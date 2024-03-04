假肢可分成4个主要部分：
连接件
悬挂
结构组分
外观组分
残肢与假肢之间的连接件
假肢通过直接皮肤接触或由穿戴在残肢上的各种薄型垫层材料制成的连接件附着在身体上。
残肢上的凝胶垫连接处可保护皮肤，并有助于缓解压力。对于不规则的残肢轮廓，可能需要定制的模制连接件（例如，由于深层疤痕、锋利骨骼或烧伤）。理想情况下，患者应该有2个相同的连接处，以便可以每天交替使用。交替使用连接处有助于保持其弹性和形状，并且使用寿命更长。通常建议每 6 个月更换一次连接件，对于活跃患者，建议每 3～4 个月更换一次。
不论是否使用凝胶衬垫，都可以穿假肢袜。假肢袜由羊毛、尼龙、或合成纤维织物做成，有时也会在织物层之间填充凝胶。存在不同厚度（层）的假肢袜。由于活动、天气和其他因素，残肢通常在一天中会改变其大小。假肢袜和专用护垫可用于应对这些变化。通过穿上一只或多只不同厚度的袜子或脱掉袜子，患者可以调整接受腔贴合度，以使残肢在整日大小改变时更舒适。如果无法通过使用假肢袜或专用垫来保持舒适、稳定的贴合，则假肢专家（设计、建模、制作和调节假肢的专家）可以调节接受腔。
悬挂
悬挂是指如何将假肢保持在残肢上。某些凝胶连接材料更适合特定的悬挂应用（例如吸力、锁销或真空）。
以下的悬挂系统是普遍使用的：
真空： 电动或机械真空泵从接受腔中排出空气。这是将假肢固定到残肢的最有效方法，还有助于稳定残肢中的液体量。对于这种类型的悬挂，优选聚氨酯凝胶连接材料。
被动吸力： 当残肢放入接受腔时，空气被排出。上方的密封可防止空气再次进入，从而产生吸力。可以在接受腔底部安装一个单向阀，以使空气排出。
带锁销连接处： 底部具有可拆除、可调节的不锈钢悬挂销的缓冲连接处插入到塑料接受腔底部的锁定机构中。如要取下假肢，患者按下释放按钮以松开锁销。
解剖： 骨末端（例如膝、脚踝或肘）隆起可用于帮助将接受腔固定在身体上。
皮带和束带：如果患者不能耐受或觉得真空、吸力或锁销系统使用太困难，则可以使用皮带和/或束带来固定假肢。
假肢的结构组件
假肢的基本组件包括：
接受腔（容纳残肢的塑料接受器）
附肢（手或脚）
关节（腕、肘、肩、踝、膝或髋）
将附肢和关节连接到接受腔的连接模块
接受腔是最重要的组件，因为它支撑身体，并将与运动相关的压力和力传递到残肢。
对于下肢，微处理器控制的脚踝和膝可以提供更大的安全性、稳定性、减少能量消耗并减轻附近关节和脊柱的压力。
对于上肢，以身体为动力的假肢需要功能齐全的肩膀和手臂来操作负责控制假肢手或钩的环带。肌电上肢假肢不需要肩膀和手臂完全发挥功能，而是使用人体肌肉的自然电信号。接受腔中的电极可检测肌肉活动并传输操作假肢手、腕和/或肘的信号。不需要其他身体活动。
假肢的外观
有些人选择使假肢在解剖学上看起来自然。技术人员在塑料和金属部件上覆盖和塑造与肌肉和组织一致的柔软泡沫材料。这种材料可以减少衣服损坏，并且形状可以与人的自然肢体相匹配。
可以使用与人体肤色相匹配的颜色将合成皮肤覆盖于解剖形状上。
有些人，尤其是比赛中的运动员更喜欢移除解剖形状和皮肤，而使塑料和金属组件暴露在外。这样可以减轻重量，并可以进行更多调整以提高性能。