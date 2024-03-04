氨基葡萄糖提取自一种存在于螃蟹、牡蛎、虾的外壳，叫做甲壳素。氨基葡萄糖可通过乳霜或药膏外涂，制成片剂或胶囊，通常以硫酸氨基葡萄糖的形式存在，但有时以盐酸氨基葡萄糖的形式存在。氨基葡萄糖通常与硫酸软骨素一起服用。
（另请参见膳食补充剂概述。）
氨基葡萄糖声称的益处
人们主要服用氨基葡萄糖来治疗膝骨关节炎。它在治疗其它部位的骨关节炎方面的作用较少有证明。
氨基葡萄糖的益处证据
证据具有争议性。有些证据认为氨基葡萄糖既能缓解疼痛又能改善疾病，而其它的大型的、设计良好的研究显示氨基葡萄糖没有效果。一项大型研究表明，与硫酸软骨素联合使用时，盐酸氨基葡萄糖是有益的。有证据表明，可使用特定生产商 Rotta Research Laboratorium 生产的硫酸氨基葡萄糖治疗轻度至中度膝骨关节炎，服用至少 6 个月。氨基葡萄糖对重度膝骨关节炎或其他部位骨关节炎的获益尚不清楚。
氨基葡萄糖的副作用
对于大多数人而言，氨基葡萄糖是安全的。常见的副作用是瘙痒、轻度的消化方面的问题，如烧心、腹泻、呕吐和恶心。其它副作用包括疲劳、头痛、难以入睡、对日光敏感和指甲改变。肝病患者应尽可能避免使用氨基葡萄糖。对甲壳类食物过敏的人服用提取自甲壳动物的氨基葡萄糖可引起过敏反应。一些哮喘患者会出现急性发作。
氨基葡萄糖与药物的相互作用
根据世界卫生组织的病例报告和信息，高剂量氨基葡萄糖可能与华法林相互作用，并导致瘀伤或出血。尚不清楚其他重要的药物相互作用。
氨基葡萄糖的使用建议
一般认为氨基葡萄糖是安全的，但其益处的证据有限。膝骨关节炎患者可考虑与医生讨论在治疗计划中增加氨基葡萄糖（通常与硫酸软骨素联合使用）。但是，治疗骨关节炎的专家组织并不支持使用。
使用华法林的患者应与医生讨论监测出血风险。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：氨基葡萄糖和软骨素治疗骨关节炎：您需要知道的事情