没有科学证据表明锯棕榈可逆转良性前列腺增生。

尽管设计合理的研究没有显示锯棕榈对前列腺肥大症状（例如尿频）有任何益处，但一些证据表明，从锯棕榈中提取的特定化学物质可减少夜尿并增加尿液从膀胱排出的流动速度。

声称它可增加精子量、使乳房变大或提高性活力的说法未经证实，声称它具有抗炎和抗癌特性的说法也没有依据。没有明确的益处证据表明锯棕榈会增加男性型秃发患者的头发生长。

锯棕榈补充剂的成分和浓度差异可能会降低其安全性和有效性。