霜剂或者凝胶的渗透性要差一些，因此洗剂的疗效要比其他剂型差一些。但是，洗剂也有多个优势。它们可外涂于多毛皮肤，特别适合用于冷却或干燥发炎或有渗出的病变，如接触性皮炎、香港脚（足癣）或股癣(tinea cruris) 导致的病变。

在治疗时会使用药浴和浸泡方法，而且必须涂抹到身体的大部分区域。这种方法通常以坐浴形式用于轻度皮肤问题（如痔疮），为非处方药 (OTC) 治疗。药浴时不经常使用强效处方药，因为很难掌握给药的剂量。

泡沫剂是喷雾制剂（使用推力以压力存储的液体，这样混合物可以配药），可用作酒精或皮肤舒缓物（称为润肤剂）的底药。这些药剂很快会被皮肤吸收，并经常在身体毛发覆盖的地方使用。

溶液是含有可溶性药物的液体。最常用的溶液有酒精、丙二醇、聚乙二醇和纯水（原文如此，中文中溶液是专指药物的水溶液-译者注）。溶液方便使用，特别适合头皮疾病，如银屑病或脂溢性皮炎。溶液通常倾向于干燥，而不是湿润皮肤，但此干燥作用非常适用于潮湿、渗出（滴出）性皮肤疾病。由于基质的不同，溶液有可能对皮肤产生刺激，特别是酒精和丙二醇溶液，对于开放性伤口的刺激性更大。一种常见的溶液是醋酸铝溶液，通常用作浸泡液。

粉剂常用于防止间擦部位皮肤之间相互摩擦，例如在足趾或臀部间，腋窝、腹股沟或乳房下。粉剂可用来干燥被水分浸渍变软的皮肤。它们可以与有效药物（如抗真菌药物）混在一起使用。

凝胶是很稠的水基或醇基物质，不含油或油脂。皮肤吸收凝胶制剂不如吸收含油或油脂的剂型好。因此，通常对需要缓慢吸收的疾病（例如痤疮、红斑痤疮和头皮银屑病）最有效。凝胶对开放伤口有相当的刺激性，对皮肤起不到安抚作用。