谵妄为突发的、波动的，且可以逆转的精神功能失调。谵妄的特点为注意力下降、定向障碍、不能细致思考、以及伴有意识水平改变。

许多疾病、药物、娱乐性药物和毒物都会引起谵妄。

医师主要依据症状及查体来诊断，并通过血液、尿液和影像学检查来查找病因。

针对病因进行诊治通常可以纠正谵妄。

（另请参见谵妄和痴呆症概述）

谵妄是指精神状态的异常，并不是一种独立的疾病。尽管该术语有特定的医学意义，但常常被用作描述任何类型的意识障碍。

虽然谵妄和痴呆症都影响思维，但它们是不同的。

谵妄并不属于正常状态，通常表明存在严重的新发情况，尤其是在老年人中。谵妄患者需要立即就医。一旦诊断为谵妄需要立即治疗，如果病因能够得到迅速纠正，谵妄常可治愈。

由于谵妄是一种暂时性疾病，很难确定患者人数。15%-50%的住院患者都有谵妄。

谵妄可发生于任何年龄，但老年人中多见。谵妄在疗养院患者中很常见。年轻人发生谵妄多由于药物（处方药、非处方药或娱乐性药物）或罹患危重疾病。

什么是意识模糊？

谵妄的原因 许多疾病的进展或加重都能导致谵妄。任何病情严重的患者或服用影响脑功能的药物或毒品（精神药物或毒品）的患者都会出现谵妄状态。 总体而言，谵妄的最常见病因包括： 毒品或药物（尤其是具有抗胆碱能作用的药物或精神药物）和阿片类药物

脱水

感染，例如肺炎、血流感染（败血症），影响全身或引起发烧的感染，以及 尿路感染

肾功能衰竭、肝衰竭和血液中含氧量低(缺氧，如肺炎中可能发生的)，尤其是当这些疾病突然开始并迅速发展时 其他原因包括住院、手术、已长时间服用的药物的停药、某些疾病和中毒。痴呆症患者常在住院期间发生谵妄。 谵妄可能是由老年人、中风患者、痴呆症患者、帕金森病患者或因其他疾病导致脑损伤的患者的不太严重的健康状况引起的。可引发谵妄的不太严重的健康状况包括 轻微疾病（例如尿路感染）

重度便秘

疼痛

使用膀胱导管（用于从膀胱排出尿液的细管）

脱水

长时间睡眠不足

感官剥夺(包括被社会孤立，无法获得所需的眼镜或助听器) 在某些患者中，无法确定病因。 住院 处于不熟悉的环境，如医院，特别是在重症监护室(ICU)，会导致或触发谵妄。 在ICU病房，没有窗户和钟表，因此，患者被剥夺了正常的感觉刺激并可出现定向障碍。在夜间由于监护和治疗而唤醒患者的工作人员、监护仪器响亮的蜂鸣声、内部通话系统、走廊说话声和警报会干扰睡眠。此外，大多数ICU病房患者有严重疾病，可能需要接受药物治疗，这些药物可导致谵妄。 重症监护室中的患者可能有不会引起抽搐的癫痫发作(称为非惊厥性癫痫发作)。这些癫痫发作会引起谵妄，但癫痫发作可能无法识别，因为它们不会引起惊厥或癫痫发作的其他典型症状。如果癫痫发作得不到识别，就可能得不到适当和及时的治疗。 手术 谵妄在外科手术后也很常见，可能是由于手术的精神压力、手术期间使用麻醉药物、以及手术后使用镇痛药物所致。 当即将接受手术的人无法接触到他们一直在使用的物质，例如娱乐性药物、酒精或烟草时，也会发生谵妄。当患者停止使用这些物质时，他们可能会出现戒断症状，包括谵妄。 药物使用 医用药物和娱乐性药物是最常见的可逆性谵妄病因。在年轻人中，使用娱乐性药物和急性酒精中毒是常见原因。在老年人中，处方药是常见原因。 影响精神活动的药物直接影响脑部神经细胞，有时可导致谵妄。它们包括： 阿片类药物（包括吗啡和度冷丁）

