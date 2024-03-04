任何单一化合物，包括假马齿苋都不太可能提供如此广泛的健康益处。因此，不太可能有证据能证实这种多重获益。目前尚无高质量的人体研究证明假马齿苋对改善记忆或认知功能或治疗任何疾病有效。

细胞和动物研究表明，假马齿苋可能有以下健康效应，但这些发现尚未在人体研究中得到证实：

降低许多疾病（如癌症、心脏病和糖尿病）中的高炎症水平

预防焦虑和压力

降低血压

杀死癌细胞

人体研究的证据显示，假马齿苋声称可提供的健康益处有限。其中许多研究规模很小（例如，少于100名参与者）且研究质量较差。这些研究表明假马齿苋可能具有以下健康益处：