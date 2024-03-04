据目前所知，还没有发现什么副作用。然而，因为蔓越莓的汁液非常甜，以致几乎尝不出酸味，因此有糖尿病的病人禁用蔓越莓，除非人工加甜或不加甜。人们还可以通过使用蔓越莓药丸代替食物来避免摄入多余糖。

有肾结石的人应咨询医生后再服用蔓越莓产品。