镇静药物（包括苯二氮卓类药物和助眠剂）

抗精神病药物

抗抑郁药 其他药物也有可能导致谵妄，例如：下面是一些例子： 具有抗胆碱能作用的药物，包括许多非处方(OTC)抗组胺药

安非他明和可卡因等兴奋剂

甲氰咪胺

降压药物（降压药，包括β-受体阻滞剂）

皮质类固醇

地高辛和用于治疗心脏病的某些其他药物

左旋多巴

肌松药 药物戒断 长时间服用某种药物后突然戒断，也可导致谵妄，如镇静药（苯二氮卓类和巴比妥类药物）或阿片类止痛药。 谵妄通常发生在有酒精使用障碍者而突然停止饮酒的人（称为震颤性谵妄）以及有海洛因使用障碍而突然停止使用海洛因的人中。 疾病 血液电解质水平异常，例如钙、钠或镁，会干扰神经细胞的代谢活动，导致谵妄。水电解质异常可能是使用利尿药物、脱水或肾衰竭、癌症广泛转移等原因造成。 极高血糖（高血糖症）或极低血糖（低血糖症）常可导致谵妄。 甲状腺功能不全(甲状腺功能减退)会导致谵妄伴迟缓(嗜睡)。甲状腺过度活跃(甲状腺机能亢进)会导致谵妄伴多动。 如果发生肝衰竭或肾衰竭，并且未被诊断，那么患者长期服用的药物会导致谵妄，即使它以前没有引起任何问题。这类疾病患者的肝或肾通常无法处理和清除药物。因此，药物可能在血液中积累并进入脑部，从而导致谵妄。 在年轻人中（一旦排除药物和酒精），谵妄的原因通常是 一种直接影响脑部的疾病，例如脑部感染，例如脑膜炎或脑炎 在老年人中， 原因往往是 常见感染，例如尿路感染、肺炎或流感 这种感染可间接影响脑部。 韦尼克脑病是由维生素B硫胺素严重缺乏引起的，可引起神智错乱和谵妄。如果不进行治疗，韦尼克脑病可导致严重脑损伤、昏迷或死亡。 某些疾病（如中风、脑肿瘤，或脑脓肿）通过直接损害脑部引起谵妄症状。 在患有 COVID-19 等病毒性疾病的老年人中，谵妄可能是首发症状。 毒物 在年轻者，中毒（如涂抹酒精或防冻剂）是谵妄的常见原因。 老年化专题：谵妄

谵妄的症状 谵妄通常突然发生，并在数小时或数天内加重。谵妄患者的行为多变，但形似醉酒越来越深。 谵妄的标志是 不能集中注意力 谵妄患者不能集中注意力，因此处理新信息困难，也不能复述新近发生的事件。因此，也不了解周围发生的事情，出现定向障碍。突然发生时间和地点（所在位置）错乱可能是谵妄的早期体征。如果谵妄严重，患者可能不知道自己或他人是谁。神智错乱，四处乱逛，有时语无伦次。 意识水平可能有波动。即，患者可能一时意识过度亢奋，一时迟钝瞌睡。其他症状也常在数分钟内变化，往往在夜间加重（称作日落现象）。 谵妄患者经常在睡眠时动作不停，或者睡眠-觉醒周期颠倒，白天睡觉或夜间清醒。 谵妄患者可能被奇异的视幻觉所惊吓，看到一些不存在的人或事物。某些患者出现偏执（被迫害的无端感觉）或妄想（错误信念，通常指对感知或经历的误解）。 人格和情绪可能发生改变，一些患者非常安静、性格孤僻，没有人注意到他们处于谵妄状态。另一些患者则躁动不安或来回踱步。服用药物所致的谵妄可能表现为昏昏欲睡和性格孤僻。服用安非他明或停止服用镇静药物的患者可能表现出攻击性和活动过多。有些患者交替出现这两种行为。 谵妄可能持续数小时、数天甚至更长时间，这取决于严重程度和病因。如果不能迅速确定和治疗谵妄的原因，患者可能逐渐嗜睡或反应迟钝，需要强烈的刺激才能唤醒(这种情况称为昏睡)。昏睡可发展为昏迷或死亡。 你知道吗……

谵妄的诊断 医师的评估

精神状态测试

血液、尿液和影像检查，以检查可能的原因 医生可根据症状怀疑谵妄，尤其当患者不能集中注意力以及集中注意力的能力不时波动时。轻度谵妄较难识别，对各种住院谵妄患者的误诊率高。 大部分被认为患有谵妄的患者应该住院评估和治疗，医院应迅速和安全地采取措施进行诊断，并尽快治疗被检出的任何疾病。 由于谵妄可能由任何严重的疾病（可迅速致死）所致，应尽可能地找出病因，一旦明确病因后，应立即治疗病因，常常可以逆转谵妄。 医生会首先区分谵妄和其他影响精神功能的疾病。医生会尽可能地采集更多的既往病史，并进行体格检查和检测。 病史 询问朋友、家人或其他观察者相关信息，这是因为谵妄患者通常不能回答。包括以下问题： 神智错乱的开始情况（突然出现还是逐渐出现）

