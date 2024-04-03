毛发丢失（也称为脱发）会发生在身体的任何部位。发生于头皮的毛发丢失通常被称为秃头症。毛发丢失是备受大众关注的美观问题，但它也是一个全身（系统性）疾病的征兆。

毛发呈周期生长（另见毛发生长概述）。每个周期包括

一个持续 2-6 年的长生长期（生长期）

一个持续 3 周的短暂过渡期（退行期）

一个持续 2-3 个月的短暂休息期（休止期）

在休息期结束时，毛发脱落（外因性），随着新的毛发开始从毛囊中长出来，新的周期再次开始。通常情况下，每天约 50 至 100 跟头发到达休止期末期，然后脱落。

导致脱发的生长周期紊乱包括

生长期脱发： 生长期干扰，造成生长期毛发脱落

休止期脱发： 每天有 100 多根头发进入休止期，之后脱落

医生有时会将毛发丢失归类为局灶性（仅限于头皮的一部分）或弥漫性（普遍的）。此外，也可以根据是否有结疤而为毛发丢失分类。

秃头的原因 毛发丢失的最常见病因是： 男性型和女性型秃发（雄激素性脱发） 毛发丢失的其他常见病因是： 斑秃

某些全身性疾病，如皮肤红斑狼疮和激素疾病

药物，特别是化疗药物

真菌感染，如头皮环癣（头癣）

躯体应激，例如高烧、手术、重大疾病、突发性体重减轻或妊娠（这些都可能会导致一个休止期脱发）

心理性紧张

损伤（创伤） 毛囊损伤有很多原因，包括 拔毛症（一种以习惯性拔除正常毛发为特征的精神疾病）

牵引性脱发（由于持续牵引，如辫子、盘发或马尾辫拉扯发皮导致的毛发丢失）

烧伤和放射

压力诱导的脱发（例如，手术时头皮长时间受压导致毛囊损伤之后） 中心离心性瘢痕性脱发，瘢痕形成于头皮顶部。原因与多个因素有关。 不太常见的原因包括原发性毛干异常（即异常源于毛干）、毛发扁平苔藓（头皮扁平苔藓）和额叶纤维性脱发，以及罕见的皮肤疾病。 你知道吗…… 雄激素源性脱发 这种形式的脱发会随着年龄的增长而增加，对于 80 岁以上年龄段，其会影响 70% 以上的男性（男性型脱发）及 57% 以上的女性（女性型脱发）。激素双氢睾酮连同遗传起着重要的作用。脱发会在青春期或之后的任何年龄开始出现，甚至在青少年时期也会出现（见图脱发）。 雄激素源性脱发 隐藏详情 这张照片显示雄激素性脱发（男性型秃发）。 ALEX BARTEL/科学图库 男性脱发通常始发于前额或者头顶，然后发展到头后。有些男性只脱落部分头发，只表现发迹后退或枕部的一个秃斑。另一些男性，特别是青年时即开始脱发的男性，头顶头发全部脱落，但两侧和后部的头发仍存在。这类脱发称为男性型脱发。 女性脱发通常开始于头顶，并且仍有少数头发而不是全部脱落。发迹保持完整。这类脱发称为女性型脱发。 毛发丢失 斑秃 对于斑秃，通常突然出现圆形不规则脱发斑。还会发生范围更大的头皮和身体毛发脱落。自身免疫病是机体免疫系统功能异常导致机体攻击自身组织的疾病（称为自身免疫反应）。 斑秃 隐藏详情 此图片显示斑秃者在头皮上的斑片状脱发。 © Springer Science+Business Media 中心离心性瘢痕性脱发 中心离心性瘢痕性脱发是黑人女性瘢痕性脱发最常见的原因。热梳、化学蓬松剂或编辫可能导致的头皮综合损伤，以及毛囊异常引起毛囊损伤的遗传倾向会导致头皮顶部和后部出现进行性脱发和疤痕。 皮肤型红斑狼疮 在皮肤型红斑狼疮中，整个毛发区会掉落。如果毛囊被完全摧毁，脱发可能是永久性的。皮肤红斑狼疮会影响患有或未患有系统性红斑狼疮 (SLE) 的患者，SLE 是一种身体产生的抗体或细胞攻击身体自身组织的疾病（称为自身免疫性疾病）。系统性红斑狼疮会影响全身的各个器官，可导致急性皮肤狼疮伴广泛的无瘢痕脱发。在慢性皮肤型红斑狼疮中，头发会成片脱落，还会发生瘢痕或永久脱发。 荷尔蒙失调 如果女性出现雄性激素过量（雄激素过多），或对雄性激素的作用更敏感（例如与遗传有关），那么她们可能发生头皮脱发、痤疮和多毛症（即在比较典型的男性毛发生长部位，如面部和躯干长毛）。女性雄激素过多的最常见原因是多囊卵巢综合征 (PCOS)。患有 PCOS 的女性通常面部和身体的毛发过多，有些患者出现头皮脱发，表现为头皮中线变宽（女性型秃发）。当雄激素水平高到足以引起头皮脱发以及其他体征和症状时，如声音低沉、乳房体积缩小、肌肉块增大、经期不规律、阴蒂增大（与阴茎相对应的较小女性器官）和性欲增强，就会发生男性化。罕见情况下，卵巢或肾上腺肿瘤可分泌雄性激素，引起男性化。服用合成代谢类固醇以提高运动成绩的女性，或患有影响肾上腺的遗传性疾病（先天性肾上腺增生）的女性也可能出现男性化。 药物 当使用代谢类固醇时，男性或女性型脱发可能发生。化疗药物通常会中断头发生长期，造成处于生长期的头发脱落（生长期脱发）。其他处方药物（例如抗凝剂，以及用于治疗高血压、痤疮、甲状腺疾病或癫痫的药物）通常会通过诱发休止期脱发而引起脱发。 化疗诱导的生长期脱发 隐藏详情 化疗或放疗可破坏生长（生长）期，导致生长期脱发。生长期毛发减少导致整个头皮脱发，在治疗后几周变得明显。一旦停止治疗，毛发通常会再生长。 © Springer Science+Business Media 营养失调 营养失调是脱发的一个不太常见的病因。症状根据具体营养疾病而有所不同： 过量维生素 A：皮疹、鳞片状嘴唇干裂、四肢疼痛肿胀、行动迟缓、食欲不振、体重减轻等

