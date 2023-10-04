腿伤、腿部手术或长期卧床使得腿部的活动量很少。活动量少的时候，下肢静脉中的血液流向心脏的速度会减慢。流动缓慢的血液更容易形成血栓。腿部血栓（深静脉血栓形成）有时会从腿部静脉移到肺部，引起肺部的血管阻塞（称为肺栓塞）。这些血栓可能致命。

充气压缩袜可以帮助预防这种血栓的发生。通过电泵加压，这种压缩袜反复挤压腿部的腓肠肌，使血液更顺畅的从静脉中通过。

医生可能会为高血栓形成风险的人群从腹部或手臂皮下注射抗凝药（如肝素）。有时，抗凝药丸为口服给药。抗凝剂有助于防止血液凝结，有时被称为“血液稀释剂”。