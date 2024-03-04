证据具有争议性。有些证据认为氨基葡萄糖既能缓解疼痛又能改善疾病，而其它的大型的、设计良好的研究显示氨基葡萄糖没有效果。一项大型研究表明，与硫酸软骨素联合使用时，盐酸氨基葡萄糖是有益的。有证据表明，可使用特定生产商 Rotta Research Laboratorium 生产的硫酸氨基葡萄糖治疗轻度至中度膝骨关节炎，服用至少 6 个月。氨基葡萄糖对重度膝骨关节炎或其他部位骨关节炎的获益尚不清楚。