缺铁：贫血、易疲劳和运动能力退化

缺锌：皮疹、腹泻、频繁感染、食欲不振以及伤口愈合差 躯体应激 压力，如高烧、手术、重大疾病、减肥或怀孕能增加进入休止期的头发的数量（导致休止期脱发）。头发通常在几个月后脱落。这种类型的脱发往往不会是永久性的。 心理应激 拔毛症是一种精神疾病，特征为习惯性扭曲和拔掉正常毛发，导致毛囊创伤，最终导致毛发脱落（拔毛症）。这种习惯在儿童中最为常见，但也发生在成人中。这种拔发行为可能很长时间不会被注意到，从而干扰医生和家长的判断，他们可能会误认为是由斑秃或真菌感染等疾病引起脱发的。严重的长期心理压力还会导致头发自行脱落（休止期脱发）。但这种脱发涉及严重的长期压力，而不是日常生活的常规压力。 拔毛障碍（拔毛癖） 隐藏详情 在拔毛障碍（拔毛癖）中，患者会反复地拔掉毛发。患者可能会出现毛发减少斑片，而且毛发长度各不相同。拔毛障碍患者可能会试图掩盖毛发减少情况。 © Springer Science+Business Media 发癣（头癣） 头皮环癣是一种真菌感染，是儿童斑片状脱发的常见病因。感染开始表现为干燥的鳞屑斑块，并会逐渐扩大。头发最终可能折断，通常头皮发红，看起来像黑点。有时，头发会从头皮表面上脱落，并保留短根。脱发可能是永久性的，特别是如果感染不及时治疗。 牵拉型脱发 牵拉性脱发是指因紧绑的辫子、盘发或马尾持续牵拉着头发而引起的脱发。脱发常发生在前额和颞侧。

