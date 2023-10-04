重症监护室（ICU）是为病情严重的患者而设立。这些患者包括有脏器的突发衰竭者，如肝、肺（需要辅助呼吸）或肾脏（需透析治疗）。有休克、严重感染或外科大手术的患者都会进入重症监护室。大型医院会有儿科重症监护室（PICU）。医院可能会为不同类型的患者设立单独的 ICU，例如接受过手术（外科 ICU）、严重损伤（创伤 ICU）、中风（神经科 ICU）或严重心脏病发作（心脏科 ICU）的患者。这些不同类型的 ICU 通常具有特定的监测和治疗方案，以支持入住这些病房的患者。

ICU 有支持和持续监测重要功能的设备。此类设备包括：

心脏监测仪：一种用来监测心率及心律（心电图，即 ECG）、血压和呼吸率的仪器，通过各种管、线与患者连接。

中心静脉 (IV) 导管：将一根柔性导管插入颈部、上胸部或大腿上部静脉，可以为患者提供药物、液体和营养物质。

呼吸机辅助呼吸，除颤器帮助使患者心律恢复正常。

因为 ICU 中的患者比平时更需要照顾，因此会配有更多医护人员。监护室探视时间和规程更为严格。

心脏遥测病房为需要心脏监护但还没有严重到要入住 ICU 进行严密监测的患者设立。通常，这些监护室里的心脏监视器以无线方式传输信息，以便患者四处走动或上卫生间。

观察病房（过渡监护室）是为那些病重不能去常规病床，但比 ICU 中的患者病情稳定的患者而设立。并不是所有医院都有这些监护室。