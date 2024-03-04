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锯棕榈是在美国东南部生长的一种棕榈树。其含有植物活性成分，即脂肪酸（脂肪）。该植物的浆果可制成茶。锯棕榈也可制成片剂、胶囊、流体提取物。
（另请参见膳食补充剂概述。）
锯棕榈声称的益处
锯棕榈可抵消睾酮的作用。许多男性服用锯棕榈来治疗前列腺良性增大（良性前列腺增生）。锯棕榈声称的益处还包括增加精子量、使乳房变大、提高性活力，另外还具有抗炎和抗癌作用。它还用于促进男性型秃发患者的头皮毛发生长。
锯棕榈的益处证据
没有科学证据表明锯棕榈可逆转良性前列腺增生。
尽管设计合理的研究没有显示锯棕榈对前列腺肥大症状（例如尿频）有任何益处，但一些证据表明，从锯棕榈中提取的特定化学物质可减少夜尿并增加尿液从膀胱排出的流动速度。
声称它可增加精子量、使乳房变大或提高性活力的说法未经证实，声称它具有抗炎和抗癌特性的说法也没有依据。没有明确的益处证据表明锯棕榈会增加男性型秃发患者的头发生长。
锯棕榈补充剂的成分和浓度差异可能会降低其安全性和有效性。
锯棕榈的副作用
患者偶尔会出现头痛、腹泻和潮热，但很少报告严重副作用。已有肝损害和胰腺炎的报告，但尚不清楚是否由锯棕榈引起。
怀孕或可能怀孕的女性不应因潜在激素作用而服用锯棕榈。
锯棕榈与药物的相互作用
接受激素治疗的女性在服用锯棕榈之前应该咨询自己的医生。锯棕榈可能与雌激素疗法和口服避孕药相互作用并降低其有效性。锯棕榈也可能与华法林、抗凝剂和抗血小板药物相互作用，并导致出血。
锯棕榈的使用建议
通常认为锯棕榈是安全的，可减少夜尿并改善男性尿流。
因为锯棕榈可能具有激素作用，所以儿童、已怀孕或可能怀孕的女性以及哺乳期女性不应使用。
使用华法林、其他抗凝药或抗血小板药物的患者以及服用口服避孕药的女性应避免使用锯棕榈或在使用前咨询医生。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：锯棕榈