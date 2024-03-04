硫酸软骨素与氨基葡萄糖联合使用可能有助于缓解膝骨关节炎的症状，但效果可能微乎其微。骨关节炎的治疗指南目前不建议使用软骨素和氨基葡萄糖联合治疗。

硫酸软骨素似乎较为安全，但使用抗凝剂（如华法林）的患者应避免。