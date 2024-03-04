假马齿苋的学名为Bacopa monniera。
假马齿苋是一类小型植物，生长于亚洲各地的游牧地区，以及南美洲、夏威夷和佛罗里达州。
这种植物也被称为婆罗米、印度天胡荽、水牛膝草和恩典之草。
通用名称“婆罗米”也可以指另外一种完全不同但具有与假马齿苋相似药用特性的植物：积雪草（Centella asiatica）。这两种植物都被认为是适应原。
完整植物在印度已用于传统阿育吠陀医学达数世纪。
假马齿苋的活性成分是“假马齿苋皂苷”的混合物，可保护神经细胞并提高学习能力。
植物成分也被认为具有抗氧化和抗炎作用。自由基是正常细胞产生的具有活性的产物。
该植物可以多种方式使用：
作为草药进食
干燥后可制成可与黄油混合的粉末
以药丸和胶囊形式单独添加或与其他草药一起添加进膳食补充剂中
（另请参见膳食补充剂概述。）
假马齿苋声称的益处
该草药声称可提供的众多健康益处有：
改善记忆和学习能力
治疗神经病、高血压、焦虑、癫痫、哮喘、麻风病、结核病和皮肤病
减缓衰老
治疗蛇咬伤
缓解或延迟阿尔茨海默病和注意力缺陷/多动障碍 (ADHD) 的症状
改善消化功能
假马齿苋的益处证据
任何单一化合物，包括假马齿苋都不太可能提供如此广泛的健康益处。因此，不太可能有证据能证实这种多重获益。目前尚无高质量的人体研究证明假马齿苋对改善记忆或认知功能或治疗任何疾病有效。
细胞和动物研究表明，假马齿苋可能有以下健康效应，但这些发现尚未在人体研究中得到证实：
降低许多疾病（如癌症、心脏病和糖尿病）中的高炎症水平
预防焦虑和压力
降低血压
杀死癌细胞
人体研究的证据显示，假马齿苋声称可提供的健康益处有限。其中许多研究规模很小（例如，少于100名参与者）且研究质量较差。这些研究表明假马齿苋可能具有以下健康益处：
改善注意力和记忆力
加快视觉信息的处理
减少儿童注意力缺陷/多动障碍的症状
帮助预防癫痫发作
减少焦虑
假马齿苋的副作用
假马齿苋的常见副作用包括胃部不适、恶心、腹泻和/或疲劳。一些证据表明假马齿苋可能
导致心率减慢，这在心率本身偏慢的人中可能会引发问题
减慢肠道转运，对肠道阻塞可减慢食物或液体通过肠道转运的人而言，这可能是危险的
溃疡加重，因为它可能增加胃和肠道的分泌物
增加肺部液体分泌，从而加重哮喘和其他肺部疾病
提高甲状腺激素水平，对甲状腺疾病患者来说可能不安全
增加尿路梗阻，因为它可能增加尿路分泌物
假马齿苋与药物的相互作用
几乎没有证据表明假马齿苋与其他药物发生相互作用。
因为假马齿苋可能增加甲状腺激素水平，所以使用甲状腺激素药物的人不应服用假马齿苋。
一起使用假马齿苋和氟西汀（一种抗抑郁药）可引起意识模糊、躁动、血压或体温变化等症状。
假马齿苋可能会增加脑、心脏和身体其他部位某些化学物质的水平。一些药物，如用于治疗阿尔茨海默病和青光眼的药物，包括毛果芸香碱、多奈哌齐和他克林，也可能影响这些化学物质。
假马齿苋也可增加其他药物的水平，如血液稀释剂华法林、抗糖尿病药物如格列吡嗪、某些降压药物如地尔硫卓或氯沙坦，或某些化疗药物如依托泊苷、长春碱或长春新碱。
假马齿苋的使用建议
尚未在高质量人体研究中证实假马齿苋对健康的有益作用。
不建议使用假马齿苋，因为经证实的获益没有多于可能的不良副作用。
假马齿苋对大多数人来说可能是安全的。但是，
孕妇和有胃溃疡、甲状腺疾病、肠梗阻、尿路梗阻、心率缓慢或肺部疾病的患者应避免使用假马齿苋。
使用某些药物（包括氟西汀、甲状腺激素药物和治疗阿尔茨海默病、青光眼、高血压或糖尿病的药物）的患者在使用假马齿苋之前应与医生交谈。