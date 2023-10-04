当患者充分康复或者可以到其它地方接受适当治疗时，患者会出院。

为确定患者应何时出院，医生会对住院导致问题（例如出现感染）的风险及在医院接受治疗的益处进行权衡。

如果患者在医院外也能够获得适当治疗，即便使患者入院的疾病尚未完全消除，对他们来说，在家里通常更好。

在以下情况下患者可以在医院外治疗

患者能够从口腔进食、喝水和服药。

患者可以获得医生开具的药物。

患者的疼痛通过药物可降至可以忍受的水平（但不一定完全缓解）。

患者能够在住所周围活动，并照顾自己，或能够获得进行这些活动所需的帮助。

患者的疾病不再需要使用医院设备来进行高级日常监测。

已安排好患者与医生的随访预约。

出院前，医护人员可能会评估患者安全地四处移动的能力，并询问一些问题以确定患者在出院后是否会需要额外帮助。出院计划人员或医院中的社会工作者可预计会出现哪些问题，然后针对这些问题提出建议并安排所需的家庭卫生保健服务，包括访视护士、访视理疗师以及轮椅或洗澡椅等设备。不过患者及其家人也应参与这些计划以确保计划适合。

如果出院后患者需要暂时或长期的照料，常常会被送到其它的机构。患者可能会去康复机构或疗养院（专业护理机构）。

在离开医院之前，患者或其家人应确保已收到后续护理的详细说明，并确保能够理解相关说明。他们应该得到一份如何服用药物以及随访预约的安排表。除非出院前有安排，否则他们应在到达家后致电其常规医生接受随访。告诉医生的护士或调度员，他们刚出院，并且需要在接下来3至10天内进行预约，这对于确保他们得到适当的随访护理很重要。

如果患者是被送到另一个医疗机构，一份书面的住院小结和治疗计划（称为过渡护理记录）应该一起送到该医疗机构，并传真或传输过去一份副本。

无论患者出院后去另一家机构还是回家，他们均应获得包含以下信息的书面文件：

住院原因

已经做过的主要检验项目或医疗程序

出院时的诊断书

任何推荐的饮食限制或修改

活动（如行走、锻炼或开车）或运动方面的任何限制

对辅助装置（如轮椅、助步器、拐杖、CPAP机（连续气道正压通气机））或氧气的需求

任何外科手术切口或伤口的护理说明

如果适用，有关出院后如何以及何时在家测量体温、血压、血糖或体重的说明

需要患者联系医生或返回急诊科的任何症状的列表

与医生的随访预约的日期和时间

当前药物的清单，包括应服用的剂量、一天中服药的次数以及应服用多长时间

医院工作人员应与出院患者一起查看既往药物的任何变化或已开始使用的任何新药。患者还应要求其主治医生以书面形式（称为出院小结）和/或通过电话交谈，将他们在医院期间的治疗情况告知他们的家庭医生。

有时在患者出院后，其病情恶化，因此他们不得不返回医院接受额外护理。