提供老年人看护的场所

医院提供最全面的医疗服务。特别对老年人而言，住院会增加某些问题风险，如感染、褥疮、意识错乱和失禁。由于存在这些风险，老年人只有在病重的情况下才应该住院。老年人可通过急诊室或者是经过某个医生预约后住院。

在医院中，某个医生（可能是患者的全科医生，专家或医院的医生）主管某位患者的诊疗。有时也包括其他一些医生。护士可以提供一天 24 小时的照顾，随叫随到，但医生的去留并无定时。护士随时可以提供照顾，但医生的上下班时间并不固定。

医院中许多的其他人员也可以提供照顾。它们包括

药师

营养师

物理治疗师

职业治疗师

社工

医疗技师

护士助手

志愿者

患者住院多久部分是由患者疾病的诊断，严重程度以及出院后是否需要继续看护等决定的。相关医务人员应确定患者是否需要或者需要何种类型的继续看护。这种继续看护可能由康复机构或长期看护机构或由探访护士在患者家中进行。

观察护理是在医院内对患者的护理，这类患者的病情不允许其回家，但也并没有严重到需要住院的程度。通过观察护理，医务人员可以进行检查，并进行一两天的治疗，然后再决定是否需要让患者住院。虽然并没有真正住院，但此类患者将在急诊室、专门的观察室或普通病房接受短暂观察。住院和观察的区别很重要，因为养老医保会将观察护理视为门诊服务。因此，养老医保不给付观察护理之后的康复服务。