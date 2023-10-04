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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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专门监护室

作者：Michael Joseph Pistoria, MEng, DO, Lehigh Valley Hospital - Coordinated Health
已审核/已修订 10月 2023
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    住院期间需要特殊医护的患者可进入专门监护室。

    监护室分类

    重症监护室（ICU）是为病情严重的患者而设立。这些患者包括有脏器的突发衰竭者，如肝、肺（需要辅助呼吸）或肾脏（需透析治疗）。有休克、严重感染或外科大手术的患者都会进入重症监护室。大型医院会有儿科重症监护室（PICU）。医院可能会为不同类型的患者设立单独的 ICU，例如接受过手术（外科 ICU）、严重损伤（创伤 ICU）、中风（神经科 ICU）或严重心脏病发作（心脏科 ICU）的患者。这些不同类型的 ICU 通常具有特定的监测和治疗方案，以支持入住这些病房的患者。

    ICU 有支持和持续监测重要功能的设备。此类设备包括：

    • 心脏监测仪：一种用来监测心率及心律（心电图，即 ECG）、血压和呼吸率的仪器，通过各种管、线与患者连接。

    • 中心静脉 (IV) 导管：将一根柔性导管插入颈部、上胸部或大腿上部静脉，可以为患者提供药物、液体和营养物质。

    • 呼吸机辅助呼吸，除颤器帮助使患者心律恢复正常。

    因为 ICU 中的患者比平时更需要照顾，因此会配有更多医护人员。监护室探视时间和规程更为严格。

    心脏遥测病房为需要心脏监护但还没有严重到要入住 ICU 进行严密监测的患者设立。通常，这些监护室里的心脏监视器以无线方式传输信息，以便患者四处走动或上卫生间。

    观察病房（过渡监护室）是为那些病重不能去常规病床，但比 ICU 中的患者病情稳定的患者而设立。并不是所有医院都有这些监护室。

    隔离

    隔离用于防止患者感染其他人。隔离分为

    • 完全隔离（当疾病可以通过空气传播时），要求任何人戴特殊安全面罩（也称为呼吸罩）、护面罩、穿长外衣、戴手套进入患者病房

    • 不完全隔离（当疾病仅通过皮肤、血液或粪便接触传播时），任何人仅需穿长大衣和戴手套进入患者病房

    幼儿和免疫系统虚弱的人不应该探望具有接触性传染患者。

    反向隔离（保护性隔离）用于防止患者被其他人感染。当患者免疫系统功能受损时（例如，在骨髓移植后或接受化疗后），需要反向隔离。

    两种隔离都涉及下述措施：

    • 安排单间病室。

    • 任何人进入病房都必须穿戴好上述防护装备。

    • 室内空气经滤过净化。

    • 通常限于直系亲属探视。

    • 患有接触性传染病（即使只是普通感冒）的人不可探望医院的人，尤其是正在反向隔离的人。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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