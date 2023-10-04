住院引起的精神错乱和精神衰退

生病，特别是需要服用镇痛或治疗焦虑的药物时，会致使患者神智错乱。医院环境加重了这一问题。在医院，患者需搁置代表他们身份的私人物品和衣物，换上病号服。医院没有熟悉的地标和日常活动，给患者以陌生感。通常，医院很少出现令人兴奋的事物（比如风景、声音或人际互动）。患者会独自一人或与一个沉默寡言的室友呆在一个病房里，病房的墙壁是空白的，周围是单调且统一定制的家具。大多时间而言，没有可以聊天的人。

医院的规程和日程安排会让人迷惑。例如，患者可能在夜间被多次唤醒，无法得到所需的睡眠。在陌生、昏暗的房间里，患者可能分辨不清方向。众多的检查和复杂的设备占据主导地位。

重症监护室（ICU）可能更让人神智错乱。处于重症监护室的患者感到很孤独，有时候处在没有窗户和没有时钟的环境，他们无法辨别方位和时间。电子监测设备的嘟嘟声、时常出现的亮光、频繁抽血、更换静脉 (IV) 注射管，或者定时吃药，所有这些都会打搅睡眠。疲劳的患者更容易意识混乱。有时候这种错乱感太严重就会使人产生一种谵妄，称为 ICU 精神病。

如果患者在医院里出现不同寻常的神智错乱，家庭成员应该告诉医护人员，这医护人员就不会认为这是患者的正常行为。谵妄通常可以治愈，如果其病因（一种疾病、药物或应激情况）被治疗。

在某些情况下，患者会严重神智错乱，甚至不明白为什么会在医院。他们焦躁不安，尝试下床并拔掉静脉输液（IV）管或其它管子，或做出其它伤害自己或他人的举动。他们可能误把别人的行为当成一种威胁，作为回应，他们自己也会变得具有生理威胁性。在这种情况下，有朋友或家人在会有助于使他们平静。有时，会有一名医院医护人员一天24小时陪伴患者，以防他们做出危险的事情。很少情况下，会对患者进行身体束缚或使用小剂量抗精神病药直到他们不再神智错乱。

（也可参见住院引起的问题。）