长时间卧床而不进行有规律的体力活动（在医院中可能会发生）会带来很多问题。（也可参见住院引起的问题。）
血栓
便秘
当人们长期卧床或运动较少时，粪便从肠道排出体外的速度减慢，此时易发生便秘，有时一些药物也容易引起便秘。因此，更有可能发生便秘。此外，住院患者所服药物（如某些镇痛药）也可能会导致便秘。
为了防止便秘，医护人员会鼓励患者多喝水，并将额外的纤维素作为膳食的一部分加入饮食中或作为补充剂。可开具大便软化剂或泻药处方，并在患者出院后继续使用。
抑郁症
许多患有重病并长期卧床的人容易抑郁。与别人交流较少以及无助感是导致情绪低落的主要原因。
褥疮
当人们卧床长期保持同一种姿势时，压力会在与床接触部位的皮肤上。压力切断这些部分的供血。如果太长时间切断供血，会破坏皮肤组织，导致褥疮（也称为压力性溃疡或褥疮）。褥疮可以在挤压两小时后开始形成。
以下人群更容易患褥疮
营养不良者
不由自主地漏尿者（失禁者）
营养不良使皮肤更薄、更干燥，而且没有弹性，更容易被撕裂。尿失禁患者的部分皮肤经常接触尿液，使皮肤变软而且容易裂开。
褥疮多发生在后腰、尾骨、脚跟、肘部以及髋关节。褥疮可能很严重，会导致感染扩散到血液中（脓毒症）。
如果患者活动比较困难，医护人员应该帮助他定期变换卧床姿势，以预防褥疮形成。检查皮肤有无任何患褥疮的迹象。可以在身体与床接触的部位（如脚跟）下放置垫子加以保护。如果患者已生褥疮，可以为其更换用空气分压的特殊病床，不至于某一部位太长时间承压。
骨骼脆弱
当骨头经常不承受重量时（如人们长时间不站立，也不走动），骨头会变得比较脆弱，更易于损伤。
肌肉退化和关节僵硬
经常不用力会使肌肉退化。长时间卧床会使关节周围的肌肉和组织变得僵硬。长时间后，肌肉会永久性萎缩，僵硬的关节会永久性弯曲——称为挛缩。
有时会形成恶性循环：由于手术等原因，长期卧床可能导致肌肉退化和关节僵硬，而肌肉退化和关节僵硬使活动更加困难。
卧床休息相关问题的预防
防止卧床休息相关问题的措施似乎过于麻烦或太苛刻，但这些是患者良好恢复的必要条件。
经常活动会避免出现很多问题，包括便秘等。医务人员鼓励患者多下床活动。如果不能下床，也应该坐起来活动活动，在床上做一些运动。在床上弯曲或放松肌肉有助于防止肌肉退化。
对于不能自行锻炼的人来说，应由理疗师或其他医护人员帮他们活动四肢。浴室里的扶手、升起的马桶、矮床和地毯等都可以使活动变得容易。
对于儿童来讲，一些医院建有小型游乐场，可以使他们心情愉快，不至于情绪低落。