秃头评估 下面的信息可以帮助人们决定是否需要医生的评估，并帮助他们知道在评估过程中需获取什么信息。

警示体征 以下是特别需要关注的： 全身性（系统性）疾病的迹象

女性出现男性特征（男性化），如声音低沉、在典型的男性毛发生长部位长毛发（多毛症）、经期不规律、痤疮、乳房萎缩、肌肉块增大、阴蒂增大、性欲（性冲动）增强

何时就医 有脱发及全身疾病或中毒迹象的人群应立即就医。出现男性特征的女性给医生打电话，以讨论何时就医。其他人在可能时也应看医生，但不急于预约，除非其他症状发展。

医生会怎么做 医生首先询问病人的症状和病史，然后做体检。医生在病史采集和体格检查中的发现往往提示头发脱落病因和接下来需要进行的检查。 医生询问毛发丢失问题： 毛发丢失是逐渐开始还是突然开始

出现多长时间了

毛发丢失是否越来越多

脱发是在整个头部还是某一特定区域 他们注意其他症状，如瘙痒和脱屑。他们询问头发护理问题，包括是否把头发扎成辫子、是否使用卷发器及吹风机、头发是否经常被拉扯或扭曲。 医生会询问患者最近是否有接触过药物、非法药物、毒素或放射暴露，或是否有过巨大压力（如手术、慢性疾病、发热带来的压力或精神压力）。医生会询问患者有无其他可能表明病因的特点，包括体重急剧减轻、饮食习惯（包括多种饮食限制）以及強迫症。医生还会审查患者当前和最近的药物使用情况和脱发家族史。 在体格检查中，医生关注头皮，记录毛发缺损的分布规律、任何皮肤异常特征的存在及任何疤痕的存在。他们会在多个点测量头皮中心部分的宽度（见图脱发），并在显微镜下检查毛干有无异常。 医生评估身体其他部位的毛发缺损（如眉毛、睫毛、手臂和腿）。他们会检查有无可能与某些类型的脱发相关的皮疹及女性的男性化标志，例如声音低沉、多毛症、阴蒂增大及痤疮。他们还检查甲状腺。 表格 毛发丢失的一些病因及特征 表格

检查 如果病因是基于医生检查鉴定的，检测通常是不需要的。例如，男性型或女性型脱发一般不需要检查。但如果一个无家族脱发史的年轻男子出现脱发，医生可能会询问他是否使用过合成代谢类固醇及其他药物。 如果女性有显著脱发，并已发育出男性特征（例如，声音变低沉、面部和体毛过多），医生可能会询问是否使用处方药或非法药物并进行血液检查测量激素睾酮和硫酸脱氢表雄酮 (DHEAS) 水平。如果医生检查发现其他激素异常或其他严重疾病的体征，可能需要进行血液检查来鉴定这些疾病（例如，可进行测定促黄体激素 [LH] 和促卵泡激素 [FSH] 的检查，来诊断多囊卵巢综合征 [PCOS]）。基于医生评估后是否怀疑另一种疾病，可能会进行其他血液检查。 拉伸试验可以帮助医生评估脱发。医生在头皮上的至少 3 个不同区域轻轻地拉一堆头发（约40根）。然后，医生对每次拔出的毛发数量进行计数。如果每次拉出头发中的 4～6 根处在休止期，拉伸试验为阳性，而这个患者最有可能有休止期脱发。 如果在医生的检查和其他检查后诊断仍不明确，则需要进行头皮皮肤活检。活检有助于确定毛囊是否正常，可以帮助区分引起疤痕（通过破坏毛囊）及不会引起疤痕的秃头症。如果毛囊异常，活检可表明可能的病因。 当检验为阴性且人们不确定是否脱发真的过多时，可以进行日常头发计数量化脱发。患者每天早晨首先将梳理或洗发过程中脱落的头发收集在透明的塑料包装袋中，持续 14 天。然后记录每个塑料包装袋中的头发数量。除洗头外，每天掉 100 多根头发是反常的，最多可能掉 250 根。这些头发也许需要在显微镜下进行检查。

