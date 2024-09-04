提供老年人看护的场所

各种机构可为老年人提供医疗保健。
医务人员办公室
大多数老年人在全科医生诊室获得医疗服务。诊所可以在医政大楼，医务室，医院或其他可能得地方。诊断性的检查，包括验血、X 光等常常在诊所进行，或者在就近的医务室进行。有些医生的诊所可以提供某些治疗，比如理疗。
医院
医院提供最全面的医疗服务。特别对老年人而言，住院会增加某些问题风险，如感染、褥疮、意识错乱和失禁。由于存在这些风险，老年人只有在病重的情况下才应该住院。老年人可通过急诊室或者是经过某个医生预约后住院。
在医院中，某个医生（可能是患者的全科医生，专家或医院的医生）主管某位患者的诊疗。有时也包括其他一些医生。护士可以提供一天 24 小时的照顾，随叫随到，但医生的去留并无定时。护士随时可以提供照顾，但医生的上下班时间并不固定。
医院中许多的其他人员也可以提供照顾。它们包括
患者住院多久部分是由患者疾病的诊断，严重程度以及出院后是否需要继续看护等决定的。相关医务人员应确定患者是否需要或者需要何种类型的继续看护。这种继续看护可能由康复机构或长期看护机构或由探访护士在患者家中进行。
观察护理是在医院内对患者的护理，这类患者的病情不允许其回家，但也并没有严重到需要住院的程度。通过观察护理，医务人员可以进行检查，并进行一两天的治疗，然后再决定是否需要让患者住院。虽然并没有真正住院，但此类患者将在急诊室、专门的观察室或普通病房接受短暂观察。住院和观察的区别很重要，因为养老医保会将观察护理视为门诊服务。因此，养老医保不给付观察护理之后的康复服务。
外科中心
外科中心是进行当日手术或其他手术的地方。这类手术都需要相对复杂的麻醉过程，在医生诊所难以完成，但不需要在医院过夜。一般例如内镜检查，结肠镜检查，白内障摘除等。外科中心可以隶属于医院，也可以是独立的。
许多没有医院的社区都有外科中心。患者可以就近解决问题，不用到远处的医院。
康复机构
出院以后，遗留严重功能障碍的患者需要在康复机构进行持续的功能恢复。康复机构可能位于医院或护理院，也可能自成一个独立的机构。提供熟练的护理和身体、职业和语言治疗。通常，住院 3 天的患者有资格享受养老医保对康复机构费用的赔付。在某些情况下，包括某些 Medicare Advantage 计划，可以豁免 3 天住院要求。
患者入住康复机构后，跨学科团队会预估入住的时间。对于老年人，一般从数天到数月不等。预先制定康复目标，每天评估进展。以便随时按照需要调整总体治疗类型和量。
有些老年人能够在家通过家庭保健获得康复治疗，或在康复中心门诊获得康复治疗。
家庭健康看护
社区服务
在美国，社区中的老年中心可以提供生活支持或保健护理。在社交、娱乐、继续教育以外，老年中心还可以提供餐饮服务，这对许多不能自己做饭的老年人来说是相当重要的。
日间护理中心是另一种社区服务。日间护理中心收取服务费。但是，他们可以让看护者在白天免于提供照护，例如让看护者继续工作。一些日间护理中心还提供一些保健护理。例如，这些中心有一位值班护士和/或护士助理。护士可以测量血压，确保患者按要求服药，并且提供保健信息。护士助理可以在白天照顾老年人的如厕需求，并根据需要帮助喂食。出现医疗问题时，护士可以联系患者的全科医生或家属。一些日间护理中心为轻微至中度痴呆患者提供日间照顾，有些也可以提供理疗。
社区提供的其他服务包括餐饮配送服务（如上门送餐服务）、交通服务、日常活动协助、支持小组、临时看护等。一些宗教团体也提供许多类似的服务。此类服务多数都很便宜，甚至是免费的。
患者可以从医院出院处、病例管理部门、家庭医学看护机构、当地保健部门或宗教团体获得社区服务的相关信息（包括老年中心）。也可以在互联网上查找老年人护理中心。
你知道吗……
急性期后护理和长期护理
急性期后护理是出院后立即对需要更多护理，但显然不需要长期护理的人士提供的护理。急性期后护理机构提供各种健康服务，包括熟练的护理以及身体和职业康复，以帮助人们恢复体力和身体机能。大多数人最终都回到自己的家中。但是，有些人不能恢复其全部功能，可能需要长期护理。
许多老年人都关注长期需要看护这一问题。随着患者年龄变大，需要长期护理的可能性显著增加。因为老年人患慢性病和出现机能问题的概率更大。护理的时间长度从数周到数年不等，甚至需要终生护理。
