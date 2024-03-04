假肢是一种人工肢体，可取代通常因为截肢而缺失的身体部位。

截肢的主要原因是

血管（血管性）疾病，尤其是糖尿病或外周动脉疾病

癌症

受伤（例如，因机动车撞车、与工作相关的事故或战争）

出生缺陷

在美国，目前 200 人中约有 1 人肢体丧失，且每天进行约 500 例截肢。这个百分比可能会增加，因为随着人口老龄化，更多人会出现糖尿病和血管疾病。

对于截肢患者，通常建议使用假肢（人工肢体）取代该身体部位。作为最低要求，假肢应该帮助使用者独立和舒适地进行日常活动（如步行、吃饭、穿衣）。假肢最好可以让使用者能够与截肢之前一样或几乎一样地发挥作用。

当临床团队有许多不同类型的专业人员（具体取决于患者的需求）时，假肢最有可能会取得成功。核心团队成员至少包括外科医生、假肢专家和理疗师。假肢专家是评估被截肢者总体功能能力并制定假肢治疗计划的专家，其中包括设计、建模、制作和调节假肢，并提供终生随访护理以维持假肢，并提供护理建议和指导。对于更复杂的情况，团队还可以包括一名理疗师、职业治疗师、社会工作者、心理学家和家庭成员。

人们可能会对假肢无法通过机场安检感到担忧。安检人员通常不要求人们移除假肢。如果这样做，则必须在私人环境中这样做，因为这通常需要脱掉一些衣服。假肢专家可以写一封信，指出“假肢具有金属和微处理器组件，假肢离开身体超过 10 到 15 分钟可能会使其很难再穿戴上，因为残肢液体量会增加”，这可能会对患者有帮助。

目标 目标从简单的活动到能够进行高撞击活动，例如跑步和跳跃。假肢的组件经过定制，可帮助人们实现不同的目标。缓冲材料、假肢接受腔设计以及脚、踝、膝、手、腕和肘部组件技术的进步大大改善了舒适度和功能。在假肢定制时，假肢专家要确保被截肢者站立、行走时保持舒适、稳定，并能够达到个人目标。 进取心强、身体健康的假肢佩戴者可以完成许多非凡成就（例如，跳伞、爬山、完成铁人三项、完全参加体育运动或者返回要求苛刻的工作或在军队中服役）。无论假肢仅用于基本活动还是用于更严苛的活动，它都可以提供深远的心理获益并改善生活质量。 假肢的成功使用取决于以下条件： 患者的其他医疗状况

患者的身体和认知能力

残肢的特征

假肢接受腔贴合和连接身体的程度 假肢定制是一项专门技能。同样，人们可能很难进行必要的身体和心理调整以使假肢发挥功能。因此，选择和调整组件以及评估总体假肢功能的整个过程具有挑战性，并且需要花费大量时间。并非所有患者都适合所有类型的假肢。

截肢水平 可以将整个肢体都截掉，或者只截部分。截肢时，医生会权衡许多因素。非常重要的是： 切除死亡或感染的组织

确保残肢中有良好的血流 其他重要考虑因素是 尽可能保留肌肉及其与骨骼的连接

稳定骨骼

用肌肉覆盖残肢末端

准备截肢 截肢对患者来说是一个难关。丧失肢体不仅在身体上具有挑战性，而且人们在失去一部分“自己”之后的自我形象常会改变。医生和假肢专家试图通过解释为什么需要进行截肢以及在截肢前后和假肢定制过程中会发生什么来为患者及其家人做好准备。了解过程并且对可能遇到的困难和最可能的结局有现实期望的人更有可能坚持并取得更好的结果。医生有时会安排患者与已经截肢并且适应良好的人交谈。 在进行手术之前，医生会尝试使患者处于最佳状态。他们尝试尽可能减轻患者现存的疾病，例如营养不良、糖尿病和心脏或肺部疾病。由于吸烟会影响康复，因此戒烟措施很重要。如果时间允许，体弱或虚弱的人可以进行治疗和锻炼，使其变得更强壮，更灵活。

术后 手术后，医疗团队立即采取措施 维持关节活动范围，防止其变得僵硬

维持或增强患者的力量和一般状况

控制残肢肿胀（水肿） 当恢复状况允许时，患者应开始通过按摩、敲击、振动并开始承重来减轻残肢敏感性。 只要患者具有足够的总体力量和关节活动范围，就可以在手术伤口充分愈合并且肿胀已充分减轻时开始假肢定制。假肢定制通常在截肢后约 7 至 10 周发生。 截肢后残肢持续变化 6 至 18 个月，这是因为有更多液体离开残肢并且肌肉重塑。在发生这些变化时，假肢专家可能会建立一个或多个临时接受腔，直到残肢状况稳定。当残肢看起来接近最终尺寸和形状时，假肢专家会为患者制作确定的假肢。临时假肢使人们习惯于使用假肢时所涉及的压力和力量。 早期康复训练可促进假肢的康复和将来的成功（参见截肢后的康复）。如果安排截肢手术的人条件允许，则应在截肢手术之前开始康复。对于突然截肢者（例如，由于车祸或战斗中受伤），最早在手术后第一天就开始康复。