秃头的治疗 特定病因治疗

有时使用头发置换方法 如可能，治疗脱发的特定原因： 替换或停用引起脱发的药物。

根据病因不同，使用药物或手术治疗荷尔蒙失调。

如果缺铁或锌，则补充这些矿物质（参见铁缺乏和锌缺乏）。

在维生素 A 过多导致秃头的人中，维生素 A 摄入量可能会降低。

斑秃的治疗方法通常为将皮质类固醇注入皮肤、涂抹在头皮上（局部外用）或经口服用（口服）此药物。可给予其他局部外用药物和口服药物。

皮肤型红斑狼疮、扁平毛发苔癣和前额纤维化性秃头通常可通过将皮质类固醇注入皮肤或局部应用或通过其他局部外用或口服药物进行治疗。 牵拉型脱发通过消除物理牵引或对头皮的压力进行治疗。 头皮环癣采用口服抗真菌药物治疗。 拔毛癖难以治疗，但行为矫正、氯米帕明或选择性血清素再摄取抑制剂（如氟西汀、氟伏沙明、帕罗西汀、舍曲林、依他普仑或西酞普兰）可能有用。 由于躯体应激产生的脱发，如近期体重减轻、手术、感冒发热严重或分娩（休止期脱发），通常不需要治疗，因为它往往会自行消退。在头皮上应用米诺地尔可能对某些人有所帮助。 如果头发不能自行再生，可以尝试头发置换方法，包括 防止进一步脱发或促进长出新头发的药物

毛发移植

假发

药物 男性型和女性型脱发有时可以使用药物进行有效治疗。 米诺地尔可防止进一步脱发，增加头发生长。外用米诺地尔可直接涂抹于头皮，每日 2 次，对男性型和女性型脱发有效。毛发再生长可能需要 8 至 12 个月。最常见的副作用是皮肤刺激，如瘙痒和皮疹。脸上的毛发也会增长。米诺地尔也可超说明书口服。 非那雄胺通过阻断雄激素对毛囊的影响起作用，需要每天口服。非那雄胺有时可用于绝经后女性。因为非那雄胺在动物试验中导致出生缺陷，所以育龄期女性使用它并不安全。在男性中，其在停止脱发及刺激毛发生长方面的效力通常需要 6~8 个月的治疗，并且随着时间的增长，效果十分明显，但也因人而异。非那雄胺能降低性欲，增大乳房，导致勃起功能障碍，在较为少见的情况下可导致抑郁症状或自杀念头。非那雄胺还可以降低前列腺特异性抗原的 (PSA) 水平。在开始治疗之前，男性应该与医生讨论非那雄胺可能会如何影响前列腺癌筛查的结果。 米诺地尔或非那雄胺最重要的作用可能是防止进一步脱发。只要服用这些药物，作用就可以维持。 激素调节剂（如螺内酯）可能对某些女性有用。

毛发移植 移植是一个更永久的解决方案。在此过程中，来自头皮某一部分的毛囊被取出并移植到秃顶区域。在这种技术中，一次仅移植 1 根或 2 根头发。 另一种手术选择包括去除头皮皮肤的某个秃顶部位，拉伸在更广阔的区域内有头发的部位。

假发 假发通常为暂时性脱发提供最好的治疗方法（例如，化疗引起的脱发）。在化疗前，接受化疗者应咨询假发制造商，以便在需要时准备好适当的假发。在头发重新生长时，颜色和纹理不同于原始头发。

其他选项 激光疗法是治疗男性和女性型脱发（雄激素性脱发）的备选或额外治疗，这种疗法经证明可促进毛发生长。可以使用非处方器械，或者医生可以在诊室进行激光治疗。 可能促进毛囊生长的更新治疗涉及使用患者自己的血浆（血液的液体部分）和血小板（帮助血液凝结的小血细胞）。血小板是含有触发毛发生长的物质。在这种称为富含血小板血浆疗法或 PRP 疗法的治疗中，从患者身上抽取血液，通过处理去除富含血小板的血浆。然后将富含血小板的血浆注入秃斑中，可能刺激新发的生长。 有些人通过使用遮瑕粉、脱发遮瑕物（含有结合现有头发的纤维的产品）和纹身（称为头皮纹色法）隐藏稀薄的头发。