长期护理的重点在于帮助患者正常生活。可以尽可能帮助患者实现生活自理，提高自主生活的能力。这些活动包括基本日常活动（例如进食、穿衣、沐浴、整理仪容和行走）以及其他活动（如购物、管理账单和财务、洗衣、清洁等）。长期护理包括医疗保健方面的帮助，例如测定生命体征、监测体重和帮助服药。大多数长期看护机构也可以提供社交和娱乐活动。
许多人第一次体验急性期后看护和长期看护是从出院开始的。在患某种疾病或受伤后，许多老年人部分或完全丧失了自理能力。因此，虽然他们的情况足以达到出院条件，但仍需进入急性期后护理和长期看护机构进行康复与恢复。这种转变从生理上及心理上都对患者有很高的要求。他们不得不进行调整，以适应睡眠、洗澡、穿衣服、吃东西和其它日常生活方面的许多新面孔及新常规。但往往是变化太快，根本来不及调整。
大多数人将长期看护与改换住所相联系起来，常去的地方有：
老年人可能特别担心搬到某个机构。有些人出于社会原因和经济原因入住护理机构。最常见的原因是身体问题和/或心智（认知）问题以及缺少充分的社会支持。
可以选择哪种看护类型部分取决于个人原因（医疗、机能、社会和情感）、偏好和经济情况和社会资源（如长期医疗保险、州豁免计划和家属意愿以及提供帮助的能力）。一个人可以在家在其配偶的照顾下生活。而另一个情况类似的没有家庭支持的人可能就需要在护理院接受照顾了。了解多种长期护理机构可帮助患者选择合适的时间和地方接受长期护理。每种长期护理机构都提供不同的服务和保健护理水平。
选好看护类型后，还必须仔细挑选具体的看护机构。同种类型的不同机构在环境、服务（包含保健护理）、活动、生活安排以及制度上都有非常大的差别。有时候区别仅仅在价格上，当然，即使价格在相同范畴内，不同机构的服务质量也是不同的。
长期看护的类型
类型
服务
一般居住场所
资金提供
餐饮（在公用的用餐室或患者居室）
社交和娱乐
日常生活辅助
需要时有些机构可提供紧急监控系统（比如对讲机和呼叫器）、护士和理疗师服务及 24 小时监控
公寓或有时仅是一间带卫生间的居室
绝大多数是自费或由长期看护保险支付
一些地区由医疗救济计划提供少量帮助
餐饮（一般是在公用的用餐室，或在特定情况下，在患者的居室）
就诊或到商店的交通
社会活动
帮助个人护理，有时可帮助服药（例如提醒患者吃药）
有公用走廊的居室
绝大多数是私人基金
餐饮（通常在公用的用餐室，但需要更多护理和在自己房间用餐的人除外）
交通
社交和娱乐
尽可能的提供日常生活辅助和必要时的医学看护
根据需要而不同
绝大多数是私人基金
如果需要专业护理则由养老医保和医疗补助计划提供
餐饮
日常生活辅助
有经验的护士提供 24 小时护理
康复治疗（理疗、职业治疗、呼吸治疗和语言治疗）
临终关怀
现场医生督导
有公用走廊的居室
私人基金
医疗救济计划
如果在住院 3 天或更长时间后每天需要护理，在认证护理院接受短期专业护理的 Medicare（在某些情况下可豁免 3 天住院的要求，包括某些 Medicare Advantage 计划）
推迟进入长期看护机构的需要
并不是所有人都愿意进入长期看护机构，尤其是护理院。以下问题是进入长期护理机构的常见原因。以下这些情况常常是进入长期看护机构的原因，但是有时这些问题是可以解决的，从而可以推迟或避免进入长期看护机构。
尿失禁： 尿失禁的患者很难居家护理，但尿失禁很可能由于某种可治愈的疾病引起。但是，尿失禁很可能由于某种可治愈的疾病引起。治疗疾病可能会治疗失禁。所以家属或看护者应及时与医生沟通，明确疾病是否可治。
日常活动障碍： 一些装置可以很好的辅助患者活动。物理或职业治疗师或家庭护士可以提供上门服务，同时推荐合适的辅助装置并指导患者使用，使患者在家能继续安全进行活动。
痴呆： 照顾痴呆患者可能非常困难且令人沮丧。但是家庭成员可以学习如何应对老年患者令人沮丧或使人崩溃的行为。例如，为尽可能减少患者走失带来的麻烦，家属可以为其佩戴确认身份的腕带，或者购买或租用监控装置。积极学习照顾痴呆患者的方法可以有效推迟其进入长期看护机构的时间。
看护者倦怠： 动机强烈的家属通常可以提供细致的护理。但是，提供此类护理会对看护者的身体和情绪造成不利影响。与医务人员交谈会有所帮助。他们可以提供关于看护支持团队以及临时（缓解）看护团队的信息。
经济问题： 患者可以购买涵盖家庭护理的长期护理保险。这种护理通常包括为患者提供个人护理，例如洗澡、整理仪容和进食。这种保险可以推迟患者去长期护理机构的时间。
临终关怀
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
上门送餐服务：因行动不便而难以购买食物、准备膳食或与他人交往的个人获得的营养膳食和安全性检查的信息
老年健康指南：美国政府为老年人及其看护者建立的老年服务数据库
美国临终关怀基金会公司：提供给公众和医疗保健专业人士的有关死亡、濒死和悲伤的信息