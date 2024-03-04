假肢通过直接皮肤接触或由穿戴在残肢上的各种薄型垫层材料制成的连接件附着在身体上。

残肢上的凝胶垫连接处可保护皮肤，并有助于缓解压力。对于不规则的残肢轮廓，可能需要定制的模制连接件（例如，由于深层疤痕、锋利骨骼或烧伤）。理想情况下，患者应该有2个相同的连接处，以便可以每天交替使用。交替使用连接处有助于保持其弹性和形状，并且使用寿命更长。通常建议每 6 个月更换一次连接件，对于活跃患者，建议每 3～4 个月更换一次。

不论是否使用凝胶衬垫，都可以穿假肢袜。假肢袜由羊毛、尼龙、或合成纤维织物做成，有时也会在织物层之间填充凝胶。存在不同厚度（层）的假肢袜。由于活动、天气和其他因素，残肢通常在一天中会改变其大小。假肢袜和专用护垫可用于应对这些变化。通过穿上一只或多只不同厚度的袜子或脱掉袜子，患者可以调整接受腔贴合度，以使残肢在整日大小改变时更舒适。如果无法通过使用假肢袜或专用垫来保持舒适、稳定的贴合，则假肢专家（设计、建模、制作和调节假肢的专家）可以调节接受腔。