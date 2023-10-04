住院期间需要特殊医护的患者可进入专门监护室。
监护室分类
重症监护室（ICU）是为病情严重的患者而设立。这些患者包括有脏器的突发衰竭者，如肝、肺（需要辅助呼吸）或肾脏（需透析治疗）。有休克、严重感染或外科大手术的患者都会进入重症监护室。大型医院会有儿科重症监护室（PICU）。医院可能会为不同类型的患者设立单独的 ICU，例如接受过手术（外科 ICU）、严重损伤（创伤 ICU）、中风（神经科 ICU）或严重心脏病发作（心脏科 ICU）的患者。这些不同类型的 ICU 通常具有特定的监测和治疗方案，以支持入住这些病房的患者。
ICU 有支持和持续监测重要功能的设备。此类设备包括：
心脏监测仪：一种用来监测心率及心律（心电图，即 ECG）、血压和呼吸率的仪器，通过各种管、线与患者连接。
中心静脉 (IV) 导管：将一根柔性导管插入颈部、上胸部或大腿上部静脉，可以为患者提供药物、液体和营养物质。
因为 ICU 中的患者比平时更需要照顾，因此会配有更多医护人员。监护室探视时间和规程更为严格。
心脏遥测病房为需要心脏监护但还没有严重到要入住 ICU 进行严密监测的患者设立。通常，这些监护室里的心脏监视器以无线方式传输信息，以便患者四处走动或上卫生间。
观察病房（过渡监护室）是为那些病重不能去常规病床，但比 ICU 中的患者病情稳定的患者而设立。并不是所有医院都有这些监护室。
隔离
隔离用于防止患者感染其他人。隔离分为
完全隔离（当疾病可以通过空气传播时），要求任何人戴特殊安全面罩（也称为呼吸罩）、护面罩、穿长外衣、戴手套进入患者病房
不完全隔离（当疾病仅通过皮肤、血液或粪便接触传播时），任何人仅需穿长大衣和戴手套进入患者病房
幼儿和免疫系统虚弱的人不应该探望具有接触性传染患者。
反向隔离（保护性隔离）用于防止患者被其他人感染。当患者免疫系统功能受损时（例如，在骨髓移植后或接受化疗后），需要反向隔离。
两种隔离都涉及下述措施：
安排单间病室。
任何人进入病房都必须穿戴好上述防护装备。
室内空气经滤过净化。
通常限于直系亲属探视。
患有接触性传染病（即使只是普通感冒）的人不可探望医院的人，尤其是正在反向隔离的人。