进展速度

患者的身体和精神状况如何

患者使用的药物（包括酒精和娱乐性药物，尤其是年轻人）和膳食补充剂（包括草药）

剂量、是否有近期加减药物史 可以从病历、警察、急诊医务人员或药瓶、其他记录等证据中获取信息。支票簿、近期信件、账单或失约等记录能提示精神功能的改变。 如果谵妄伴有激动和幻觉、妄想或偏执狂，则必须将其与精神障碍引起的精神病相区别，例如躁郁症或精神分裂症。通常，因精神障碍所致的精神病患者不会出现神智错乱或记忆丧失，意识水平也不会发生改变。老年期开始的精神病行为通常提示谵妄或痴呆症。 表格 谵妄或精神病？ 表格 体格检查 在体格检查时，医生可检查可引起谵妄的疾病体征，如感染和脱水。有时还需要进行神经系统检查。 精神状态测试 对可能患有谵妄的人进行精神状态测试。首先，询问患者问题，以确定对主要问题是否不能集中注意力。例如要求患者在听完名单后予以重复。医生必须确定患者是否能领会（表达）告诉他们的内容。谵妄患者不能。精神状态测试还包括其他问题和任务，例如测试短期和长期记忆、命名对象、写句子和复制形状。谵妄患者可能会过度神智错乱、激动或无法对此测试做出反应。 检查 通常采集和分析血样和尿样，以检查医生认为可能会引起谵妄的疾病。例如电解质和血糖异常及肝肾疾病是谵妄的常见原因。因此，医生通常通过验血检测电解质和血糖水平，并评估肝肾功能的健康状况。如果医生怀疑甲状腺疾病，可通过检查，来评估甲状腺功能的健康状况。或者，如果医生怀疑可能是某些药物所致，可通过检查检测血液中的药物水平。这类检查可帮助确定药物水平是否高到对患者有害及是否用药过量。 培养可能是为了寻找感染。胸部X线检查可以用来确定肺炎是否可能是谵妄的原因，尤其是在呼吸急促的老年人中，无论是否有发热或咳嗽。 通常需要进行脑部CT或MR 检查。 有时会进行一项记录脑部电活动的测试(脑电图或EEG)，以确定谵妄是否由癫痫发作引起。 有时可能需要心电图、脉搏血氧（使用可检测血氧的传感器）和胸部X射线检查，来评估心肺功能的健康状况。 对于高烧或头痛患者，可以进行脊椎抽液(腰椎穿刺)以获取脑脊液进行分析。这种分析可帮助医生排除脑和脊髓周围感染或出血为可能的原因。

谵妄的治疗 病因治疗

一般措施

对情绪激动进行管理的措施 大部分谵妄的患者应住院进行治疗。但是，当谵妄的病因明确且容易纠正（例如低血糖），患者在急诊室短期观察后可以回家进行治疗。 病因治疗 一旦病因确定，应立即纠正或治疗。例如，使用抗生素治疗感染、静脉补充液体和电解质治疗脱水、苯二氮卓类药物（同时采取措施戒酒）治疗酒精戒断所致的谵妄。 正确的治疗能避免发生脑的永久性损伤，患者可以完全康复。 尽可能停服任何可致使谵妄加重的药物。 一般措施 一般措施同样重要， 应尽可能保持环境安静舒适，应该有充足的光线，使患者认识到房间里有什么和谁在他们的房间里，以及他们在哪里。在房间里放上时钟、日历、和家人的照片，可以帮助患者改善定向力。工作人员和家人应尽量保证患者的安全和提醒他们时间及地点。治疗方法应提前进行详细解释。需要佩戴眼镜或助听器的患者应提供眼镜或助听器。 谵妄患者容易出现许多问题，包括脱水、营养不良、失禁、跌倒和压疮。需要格外小心防止这些并发症。因此，患者，特别是老年人，可以从医师、物理和职业治疗师、护士和社工组成的跨学科团队管理的治疗中受益。 对情绪激动进行管理 表现极度不安或出现幻觉的患者可能会伤害自己或其照护者。下列措施可帮助预防这类伤害： 鼓励家人与患者待在一起。

将患者安置于靠近护士站附近的房间。

医院应派护工照顾患者。

尽可能简化患者的药物治疗方案。

尽量避免使用静脉输液管、膀胱导尿管、或带衬垫的约束装置之类的设备，因为它们会加重患者神智错乱和不适，从而增加受伤的风险。 但是，有时为了避免患者拔除静脉输液管及跌倒，必须在住院期间对患者使用带衬垫的约束装置。应由经过培训的工作人员小心使用约束装置，并在频繁的间隔松开，并尽快停止使用，因为约束装置可使患者不安并加重躁动。 只有在所有其他措施都无效后，才能使用药物来控制焦虑。通常使用两类药物，但都不是理想药物： 抗精神病药物 是最常用的药物。然而，它们可能延长或加重焦虑，有些具有抗胆碱能作用，包括神智错乱、视力模糊、便秘、口干、头晕、开始和继续排尿困难以及膀胱失控。较新的抗精神病药物（例如利培酮、奥氮平和喹硫平）比旧的抗精神病药物（例如氟哌啶醇）的副作用更少。但是如果长时间使用，新药可能会导致体重增加和脂肪（脂质）水平异常（高脂血症）并增加患2型糖尿病的风险。在老年精神病和痴呆症患者中，这些药物可能会增加中风和死亡的风险。

苯二氮卓类药物（一种镇静药物），例如劳拉西泮，可用于因戒断镇静剂或酒精引起的谵妄。但不能用于治疗由其他疾病引起的谵妄，因为它们可以加重意识障碍或/和反应迟钝，在老年人尤为明显。 在开这类药物的处方时，医生应加以小心，尤其是对老年人。他们应尽量使用最低的剂量，并尽快停药。