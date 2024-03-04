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硫酸软骨素是软骨的一种天然组成部分。它是从鲨鱼或牛的软骨提取出来的或人工合成的。其多数与氨基葡萄糖结合。
硫酸软骨素用于治疗骨关节炎。
（另请参见膳食补充剂概述。）
硫酸软骨素声称的益处
人们口服硫酸软骨素治疗骨关节炎，通常与氨基葡萄糖联合使用。
硫酸软骨素的益处证据
科学证明单独应用硫酸软骨素时是没有好处的。不过，有证据表明，硫酸软骨素与氨基葡萄糖联合使用可以
减轻关节疼痛
改善关节活动度
允许减少常规抗炎药的剂量，例如，当硫酸软骨素与氨基葡萄糖一起使用 6 至 24 个月时
主要是小型试验对硫酸软骨素单独给药或与氨基葡萄糖联合给药治疗骨关节炎进行了研究。不过，2006 年的氨基葡萄糖/硫酸软骨素关节炎干预试验 (GAIT) 是一项对氨基葡萄糖、硫酸软骨素和两者联合治疗膝骨关节炎的大型安慰剂对照研究。它们单独给药或联合给药均不能显著降低疼痛。研究表明，中度至重度膝关节疼痛患者使用联合治疗后会有一些缓解，但这些结果需要确认。
硫酸软骨素的副作用
硫酸软骨素似乎没有什么副作用。最常见的副作用是胃痛、恶心及其它消化道症状。然而，除非硫酸软骨素是药用级的，否则它有可能传播细菌、病毒或朊病毒感染。
硫酸软骨素与药物的相互作用
硫酸软骨素与华法林和可能用于预防血栓的其他药物（抗凝剂）联合使用可能会增加出血风险；因此，使用抗凝剂的人应避免使用硫酸软骨素。
硫酸软骨素的使用建议
硫酸软骨素与氨基葡萄糖联合使用可能有助于缓解膝骨关节炎的症状，但效果可能微乎其微。骨关节炎的治疗指南目前不建议使用软骨素和氨基葡萄糖联合治疗。
硫酸软骨素似乎较为安全，但使用抗凝剂（如华法林）的患者应避免。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：氨基葡萄糖和软骨素治疗骨关节炎：您需要知道的事情