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蔓越莓是一种水果，可以生吃，可以制成各种食品，比如果冻及果汁。蔓越莓补充剂以药丸形式提供。
（另请参见膳食补充剂概述。）
蔓越莓声称的益处
蔓越莓的益处证据
证据表明蔓越莓汁或蔓越莓提取物有助于防止尿路感染在随后的 12 个月内复发，但这一效果微乎其微。蔓越莓不能治疗活动性尿路感染。 不过，证据有些不一致。天然的未经加工的蔓越莓汁液中包括花青素，它可以阻止大肠杆菌（引起泌尿道感染的常见细菌）黏附到尿道壁上。
没有证据表明蔓越莓可有效减轻发热或治疗某些癌症。
蔓越莓的副作用
据目前所知，还没有发现什么副作用。然而，因为蔓越莓的汁液非常甜，以致几乎尝不出酸味，因此有糖尿病的病人禁用蔓越莓，除非人工加甜或不加甜。人们还可以通过使用蔓越莓药丸代替食物来避免摄入多余糖。
有肾结石的人应咨询医生后再服用蔓越莓产品。
蔓越莓与药物的相互作用
与华法林（抗凝血药）一起服用蔓越莓产品可能会增加出血风险；因此，使用华法林的人应避免服用蔓越莓产品。蔓越莓可能会增加用于降低胆固醇的阿托伐他汀以及抗高血压药物硝苯地平（降压药）的效果。
蔓越莓的使用建议
复发性尿路感染患者可考虑服用蔓越莓来降低发病风险。但是，在服用蔓越莓产品之前，应咨询医生可能发生的与药物的相互作用。
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美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：蔓越莓