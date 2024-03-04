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脱氢表雄酮（DHEA）是肾上腺产生的一种类固醇激素，可转变成性激素（雌激素和雄激素）。DHEA的效用与睾酮的效用相似。DHEA可以通过墨西哥山药中的某些成分合成，但不建议食用该植物，因为人体无法将这些成分转化为DHEA。
DHEA的合成形式有片剂、胶囊、粉末、外用乳膏和凝胶。
（另请参见膳食补充剂概述。）
DHEA 声称的益处
DHEA 的益处证据
DHEA的许多医用价值还没有得到证明。然而，一些证据表明，它可以缓解抑郁症（虽然不是一线治疗)、改善衰老皮肤状态，并改善接受辅助生殖的女性的生育能力。
研究发现，几乎没有证据表明 DHEA 补充剂对没有痴呆症的中年或老年人的认知功能有有益作用。
DHEA 的副作用
从理论上讲，DHEA可能导致痤疮、头痛、情绪变化、男性乳房增大和女性多毛。它可能会降低 HDL 胆固醇（好胆固醇），增高甘油三酯并导致多囊卵巢综合征 (PCOS) 加重。它还可能刺激前列腺癌、肝癌和乳腺癌生长。然而，这些作用还没有得到证实。
DHEA 与药物的相互作用
DHEA可能会增加使用抗凝剂患者的出血。DHEA可能会在使用抗抑郁药物的患者中诱发躁狂。DHEA可能会拮抗他莫昔芬、芳香酶抑制剂（如阿那曲唑）和氟维司群的抗雌激素作用。DHEA可能会增加三唑仑（一种用于助睡眠的苯二氮卓类药物）的浓度，并降低卡介苗（BCG）结核疫苗接种的有效性。
DHEA 的使用建议
由于所声称的益处尚未得到证实，且可能存在有害的副作用以及多种药物相互作用，因此通常不建议使用DHEA补充剂。通常禁止运动员使用。儿童不应使用DHEA。